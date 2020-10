Generál Blaško: Chtějí válku s Ruskem. Erdogan, Putin a provokace. Opusťme NATO

ROZHOVOR „Pokud se v Karabachu rozhoří konflikt a Turecko se do něj zapojí, tak bude zle,“ varuje generálmajor a europoslanec Hynek Blaško (SPD) ke konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Součástí bojů je prý i odvěká snaha zatáhnout Rusko do války. V rozhovoru také komentoval dohodu evropských států ohledně migrace, kterou nepovažuje za řešení. Zdůraznil paradox Itálie, která soudí bývalého premiéra za nevpuštění migrantů do přístavu, ale zároveň prosí, aby si nyní země migranty rozebraly. Ke klimatickému šílenství se podle Blaška navíc přidal koronavirus a dluh Evropské unie. Tuto kombinaci událostí vidí už za hranicí snesitelnosti.

reklama

Členské státy Evropské unie domlouvají nová pravidla migrace a poskytování azylů na jejich území. Zrychlit by se měla jednak deportace migrantů bez azylu zpátky do jejich vlasti, také pravidlo, že migrant musí zažádat o azyl v první zemi, do níž vstoupí, se možná změní. Jak tento návrh jako europoslanec hodnotíte?

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 54% Ne 46% hlasovalo: 7009 lidí

Domníváte se, že o přitlačení ke zdi jde kvůli tomu, že návrh navíc počítá i s pojmem povinná solidarita v případě, kdy se Evropě situace s migrací vymkne kontrole? Tedy, že svým členům nařídí migranty přijmout?

Kývnout na něco takového je strašné. Evropská unie přece není žádný stát, Evropská unie může pouze doporučovat. Pokud Evropská unie chce dělat takové věci, ať okamžitě a střelhbitě uzavře hranice, uzavře přístavy v Itálii i ve Španělsku, kde nepřistane jediná loď plná migrantů.

Čili pohlídat a uzavřít hranice tak, jak to v poslední době udělalo Řecko, které kvůli Turecku, jež nedávno sváželo migranty k hranicím, nemá jinou možnost?

Určitě, protože Řecko už ryje držkou v zemi kvůli tomu, co se tam děje. A ještě navíc to, co provedli v Řecku, kde zapálili tábor – hned přispěchali evropští prdelkové a hned jim začali nabízet, že několik tisíc migrantů převezmou, chudáčkové… Otázka zní, proč sem tedy lezou? A mě by velmi zajímalo, a páni novináři by si měli uvědomit, že by měli klást otázky následujícího typu: Chcete to Evropy? Dobře, a co si myslíte, že tam budete dělat? Jaké je vaše vzdělání? Možná by to bylo velmi zajímavé.

Podle toho, co říkáte, je jasné, že návrh rázně odmítáte. Podle vás je tedy cesta jediná, a to hranice neprodyšně uzavřít. Ale co s těmi státy, které náporu migrantů čelí, jako jsou Řecko, Itálie, Španělsko a tak dále? Pomoci jim finančně, nebo jinak?

Začít s tvrdou selekcí migrantů. Ekonomičtí na jednu stranu – a ti, kteří možná jsou pronásledováni a skutečně by azyl potřebovali, na stranu druhou. My bychom jim mohli přispívat na transport z místa A do místa B, odkud přišli. To je všechno. Pokud ani jeden z postižených států, potažmo Evropská unie, něco podobného nezačne dělat, tak sem polezou pořád.

Psali jsme: Ilona Csáková bude litovat. Psala o covidu a vymstilo se jí to

Ale nejde určitě jen o náklady převézt migranta z bodu A do bodu B, někdo je musí chytit, někdo se o ně musí postarat, prohlédnout je – nyní navíc i kvůli koronaviru, ubytovat, než celý proces skončí…

Souhlasil bych, abychom státům v tomto směru pomohli, ale za to chceme vidět, že se to skutečně děje, a že nárazové státy po nich tvrdě jdou. Ne zavřít Salviniho (bývalý italský premiér Matteo Salvini, který nyní čelí soudu, pozn. red.), protože nevpustil loď do přístavu. Teď brečí a chtějí, aby si Evropa migranty, kteří tam lezou, rozebrala. Kde to jsme? Nejsou náhodou nemocní na hlavu? Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 25533 lidí

Další z věcí, kterou Evropská unie nyní řeší, je klimatický zákon, podle něhož poslanci Evropského parlamentu schválili ještě větší omezení emisí, než původně Evropská komise navrhla. Pokračuje tak ve svém ekologickém, zeleném plánu. Ten má vaši podporu?

Samozřejmě nemá.

Proč?

