Gretu zatkli. Dvakrát. Nemám strach, ujistila

Švédská aktivistka Thunbergová se připojila ke stovkám protestujících, kteří se vydali na pochod z centra Haagu na nedalekou dálnici A12, která spojuje sídlo nizozemské vlády s dalšími městy včetně Amsterdamu, Rotterdamu a Utrechtu. Pochod zorganizovala extremistická ekologická skupina Extinction Rebellion (XR) - ti předtím dálnici obsadili a na několik hodin zablokovali dopravu, než byli postříkáni policejním vodním dělem a odvezeni.

V sobotu zablokovaly skupině přístup na dálnici desítky policistů, včetně několika policistů na koních, a varovaly, že pokud se účastníci pochodu pokusí dostat na silnici, „může dojít k násilí". Skandující protestující, kteří nesli transparenty s nápisy „Zastavte dotace na pohonné hmoty!" a „Planeta umírá!" a vlajky XR, se poté dostali do napjatého střetu s policií, uvedl list Le Monde.

Na sociální síti X kolují záznamy ze zadržení Thunbergové nizozemskou policií.

