Generál Pavel: Prostor k jednání s Rusy nebyl využit. Rusové nepředložili návrhy stran Ukrajiny

„Dnešní prezident má pyžámkové dny, já bych měl svoje zahradní dny,“ vylíčil pro podcast Jiný pohled komentátorky Kateřiny Perknerové generál Petr Pavel, jak by trávil své volno, pokud by se dostal do prezidentského úřadu. Dle moderátorky bude při volbě prezidenta hrát roli i Pavlův zjev. „Na Zuzanu Čaputovou se prostě dobře dívá,“ rozplývala nad se tím, že Pavla spatřila v „sexy kožené bundě“. Následný rozhovor v Deníku však Pavel dosti zostřil. „Gripeny by stačily,“ zbortil sen vlády o nákupu F-35 a odmítl „odsoudit úplně šmahem“ i názor Orbána směrem k Ukrajině. Netajil se ani tím, že by dřív neměl problém jít s puškou proti „nepřátelům“ ze Západního Německa či Francie.

reklama

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 4% Nemají 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6631 lidí



„To já nemohu vědět, jestli se stane skutečností ‚Pavel prezident‘, ale pokud by se tomu tak stalo, tak se budu snažit zachovat si maximum ze života, který jsem žil a který mám rád,“ vyjádřil se Pavel, který je dle průzkumů nejvíce podporovaný ze všech lidí, kteří svou prezidentskou kandidaturu oznámili.



„Všichni prezidenti mají nějaké své osobní zájmy. Někdo hraje golf. Je sice pravda, že na golfovém hřišti se dá přijít k vážným úrazům poměrně méně často než na silnicích nebo na sjezdovkách, ale Václav Klaus jezdil na lyžích, tak proč by Petr Pavel nemohl jezdit na motorce,“ doplnil pak k rizikům.



Vzpomenul si při tom na zálibu nizozemských politiků v cyklistice. „A když se podíváme, jak jsou cyklisti ohroženou kategorií. To už by na tom motorkáři možná byli líp,“ míní.

Skvělým vyčistěním hlavy je pro něj zahradničení a sekání trávy, právě tato záliba by prý u něj substituovala „pyžámkové dny“ Miloše Zemana. „Vyjel bych na domeček posekat trávu, a to by mi udělalo velkou radost,“ zamyslel se pro podcast „Jiný pohled Kateřiny Perkerové“ Pavel, co bude činit ve volném čase, pokud obsadí prezidentskou funkci.



Komentátorka Deníku Kateřina Perknerová se během společného rozhovoru nemohla přestat nad svým hostem rozplývat. „Uniforma, tričko, sako, košile. Na škále od desíti k nule bych takto umístila svršky, v nichž Petr Pavel vypadá nejlépe,“ shrnovala moderátorka a posmutněla, že generála Pavla nestihla zahlédnout na motorce, na níž na natáčení podcastu přijel. Hodnotí však, že jej spatřila v „sexy kožené bundě“.



Podle moderátorky podcastu to má hrát podprahovou roli i v rámci prezidentské kampaně. „Na Zuzanu Čaputovou nebo Emmanuela Macrona se prostě dobře dívá,“ jmenovala lídry Slovenska a Francie. „A když je navíc ještě co poslouchat, je to ideální kombinace,“ vrátila se ještě k Pavlovi.



„Nejvíc si na něm cením, že se v polistopadovém systému neprofiloval, coby horlivý převlékač kabátů, jenž se snaží za každou cenu zalíbit novým pánům,“ ocenila pak prezidentského kandidáta Pavla, který byl předlistopadový kapitán Československé lidové armády a Varšavskému paktu sloužil také coby rozvědčík, načež se po sametové revoluci stal generálem a předsedou vojenského výboru NATO.

Psali jsme: Tvrdé nařčení. Co nasadil Kalousek na Pavla, tu ještě nebylo

V následném rozhovoru pro Deník Pavel redaktorce sdělil své názory i na některá z armádních a politických témat. Pustil se například do politiků za to, že chtějí nakupovat americké letouny F-35. Vláda podle něj nezvážila mnohé okolnosti. „Například cenu, a to nejen tu pořizovací, ale také udržovací. V případě F-35 by se musela kompletně rekonstruovat infrastruktura, tedy letiště, a provoz by byl násobně dražší než u gripenů. Ty nejsou tak hypermoderní, ale pro naše účely by stačily,“ uvedl s tím, že navíc zakázku „neplatí tato, ale až příští vláda“.

Fotogalerie: - Zeman u Orbána

Spolupráce ve Visegrádské čtyřce je dle něj nyní rozdělena kvůli maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi a jeho názorům. „Pokud by byly naše země schopny zastávat v základních otázkách shodná stanoviska, byl by to hlas šestašedesáti milionů lidí, což je váha, která by musela být ve zbytku Evropské unie respektována jako názor. Jenže my jsme se nebyli vždy schopni shodnout na tom podstatném, takže společný hlas jsme v unii ani nedokázali uplatňovat,“ podotkl.



Vyjádření Orbána směrem k Ukrajině a jeho názor na nedostatečný dialog s Ruskem by však prý nechtěl „odsoudit úplně šmahem“.



Na těchto názorech prý „něco racionálního je“. „Ne ve smyslu, že jsme měli Ukrajině před anexí Krymu vnutit neutralitu, ale určitě byl tehdy větší prostor pro jednání mezi Západem a Ruskem ohledně statutu Ukrajiny, hlavně co se týká přítomnosti vojenských sil na jejím území. Rusko často používá argument, že s ním nikdo nic nekonzultoval, že bylo zatlačeno do kouta, a proto muselo konat. To může zabrat na část lidí, ale pravda to není. Minimálně platforma Rada NATO–Rusko nebyla využita tak, jak mohla být. Na tomto formátu mohlo Rusko předkládat svoje návrhy, ale já jsem žádný takový nezaznamenal. Pochopitelně platí, že Ukrajina je svobodná země, které nikdo nemůže předepisovat, jakým směrem by se měla ubírat. Ovšem kdyby tehdy k jednání Západu a Ruska s její účastí došlo a Ukrajina z toho mohla profitovat v podobě bezpečnostních ruských garancí a veškeré podpory Západu, dávalo by to smysl. K tomu ale nedošlo,“ uvedl.

A doplnil: „Prezident Putin se rozhodl řešit to agresí, pro niž žádné ospravedlnění neexistuje. Neúspěch diplomacie však neznamená, že musíme sáhnout ke zbraním.“

Fotogalerie: - Oběti komunismu

Zmínil též, že pokud by došlo před listopadem 1989 k válce, vyrazil by na příkaz Moskvy s puškou proti tehdejším nepřátelům ze Západního Německa či Francie, přestože po revoluci stál po boku Francie a Německa naopak proti Rusku. „To není až tak složité, protože nešlo o ideologii. Voják brání svoji zemi a lidi, kteří v ní žijí,“ řekl k tomu.

Psali jsme: Z kariérního komunisty kariérním demokratem. Vyoral o generálovi, co převlékl uniformy. A ani podpora od Zdeňka Svěráka to nezachrání Zdeněk Svěrák volá známým. Shání podpisy pro generála Pavla. Členství v KSČ nevadí Podlý Kalousek! Za „prominentního spratka“ přišla pomsta Krizi řešit centrálně! Šíří se rady generála Pavla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.