Nezlobte se na mě, ale přece nejsem blázen, abych podporoval něco, co je vlastně naprostým nesmyslem. Spojené státy od toho ustoupily, všem je to šum a fuk a přitom se podílejí na znečišťování ovzduší. Významní znečišťovatelé odstoupili, nebo se ke globálnímu paktu vůbec nepřipojili, a my si tady budeme honit triko, my se budeme navzájem vydírat tím, že vám nezaplatíme to či ono, a vy budete platit stejně? Vždyť je to postavené na hlavu. Tihle klimatičtí šílenci jsou neštěstí světa. Teď si vezměte, že se k tomu přidal koronavirus, státy budou, jak už jsem řekl, rýt držkou v zemi, protože budou mít co dělat, aby jejich sociální systémy přežily, a do toho tento dluh Evropské unie… nezdá se vám to tak trochu už někde za hranicí snesitelnosti?

Turecko už dlouhou dobu dělá potíže nejen Řecku ohledně migrantů, a i ve Středozemním moři, ale navíc se podílí, jak se ukazuje, na vojenských operacích v Karabachu, v bojích, které probíhají mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Jsou svědectví, že Turecko najímá syrské žoldáky, křehké příměří domluvené v Moskvě je narušováno. Jak by měl reagovat Brusel, dosud jsme žádné rázné reakce neslyšeli?

Bodejť bychom slyšeli! A ani neuslyšíme, protože Turek drží Evropskou unii, jak se lidově říká a ať mi čtenáři prominou, Turecko drží Evropskou unii za koule.

Skrze migranty?

Tím, jak obrovskou armádu má – asi čtyři miliony lidí ve zbrani, a svým chováním. A evropští lídři před ním lezou po kolenou a nechávají ho dělat, co chce, ačkoliv je členem Severoatlantické aliance. A cokoliv Severoatlantická aliance v tomto ohledu dělá, je bezzubé.

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moje další otázka právě je, co říkáte na to, že se člen NATO takhle chová k jinému členovi?

To je hrozné. Takhle se k sobě, jestliže jsme všichni členy jedné organizace, nemůžeme chovat. A pokud ano, tak by bylo dobré uvažovat o něčem jiném.

O něčem jiném, než je členství v NATO?

Ano, vystoupit. Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10153 lidí

Takže, jaký předpokládáte vývoj? Evropská unie nechá Turecko a jeho prezidenta Recepa Tayyip Erdogana dělat si, co bude chtít?

Mně se to jeví jako snaha zatáhnout do celého problému Rusko a vyvolat tak konečně všemi vymodlenou válku s Ruskem. I když Putin vyzval, aby zástupci stran konfliktu si sedli za stůl a konečně se dohodli, přestali na sebe házet bomby, střílet kanóny a tanky... ale zatím bez úspěchu.

Takže se domníváte se, že Turecko se snaží do konfliktu zatáhnout Rusko?

Turecka možná plní to základní, co zde už kdysi bylo. Snaha zatáhnout Ruskou do války tady pořád existuje, a tohle by byla – podle mě, asi, možná se mýlím a rád bych se mýlil – jedna z takových optimálních příležitostí, jak to udělat. Otázka je, jestli jim na to Putin skočí. Arménie je prostě slabá; když nevydrží, tak to zaplaví hoši se zafačovanými hlavami a bude vyřešeno. Nebo nevím, jakým směrem se to bude ubírat.

Je pravda, že Rusko má kolektivní smlouvu o obraně s Arménií, nicméně ta se Karabachu netýká, protože oficiálně je součástí Ázerbájdžánu, takže jde o to, zda se Rusko do bojů zatáhnout nechá. Někdo tvrdí, že Rusko počká až na případ nutnosti, aby mu Arménie byla zavázána. Může tak ruský prezident Vladimir Putin uvažovat?

Můžeme uvažovat tímto směrem, ale pokud se tam rozhoří konflikt a Turecko se do něj zapojí, tak bude zle.

A co s Tureckem a jeho chováním tedy udělat? Evropskou unii, jak jste říkal, „drží za koule“, a Severoatlantická aliance je podle vás bezzubá. Co tedy s Tureckem?

Měli bychom vyhlásit nějaké sankce, přinutit ho zasednout ke stolu, a ať ti dva chytrolíni Merkelová s Macronem (německá kancléřka Angela a francouzský prezident Emmanuel, pozn. red.) mu řeknou: Takhle ne, Erdogane. Ale obávám se, že toho ani jeden, ani druhý nejsou schopni.

Psali jsme: Generál Blaško: Borhyová valí oči, z lidí je stádo. Česko na kolenou. Vystrčil chce na*rat Čínu Německý ministr nám chce nutit migranty? Vyhrožuje? Ať raději zaplatí Čechům reparace! Generál Blaško se vytočil jako nikdy Chtějí ho zničit? „Vylučte mě!“ Generál Blaško se hlasitě ozval. Jde o dění v SPD Generál Blaško k USA: Zrušíte policii a lidé je odprásknou jako psy. Teď přijde na řadu armáda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.