Genetik Pačes: Nakonec sem ta nová mutace stejně pronikne

Pačes se úvodem o variantě omikron jako takové rozhovořil více. „Ty informace nabíhají každým dnem, ale je nutné říct, že to, co by asi veřejnost nejraději chtěla vědět, tak to ještě nevíme, a to sice jestli je výrazně infekčnější, jestli se bude šířit lépe než ta současná, nebo ne,“ sdělil Pačes, že zatím to opravdu vypadá, že infekčnější bude. „Během dne se to objevilo v Evropě, téměř ve všech státech,“ dodal Pačes.

„Varianty se pojmenují vždy, když se nahromadí několik mutací, které změní chování viru. Mutace nabírá ten virus postupně tak, jak se šíří z člověka na člověka, tak sem tam si jednou novou nabere. Takže jsou si spolu všechny příbuzné a my to můžeme docela dobře sledovat, vždycky se jedna nová přibere a další a další. A teď najednou se objevila zničehonic taková varianta, která má velkou řadu mutací, ale nemá vlastně nikde blízko toho svého předka, vznikla tak jako že najednou. A to je na ni trošku nečekané, protože když to vzniká postupně, tak dokážeme ty jednotlivé mutace analyzovat a víme, jak se chovají. Protože ty mutace, ty nejsou úplně nezávislé, na sobě nezávislé. Ony samy o sobě nemusejí nic dělat, ale v kombinaci s nějakou jinou ta mutace může změnit chování toho viru. Nebo naopak jedna druhou může vyrušit,“ dodal Pačes, že když se jich objeví hodně nových najednou, žijeme v nejistotě.

„Nevíme, jak se to bude chovat,“ dodal Pačes. Objevila se informace, že virus mohl zmutovat v těle HIV pozitivního. Z čeho podle něj vychází tato úvaha? „To vychází ze studií, které se dělaly na předchozích variantách, které vznikly také nečekaně. I alfa měla o čtyři mutace víc, než bychom čekali tou dobou. A to, když se bude sekvenovat virus u jednoho pacienta, který je tím virem infikován, což se většinou jedná o nějakého imunokompromitovaného pacienta, tak zjistíme, že právě v tom jednom pacientovi se postupně ty mutace nasbírají. A zrovna tento roh Afriky, odkud varianta pochází, tak tam množství lidí, kteří jsou infikovaní HIV virem, je velké,“ zmínil, že takto se vzala hypotéza.

Moderna ohlásila, že nová vakcína proti variantě omikron by mohla být k dispozici na začátku roku 2022. „Vyhlásila to Moderna, vyhlásil to i Pfizer, že vlastně už od začátku pandemie se zdůrazňovala ta výhoda mRNA vakcín, že je velice jednoduché je upravit. Technicky je to jednoduché opravdu velmi, to je prostě příkaz do počítače, který syntetizuje tu mRNA. Pak se musejí dělat samozřejmě nějaké testy a ta povolení, která mohou trvat, ale obě firmy řekly, že jsou schopné do 100 dnů dodávat na trh vakcínu druhé nebo další generace. Zatím se to vlastně nestalo, nemáme specifické vakcíny pro variantu alfa nebo delta, což ale z hlediska té pandemie není úplně špatně,“ podotkl také Pačes.

První výskyt omikronu v Česku byl zaznamenán v Liberci u ženy, jež byla v Namibii fotit safari. Byla v devítičlenné skupině. „Vzhledem k tomu, že už byli pozitivní, tak se asi nenakazili během letu. Nejspíš to kolovalo už v té Namibii, což jsou přesně ty státy, kde nevidíme přesně, co se tam děje, protože to monitorování, ať už PCR, nebo sekvenování, je tam velmi špatné nebo žádné. To by znamenalo, že tam už nějakou dobu ta varianta cirkuluje. Naše hygieny zareagovaly excelentně, v Liberci osekvenovaly za dva dny ten vzorek, to je prostě fakt výkon, kterému je třeba pogratulovat. A to je šance tento jeden průnik do té České republiky, doufejme, ještě zadržet. Ale pokud je to varianta opravdu infekčnější, tak samozřejmě nemůžeme uzavřít stát na celou dobu, takže nakonec sem stejně pronikne. Bylo by dobře, kdyby to nebylo teď zrovna, kdy naše pandemie kulminuje, a na jaře, kdy zase počasí nahrává viru, kdyby ta varianta se tady šířila až v létě, tak by to zdravotnictví velmi výrazně pomohlo,“ uzavřel Pačes.

