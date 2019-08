Greta? Saša Vondra uhranul. A zklamal „bojovníka za pravdu“ Kalenského

Do mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové se ve svém facebookovém příspěvku obul exministr obrany za ODS a její současný europoslanec Alexandr Vondra. A na jeho slova zareagoval český expert na boj proti fake news Jakub Kalenský.

„Inspirace dnešní zelené vlny na Západě starou bolševickou propagandou je evidentní. Poslední příklad: CG, magazín anglosaských metrosexuálů, na obálce srpnového čísla... Jinak dík všem mým přátelům za gratulace k narozeninám,“ poznamenal Vondra k následujícímu obrázku.

„Tohle je příšerně smutné,“ poznamenal k tomu expert na fake news Jakub Kalenský.

A nebyl sám, kdo zareagoval. „Jupí, další, co si musí poměřit ego se 16letou holkou, aby byl u starých nasraných chlapů za drsňáka,“ poznamenal například jeden z uživatelů. „Ok, to jste jí to nandal. Měl jsem vás tu z úcty k poslední vládě ODS, ale dneska už vás jako zmateneho staříka nechávám na pospas internetu. Pozdravujte v Bruselu,“ dodal další.

„Víš co, Sašo? Jdi do prdele,“ dodal další uživatel. „To je až směšný, jak za vším vidíte bolševiky. Co třeba tohle? Neznáme?“ zeptal se další a připojil následující obrázek.

