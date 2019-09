Greta v OSN: To sralo i mě, řekl příznivec. Maňásek, blázen. Šikanujete ji, vy kritici! zaznělo. Češi se s tím ne*erou

Slova Grety Thunbergové oběhla svět a v České republice není o reakce nouze. Přicházejí srovnání se slovy nacistických pohlavárů. Projev není po chuti dokonce ani některým zastáncům švédské aktivistky. „Loutkové divadlo OSN dnes navštívil obzvlášť vypečenej maňásek,“ zaznělo. Z Grety podle některých čiší nenávist a hrozba těm, co nesouhlasí. „Prosím, dřív než napíšete jakýkoliv slovo, vzpomeňte si, že je Gretě teprve 16 a že se ta vaše diagnostika může lehce proměnit v šikanu,“ apeluje na komentátory Eman Ghalebová z Teplic. A marketér Jaroš se ptá: „Co si myslíte, že by o Gretě řekl třeba Zeman nebo mladý Klaus? A chcete být v jednom táboře s těmito pány?“

Projev Grety Thunbergové na klimatickém summitu OSN dokázal bez debat jedno: připoutat pozornost. Mladá aktivistka se při projevu rozohnila: „Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete?! Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu.“ Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 875 lidí

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé,“ vyvodila Greta Thunbergová své neochvějné závěry.

Anketa Dali byste dětem stávkujícím proti klimatu „přes držku“, jak proponuje předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 10724 lidí

Emotivní slova mladé aktivistky přitáhla pozornost i v Česku. A rozhodně ne vždy tu pozitivní. „Viděl jsem hodně veřejných projevů, ale toto v podání švédské školačky Grety ještě ne... Jde z toho mráz po zádech, nikoliv z obsahu, ale z formy, normálně mi je té slečny líto. Vidět by to měl každý, kdo uvěřil fenoménu Greta,“ prohlásil bývalý hejtman Jihomoravského kraje z ČSSD Michal Hašek.

Anketa Máte pochopení pro mládežníky, kteří stávkují kvůli globálnímu oteplování? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 19759 lidí

I psychiatr Tomáš Rektor, příznivec mladé aktivistky, nebyl s projevem spokojen. „Ač nerad, musím říct, že Greta dnes za mě velký špatný. Takhle ji nebude nikdo podstatnej naslouchat. Ten projev sral i mě. A to jsem fakt její příznivec,“ říká psychiatr, který se na Facebooku označuje za nenávistného liberála, Greténa a lepšolida.

Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 31% Ne 69% hlasovalo: 6536 lidí

Barbora Koukalová z webu Expres.cz si také neodpustila pár slov: „Viděla jsem začátek klimatické konference, kde vystoupila Greta Thunberg. Mě máloco vyděsí, ale z toho, jak řekla, že nás sleduje a že jsme zlí a že zaplatíme a začala se jí hystericky klepat brada a začala brečet, jsem měla stejnej pocit, jako když se dívám v noci sama na horor. (Chtěl bych to slyšet v němčině, dodal tady kolega.)“

A ptá se: „Takže ona plula tejden na plachetnici a je měsíc v USA, aby tam přečetla ten stejný papír, který čte už rok?“

Ozval se též bývalý starosta Kolodějí Zbyněk Passer. Ten ironicky označil při citaci Gretina projevu mladou aktivistku za klimatickou světici, zralé dítě usazující nezralé dospělé, záškolačku za ochlazení planety a svatou Gretu Švédskou. A dodal: „Es kommt der Tag... to už jsme kdysi slyšeli od jednoho podobného blázna. Loutkové divadlo OSN dnes navštívil obzvlášť vypečenej maňásek.“

Passer nebyl sám, kdo spojoval rétoriku Grety Thunbergové s nacionálním socialismem. Obrázek, který ukazuje zneužívání dětí k propagandistickým účelům sdílela i členka Trikolóry Helena Mallotová.

Youtuber Bratříček to okomentoval, že za Gretinu hysterickou scénku před lídry OSN by se nemusela stydět ani Esmeralda a přirovnal tento „kousek“ k výkonům známého mystifikátora Kazmy, který se například v Karlových Varech vydával za Jima Carreyho. A přidal dialog, jak asi byla Greta k projevu naprogramována.

„Budou tam všichni, musíš být opravdu hodně hodně smutná.“

„OK.“

„Zkus brečet.“

„OK.“

„Budeš jako Martin Luther King.“

„Super.“

„Pak už ti v noci přestaneme dávat polštář na hlavu...“

„Když na sebe vezme snaha měnit svět podobu roztomilé dívenky, která po škole čistí studánky a jde příkladem, je to fajn. Když se k tomu přibalí ambice svět řídit a končí to dívkou, ze které čiší nenávist a hrozba těm, co nesouhlasí, je to strašidelné. Kdo tomu tleská, nemá soudnost,“ říká marketér a publicista Tomáš Jirsa.

Nicméně, i v Čechách měla Greta Thunbergová své zastánce. „Je neuvěřitelný, kolik vzdělaných a vážených lidí se širokým přehledem má opět zapotřebí hejtit šestnáctiletou holku. Je to tím, že v 16 dokázala víc než většina těch hejtrů za celý život nebo nějak jinak ohrozila jejich ega? Nebo je to ten Štěpánův vzdor protřelých dospěláků, že nám nějaké děti nemají co říkat?“ ptá se producent a dramaturg Jan Jetmar. A sám si odpovídá: „Nevím. Ale překvapuje mě to.“

Na Gretinu obranu se ozvala také angažovaná teplická muslimka Eman Ghalebová. „Mám plnou zeď keců a a vtípků o Gretě a jejím dnešním projevu a fakt mě už nabaví reagovat na některé bezcitné lidi, co se vysmívají emocím ostatních. Pomalu si tu každý druhý člověk hraje na psychologa.

Prosím, dřív než napíšete jakýkoliv slovo, vzpomeňte si, že je Gretě teprve 16 a že se ta vaše diagnostika může lehce proměnit v šikanu,“ apelovala.

V komentářích se rozepsal marketér Martin Jaroš. „Někdy používám takovej lacinej trik. Co si myslíte, že by o Gretě řekl třeba Zeman nebo mladý Klaus? A chcete být v jednom táboře s těmito pány? No vidíte. Ale vážně. Je to frajerka, nahá pravda je taková, že drtivá většina z nás by nikdy nezvládla to, co ona v 16 letech. Já teda určitě ne. Jak reagovala ve velkých interview v televizi, v Kongresu... ve svých skoro 43 letech před ní smekám. Třeba to dnešní vystoupení už bylo i na mě trošku moc, ale celkově furt respekt. Pokládal bych se za šťastnýho, kdyby mi to jen jednou takhle ulítlo! A jestli ji někdo fakt nemá rád – ubezpečuju vás, že to téma je tak důležitý, že byste ho určitě neměli shazovat jen proto, že vám je Greta nesympatická.“

Stručně a ironicky se ke klimatické aktivistce vyjádřil Petr Bittner z Deníku Referendum: „Greta Thunberg pracuje ve svých projevech s pocitem viny. Proto má tolik odpůrců mezi Čechy, kteří za nic nemůžou.“

