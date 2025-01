Generál Řehka prý ztrácí nervy. Poslanci měl vyhrožovat rozšlapáním ksichtu

Místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička popsal pro Emko Angeliky Bazalové incident, k němuž mělo dojít 3. září po jednání výboru. Tvrdí, že mu náčelník generálního štábu Karel Řehka vyhrožoval fyzickým napadením.

Podle Růžičky ho Řehka požádal, aby s ním odešel do vedlejší místnosti, kde mu údajně řekl: „Tak poslouchej, jestli budeš jebat do dronů, mého bydlení a budeš ohrožovat moji rodinu, tak ti rozbiju držku a rozšlapu ksicht, to si pamatuj.“

Kontroverze kolem bydlení generála Řehky

Incident údajně souvisel s komentáři Pavla Růžičky na síti X, kde komentoval informace o tom, že se Řehka se svou novou partnerkou – poslankyní STAN Michaelou Opltovou – nastěhoval do domu, jehož majitelem je podnikatel a Řehkův přítel Jan Veverka. Růžička na sociálních sítích zmiňuje, že Řehka se kvůli svému bydlení vystavuje podezření z korupce. Některé Veverkovy firmy totiž s armádou obchodují.

Na otázku, co se dělo dál, Růžička odpovídá, že byl Řehkovou agresí zaskočený: „Odsekl jsem mu něco v tom smyslu, ať se nesere do politiky. V tu chvíli už prý bylo vidět, že se Karel Řehka stěží ovládá: Měl naběhlou žílu na čele a řekl – pičo, neser mě, kurva, neser mě – a odešel.“

Veverka podle něj zjevně dům za osmnáct milionů koupil přímo pro Řehku a jeho novou partnerku. Nákup proběhl v květnu 2024 a dům se nachází přímo v obci, kde Michaela Opltová bydlí a působí ve funkci starostky.

Poslanec informoval předsedu výboru a ministryni Černochovou, ovšem několik týdnů se nic nedělo. „Hned jsem vzal telefon a napsal jsem to Metnarovi, který šéfuje výboru pro obranu, a Černochové.“ Ministryně Černochová redakci potvrdila, že ji Růžička kontaktoval. Podle ní ho obratem požádala, aby ověřil, zda kamerový systém ve Sněmovně nezaznamenal jejich rozhovor. Náčelník štábu k tomu nechtěl ministryni nic říci.

Pak ale výbor projednával okolnosti fungování projektu Nemesis, jehož cílem je získávat finanční prostředky pro ukrajinské vojáky. Sbírku pořádá spolek Skupina D, který založil právě Veverka, a Řehka nad projektem převzal záštitu. To opakovaně kritizovala i ministryně Černochová.

Místopředseda výboru tvrdí, že iniciativa Skupiny D využívá armádu pro své účely a Růžička v této souvislosti několikrát interpeloval ministryni obrany Janu Černochovou a poukázal na údajné zneužívání vojenských prostorů. Tvrdí, že Skupina D testovala své drony ve vojenském prostoru bez patřičných povolení. Navíc zmiňuje, že díky angažmá Karla Řehky měla skupina údajně přístup i k zásobám plastické trhaviny pro testování.

V prosinci poslanci z výboru pro obranu dostali informace o ukrajinské sbírce, ze kterých prý mnohým spadla brada. Mluvilo se nejen o využívání armádních zdrojů, ale dokonce o rozkrádání peněz ze sbírky, na kterou se podařilo během let vybrat kolem 200 milionů. Opět se hovořilo o tom, že skupina má krytí od nejvyššího vedení armády. K tomu vystoupil poslanec Růžička a při popisu role Karla Řehky vzpomenul i svůj osobní zážitek. „Chtěl jsem ostatním říct, že pokud se budou o aktivity lidí kolem Skupiny D zajímat, může je potkat to co mne,” vysvětluje opoziční poslanec.

Růžičkovu interpretaci podporuje spor mezi Řehkou a Koudelkou

Jeho svědectví se pak spojilo s informacemi o další události, která se rovněž odehrála v Poslanecké sněmovně o několik týdnů později. Po uzavřeném jednání výboru pro obranu, tentokrát k tématu nákupu vozidel Supacat, měl generál Řehka vystartovat na vrchního ředitele sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Lubora Koudelku. Jeho výstup se odehrál v kontextu dlouhodobé nevraživosti mezi Řehkou a ministryní Janou Černochovou, nadřízenou úředníka. Spory se prý měly přenést už i mezi jejich podřízené.

Podle zdrojů serveru měl Řehka Koudelku zastavit na chodbě a údajně mu pohrozit slovy: „Jestli chceš válku, máš ji mít.“ Tyto informace redakci potvrdil i samotný Lubor Koudelka, který k tomu dodal: „Já vám to řeknu obecně. Vnímám určitý nevděk ze strany náčelníka generálního štábu směrem k ministryni Černochové a řekl bych, že to už přehnal. Tohle nebylo šťastné.“ Koudelka zároveň uvedl, že o incidentu informoval ministryni obrany Janu Černochovou.

Komplikované vztahy mezi ministryní obrany Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou rozebíral pro ParlamentníListy.cz také poslanec SPD Radovan Vích. Po listopadovém jednání sněmovního výboru pro obranu potvrdil přetrvávající napětí mezi oběma klíčovými postavami české obrany. „Z toho, co výbor projednával, je zřejmé, že ministryně má výhrady k řízení armády. Podle mě to má jediné možné řešení – rezignaci náčelníka generálního štábu.“

Poslanec SPD tehdy upozornil, že mandáty Karla Řehky a ministryně Jany Černochové vyprší přibližně ve stejnou dobu, současné napětí v resortu obrany také bude dále pokračovat, což nepřispívá bezpečnosti země.

„Všechny složky ozbrojených sil má řídit ministryně, a to se teď nedaří, protože nemá politickou sílu a podporu, aby to personálně vyřešila. Rozdílný pohled mezi Černochovou a Řehkou na fungování armády je viditelný – nejde jen o strategické otázky, ale také o to, kam se budou investovat peníze. Často jde o velké zakázky,“ dodal Vích.

Řešení situace kolem generála komplikuje skutečnost, že jej podporuje prezident Petr Pavel. Premiér Fiala si toho je vědom a snaží se kličkovat, ale odmítá se postavit jednoznačně na stranu své ministryně.

Prezident Řehku hájil dokonce i proti tajným službám, když přišly se znepokojujícími informacemi o dronové sbírce. Obvinil prý rozvědčíky, že postupují podle dvojího metru. Prezident s aktivitami spolku dlouhodobě sympatizuje, účastní se jich i velitel hradní prezidentské kanceláře Radek Hasala a jeho zástupce Otakar Foltýn.

Poslanec Vích, plukovník v záloze, pro ParlamentníListy.cz upozornil na specifické postavení Pavla: „Prezident Pavel vzešel ze světa červených baretů, které už dnes nenosí, ale každý v armádě ví, co to znamená. Je to svět výsadkářů speciálních sil a prezident Pavel dává silně najevo, že s těmito vojáky stále cítí nadstandardní sounáležitost,“ uvedl Vích. Petr Pavel prošel, stejně jako Karel Řehka, elitní výsadkářskou jednotkou z Prostějova.

