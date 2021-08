Generál Blaško má vztek. Ostuda USA, zbraně selhaly. Teď nastoupí čínské peníze

„Číňané jsou chytří obchodníci a dokážou z ničeho vydupat maximum,“ tvrdí generálmajor a europoslanec hnutí SPD Hynek Blaško. A různé čínské komunity na světě to prý potvrzují. Afghánistán, kterému se přezdívá hřbitov impérií, by tak mohla v klidu udržet právě „země draka“ skrze peníze a obchod. K dění na Středním východě rovněž řekl, že nechápe snahu Severoatlantické aliance znovu poskytnout Afghánistánu peníze a výcvik, když výsledek je i přes stovky miliard dolarů stále nula.

Afghánistán po dvaceti letech opustila americká a spojenecká vojska. Na rychlé přebírání vlády Tálibánem nad afghánským územím Blaško říká, že ho vůbec nepřekvapilo. „Kdyby si totiž páni ze Severoatlantické aliance dali tu práci a prostudovali si zkušenosti a závěry z nasazení britských jednotek ještě z konce devatenáctého a začátkem dvacátého století, kdyby si zanalyzovali stažení sovětské armády, tak by tam nikdy nemohli jít,“ tvrdí europoslanec. Samotný vstup amerických vojsk do Afghánistánu označil za „gesto všech gest“. „Jak já jsem měl možnost koukat do té kuchyně, měli už v roce 2013 v podstatě splněno a měli se začít stahovat, protože jejich mise byla splněna. A byli tam dalších osm let. A Tálibán je přece produkt Američanů. Američané podporovali vznik Tálibánu, aby bojoval proti sovětským vojskům, dodávali jim protiletadlové rakety a všechno možné, cvičili je a teď nám budou mazat okolo huby, jaké jsou to bestie. Jak si je vycvičili, takové je mají,“ uvedl.

Vojáci se bojí o své rodiny

Američané tak podle Blaška dopadli stejně jako Sovětských svaz na konci 80. let minulého století, kdy Afghánistán opustil. „Jaký je výsledek jejich snažení? Afghánská armáda se de facto rozprchla, nechala jim ve významných centrech zbraně a těžkou techniku včetně munice. Co tam udělali? Kdyby totiž podporovali místní, kteří by se plně chopili moci, aby Tálibán neměl šanci, tak by to bylo o něčem jiném. Ale žádný pozitivní závěr nelze udělat,“ sdělil generálmajor.

Američtí a spojenečtí vojáci se rovněž snažili vycvičit armádu afghánské vlády a její bezpečnostní složky, aby se dokázaly Tálibánu bránit. Na otázku, proč se to nedaří, Blaško odvětil: „Bodejť by se to dařilo, když je tam každý s každým příbuzný přes jejich náboženství. A za druhé utíkají, protože mají strach o své rodiny. Není to tak, že jste voják a okolo nic není. Máte rodinu, příbuzenstvo a oni toho dovedně využívají,“ popsal. I to může být důvod, proč se někteří vojáci přidávají k Tálibánu. Podle Blaška se v některých případech přidávali i dříve: „Ale tentokrát je to markantnější, protože jestli Tálibán zavedl teror, že jim uřežou hlavy a zabíjejí, koho potkávají, o kom je známo, že koaličním silám pomáhal, pak je to strach. Šílený strach o všechno,“ upozornil.

Slovům vůdce Tálibánu o spolupráci a vyjednávání míru včetně toho, že nebude už území držet tak tvrdou rukou jako dříve, ale příliš nedůvěřuje: „Pokud mají zavedeno právo šaría, tak asi těžko,“ podotkl k tomu pouze.

Číňané to dokážou penězi

Nikoliv tedy vojska, ale nakonec peníze a obchod může přispět k tomu, že Čína jako první uspěje. „Vždyť se na to podívejte, čemu oni rozumějí? Penězům. Jako každý. Dnes je to ve světě tak zařízené, že každý sleduje, co z toho bude mít. Pakliže tam bude čurbes a přestane se jim to vyplácet, seberou se a půjdou pryč. A co pak tihle kmenoví vůdci?“ podotkl europoslanec hnutí SPD.

Proč tam pořád strkají nosy?

A přidal jednu zkušenost ze svého aktivního působení v armádě. Na jednom dávném shromáždění muže, který se v Afghánistánu snažil vyjednávat za spojence, zaznělo: Jak chcete za deset let přeskočit šest století? „Tím bylo řečeno naprosto vše.“ Blaško tím zdůraznil velký vliv, který v Afghánistánu hraje dlouhá a složitá historie. Negativně se vyjádřil také k prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, který Afghánistánu přislíbil peníze a výcvik. „Vždyť už je cvičili, v čem chtějí pokračovat? Koho chtějí cvičit? To už se jednou nepovedlo, nevím, proč tam pořád musejí strkat svoje nosy. Už přes ně jednou dostali, stálo je to hromadu stovek miliard dolarů a jaký je výsledek? Prakticky nula,“ prohlásil generálmajor.

Nárůstu teroristů, kteří by mohli přes Afghánistán putovat do Evropy a Spojených států amerických, podle něj nic nezabrání a finance tomu nepomohou. „Prostupnost hranic je tam na všechny světové strany. Jak chtějí zabránit, aby teroristé nepronikali přes území nikoho, kde žádný koaliční voják nebyl, aby se dostávali, kam potřebují? To by museli neprodyšně uzavřít hranice, a to je z vojenského hlediska naprosto scestná úvaha,“ sdělil. Dále zauvažoval nad tím, že síla Tálibánu paradoxně roste. „Myslím, že koaliční síly nebo NATO na sebe převzalo nějakou zodpovědnost, ale klíčoví jsou hráči v prostoru – jako je třeba Pákistán, Indie a dejme tomu Čína a přilehlé republiky. Protože Rusové se snaží nějakým způsobem přesouvat vojska a chtějí zavřít hranice, aby nemohli utíkat z Afghánistánu na jejich území. Je to tristní, protože to mělo být dávno hotové. Všichni se mají s Tálibánem vypořádat a podívejme se. Tálibán není oslaben, ale de facto narostla jeho síla. To, co říká jejich vůdce, jsou podle mého názoru plky, protože na co má vliv kábulská vláda? Akorát na Kábul a na nic jiného,“ dodal na závěr Hynek Blaško.

