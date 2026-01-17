Green Deal, snaha o zničení evropského způsobu života. Svědectví ze zákulisí

Green Deal, tato demagogická směs ochrany životního prostředí (které si musíme chránit) a klimatických planetárních změn (na které má lidstvo pouze minimální vliv) slouží především několika hlavním účelům:
-
Zničení evropského průmyslu. V této souvislosti nelze nevidět stejný efekt, jako po obou světových válkách, kdy ale systém ničení Evropy nebyl zdaleka tak sofistikovaný a přišel velmi draho. Nyní je ale metodika daleko propracovanější. Namísto bomb dopadají na naše továrny stále nová omezení, zdražují se energie pod jakkoliv šílenými záminkami a efekt je stejný. Firmy buď likvidují (např. keramička ve Znojmě) anebo opouštějí Evropu a stěhují se do zemí, kde je stabilnější právní prostředí a kde stále platí logika podnikání. Výsledkem je, že průmysl mizí, neplatí daně a státy si musí stále více půjčovat peníze, aby se vůbec udržely v chodu.
-
Konkurenční výhoda. Pokud se v Evropě neustále ztěžují podmínky a zdražují provozy, těží z toho nejlépe mimoevropská konkurence, které se v Evropě otevírají odbytové možnosti, zejména ve spotřebním zboží, ve výrobcích strojírenského průmyslu, ale i takových jako jsou baterie, izolátory, fotovoltaické elektrárny, ale i v komoditách jako jsou produkty chemického průmyslu, ocel a další základní i strategické kovy a další suroviny, jejichž těžba, zpracování nebo výroba je v souvislosti s cenou povolenek a s grýndýlovými byrokratickými nařízeními příliš drahá nebo příliš legislativně náročná. S tím je spojena i ztráta konkurenceschopnosti na světových trzích, kde jsou naše výrobky kvůli vysoké ceně neprodejné.
-
Základní záminky Green Dealu vyvrátila mezinárodní vědecká konference, pořádaná vědeckým sdružením CLINTEL v Praze 12.-13.11 2024. Ta jednoznačně prokázala závislost emisí na změnách teploty, tedy přesný opak klimatických oficiálních dogmat.
Evropská komise dokonce pro propojení klima alarmismu s migrační krizí (i když tato krize v jazyku EU jen znamená podporu migrace do Evropy jakýmikoliv způsoby a snahu zaplavit v rámci migračního paktu EU státy střední a východní Evropy migranty, které západ nechce) vymyslela termín „klimatický uprchlík“. To má být ten, jemuž se díky klimatickým změnám zhoršily podmínky k životu natolik, že než by se přestěhoval o pár km jinam, tak raději emigruje do Evropy za štědrými sociálními dávkami (které platíme my všichni ze svých daní anebo na které si dokonce musíme půjčovat). Když jsem se na migračním výboru plenárního shromáždění Rady Evropy ptal, jestli to bude fungovat i tak, že když se vylije v Praze potok Botič a zaplaví mi zahrádku, že se mohu odstěhovat do Německa a budu dostávat dávky, tak mi bylo řečeno že v takovém případě to nepůjde.
Zde se tedy snaha o zničení naší soběstačnosti v průmyslu, dopravě a energetice setkává se snahou o zničení evropského způsobu života a společnosti jako takové. Na migraci EU vynaložila již 240 miliard eur.
No a teď se podívejme na celou věc z opačného konce. Ty tzv. chudé země, odkud občané prchají do Evropy před suchem a horkem, mají vše, co potřebují. Mají sluneční energii a mají většinou obrovský (nevyčerpatelný) zdroj vod, oceán. Stačí ji odsolit a potrubím poslat do vnitrozemí. V Saudské Arábii už to dělají a podívejme se za jaké peníze:
-
Projekt Rabigh 3 Independent Water Plant v Saúdské Arábii (kapacita 600 000 m³/den) stál přibližně US $750 milionů.
-
Projekt Ras Al-Khair Power and Desalination Plant v Saúdské Arábii stál přibližně US $7,1 miliardy (v součtu za velký hybridní závod) podle Wikipedie.
