Gott a Turek jsou špatní, Svěrák a Pavel dobří? Nacher o akci neziskovky

Hostem Rozhovorů ParlamentníchListů.cz byl místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO). Moderoval Radim Panenka. V úvodu se politik svěřil, že je rád, že vznikla nová vláda. Uvedl také, že některé kroky bývalé vládní garnitury ukazují, že se stále ještě nesmířila s volebními výsledky.
„Říkají sice, že je ctí a respektují, ale z vyjádření plyne, jako by se s tím nesmířili. Jako by se změnil svět, kdy ze světla jdeme do temnoty, z prosperity se jdeme zadlužovat a podobně. Když vezmeme reálná čísla, tak jediným měřítkem, kterým to můžete srovnat, je vývoj reálných příjmů obyvatel, jestli lidé za čtyři roky vydělávají více, či méně, tedy reálně, nemyslím to, čím se pan premiér pochlubil – že vydělávají o 35 % víc, že důchody jsou vyšší. Když od toho neodečetl inflaci, tak samozřejmě že v absolutních číslech to šlo nahoru. Ale inflace ty peníze lidem sežrala. Na úrovni reálných příjmů jsme pod rokem 2019 i 2020 i 2021. Vláda Petra Fialy předává zemi, v níž reálné příjmy jsou nižší, než byly předtím,“ zdůraznil Nacher.
Zmínil také vývoj inflace a ceny energií, které při přepočtu k příjmům patří k nejvyšším na světě. Hovořil i o nezaměstnanosti. „Vláda se chlubila, že je nízká nezaměstnanost. Ale nezaměstnanost je nízká posledních patnáct, možná dvacet let. Jsme tím známí po celé Evropě, po celém světě, že naše nezaměstnanost je široko daleko nejnižší. Jestli někdy šla nahoru, tak jde nahoru teď – v poslední době. Je nejvyšší za posledních osm let. Na nezaměstnanosti se dají ilustrovat ideologické rozdíly i to, jakým způsobem pojmout statistiky. Vezmu pravdivé číslo, v tomhle případě míru nezaměstnanosti. A protože se nemám čím jiným pochlubit, tak se pochlubím tím výsledkem. Ano, nezaměstnanost je nízká, patří mezi nejnižší. Ale takhle nízká je poslední tři čtyři volební období. Není to tak, že by byla vysoká nezaměstnanost a teprve vláda Petra Fialy to srazila. A nahoru jde v závěru vlády Petra Fialy,“ upozornil politik.
Nechceme sto dní hájení, ale není možné kritizovat vládu už v den jejího vzniku
Zmínil, že ANO Fialův kabinet kritizovalo vždy za konkrétní kroky. „Zato oni šli tak daleko, že kritizovali vládu, která ještě ani neexistovala,“ řekl Nacher. Za přeborníka v kritizování označil europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). „Kritizují i fotku vlády s prezidentem. Viděl jsem na sociálních sítích komunikaci od SPOLU: ‚Ostudná vláda zahájila svou činnost.‘ Ta vláda ještě nemohla nic předvést. My říkáme, že ani nechceme sto dnů hájení, protože jsme se připravovali. Spousta ministrů je ve funkci už podruhé potřetí, mají zkušenosti. Nechceme sto dní hájení, ale není možné kritizovat vládu první den a mít na ni nějaký názor, když ještě nepředvedla konkrétní rozhodnutí, která by bylo možné kritizovat,“ soudí Nacher.
Zdůraznil, že se mu nelíbí „dvojí metr“ a zmínil spolek Milion chvilek pro demokracii, který kritizoval Miloše Zemana za to, že jako prezident nechtěl jmenovat ministra. „Za Petra Pavla naopak svolávají demonstrace za jeho právo jmenování ministra blokovat. Ústava hovoří o tom, že prezident jmenuje na návrh premiéra, takže je to zodpovědnost premiéra. Prezident může říct své stanovisko, ale když na tom premiér bude trvat, tak ho jmenovat musí,“ vysvětlil místopředseda Poslanecké sněmovny.
Připomněl skandály a korupční kauzy bývalé vlády. „Tohle se dít za Babiše, tak je plný Staromák, Václavák,“ domnívá se Nacher a zdůraznil, že to, co prošlo Petru Fialovi, by Andreji Babišovi neprošlo za žádných okolností.
Minulost jednoho se řeší, u druhého nevadí
Hovořil i o Filipu Turkovi a postoji prezidenta Pavla k minulosti kandidáta na ministra. „Něco si odpracovat je velmi subjektivní. U někoho se minulost řeší, ale u někoho se to řeší tak, že ten člověk si to odpracoval. Netýká se to jen Petra Pavla. Pokud jde o umělce, někdo podepsal antichartu a připomíná se mu to i po smrti – třeba Karel Gott. A někdo ji podepsal taky – třeba Zdeněk Svěrák. Ale protože dnes je na té správné straně, tak mu to nikdo moc nepřipomene. To samé u sportovců,“ řekl politik.
A dodal, že kdybychom se u některých lidí podívali, co dělali patnáct dvacet let předtím, než nastoupili do politiky, tak bychom se divili.