-
Další projekt s fotovoltaickou solární složkou: Alfanar vyhrála kontrakt na 110 MW solární park pro odsolovací stanici v Saúdské Arábii — odhad nákladů tohoto kontraktu je US $330 milionů.
-
V případě solárně-tepelně založené odsolovací technologie pro projekt v oblasti NEOM byla uvedena cena výroby vody US $0,34 za m³.
Pro zajímavost můžeme cenu cbm odsolené vody srovnat s cenou vody, kterou nám zde prodává Veolia v ceně zhruba 100 Kč/cbm. Tedy za 4násobek ceny odsolené vody. Nebo se podívejme, kolik takových elektráren by bylo možné postavit za peníze, investované do migrace a grýndýlové likvidace Evropy: Pokud vezmeme odhadovanou cenu za jeden solární odsolovací komplex 1 mld. dolarů, tak jenom za peníze, které se chystá investovat do Green Dealu EU 1 bilion eur) by bylo možné jich postavit 1000 kolem dokola Afriky. A to ještě nepočítám prostředky na imigraci, za které by jich bylo dalších 240. Při takovém množství odsolené vody, přivedené do Afriky, z tohoto kontinentu bude rajská zahrada. Jaký vliv by mělo ozelenění pouštních oblastí Sahary a Kalahari na klima nejenom v Africe, ale i v Evropě, to si umí představit každý, kdo tomu aspoň trochu rozumí. Podílel jsem se na projektech zavlažování pouští a vím, jak úrodné mohou být.
Jenže...
Z poctivého obchodu s odsolenou vodou se nedá rychle zbohatnout, netečou tam provize za migranty, státní dotace migračním neziskovkám ani mafiím, které migranty nadhánějí v jejich domovských zemích. Neperou se tam peníze na grýndýlové ničení evropského průmyslu (viz například oněch 7 miliard eur, které s požehnáním Evropské komise rozfofroval Frans Timmermans na uplácení neziskovek a aktivistů po členských státech EU, aby mu pomohli prosadit grýndýlovou sebevraždu Evropy.
Sečteno a podtrženo, zničená Evropa je obrovský zdroj příjmů pro banky, které budou půjčovat peníze, ale Evropa nikdy nebude schopna dluh splatit. Bude tedy otročit, aby splácela jen úroky (tzv. obslužné náklady, podle eurospeaku).
A tolik na nejvyšších místech EU skloňovaná mantra dekarbonizace? Když pominu fakt, že uhlík je základním prvkem života na planetě, nemohu se zbavit dojmu, že ti, kdo ji prosazují, vůbec netuší, o čem mluví. Přitom by stačilo vzpomenout si na učivo tuším 7. třídy ZŠ, a wikipedii, i tam se o fotosyntéze dočtete celkem dost. Když bude nedostatek CO2 v atmosféře, tak nikdo z těch největších klima aktivistů netuší, jak zareaguje biosféra. Já vím, že dost drasticky pro nás, pro organismy, totiž nebudou mít z čeho růst.
EU má za cíl v rámci Green Dealu „mobilizovat alespoň 1 bilion € udržitelných investic“ v nadcházejícím období. Pro evropskou cestu k uhlíkové neutralitě se odhaduje potřeba investic v řádu ≈ 28 bilionů € (za celou EU) k roku 2050.
Když to shrneme, tak Green Deal zničí náš průmysl, energetiku a dopravu, Migrační pakt zničí naši společnost. A dekarbonizace omezí růst biosféry. Pozoruhodný synergický efekt zničení civilizace vlastní hloupostí a nekompetencí vládců. Efekt stejný, jako když by naší zemí prošla válka, jen to pachatele vyjde výrazně levněji.
Tak, a teď už víte, k čemu slouží Green Deal a také ten tzv. migrační pakt, který podepsal ministr vnitra Rakušan? Pokud to nezastavíme, skončí evropská civilizace, jak ji známe. Přijetím Green Dealu a migračního paktu naši volení vládcové v podstatě prodali naše děti do otroctví pro dluhy...
