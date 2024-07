Hádka na profilu Konečné kvůli zasažené nemocnici. Dorazil Honzejk, miliardář Dobrovský i šlechtic

Raketový útok v Kyjevě, který zasáhl dětskou nemocnici Ochmatdyt, má bohužel na svém kontě i čtyři mrtvé. Celkem při pondělních útocích na Kyjev zahynulo 32 lidí. Kyjev po útocích vyhlásil den smutku, Kreml ústy svého mluvčího Dmitrije Peskova trvá na tom, že s útokem nemá nic společného, Ukrajina si je však jistá, že dětskou nemocnici trefila ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101. V souvislosti s tragédií se do hledáčku politiků i veřejnosti dostala europoslankyně Kateřina Konečná (STAČILO!), kterou od začátku týdne veřejně i neveřejně mnoho lidí vyzývalo, aby se k incidentu vyjádřila. „Už od pondělí jsem vyzývána různými válečníky, k tomu, abych se vyjádřila k útoku v Kyjevě, při němž byla zasažena i dětská nemocnice,“ začala svou reakci Konečná. „Ano. To je válka. Ta válka, kterou vy podporujete a do jejíž útrob lijete další a další miliardy korun, eur i dolarů. Vy všichni, kteří byste nejraději Ukrajinu nechali vykrvácet do posledního muže a české i evropské občany obrali o poslední peníze, jen aby jste za ně mohli nakoupit další zbraně,“ otočila věc proti svým kritikům.

Podle Konečné jsou právě útoky, jakým byl tento, důvodem pro zahájení mírových jednání. „Mimochodem – kde máte palestinské vlajky, vy pokrytci? Za pár měsíců má genocidní chování Izraele více civilních obětí než dva a půl roku konfliktu na Ukrajině! Chodíte zapalovat svíčku před velvyslanectví Srbska, Afghánistánu, Iráku, Vietnamu, Libye, Sýrie? Myslíte na děti v Jemenu? Nebo tam jsou ty civilní oběti něco míň, protože je způsobila ta správná ‚strana‘? Připomínáte si 11. září? Ne to z roku 2001, ale to z roku 1973, kdy CIA nechala v přímém přenosu popravit prezidenta Allendeho a následná vláda Pinocheta podporovaného USA přinesla více obětí než rok 2001,“ rozhodla se česká europoslankyně, že nejlepší obranou, tedy v tomto případě odpovědí, bude útok. „Válečníci, pokrytečtí komentáři, ‚vyvážená‘ média, vy všichni, kteří jedním dechem chcete více prostředků na válku, vy nemáte ani to nejmenší právo ukazovat prstem na nás ‚chcimíry‘ a ptát se nás tónem, jako bychom ty bomby snad shazovali my sami! Přestaňte šikanovat nás, kdo chceme mír a válkám říkáme STAČILO,“ dodala.

Už od pondělí jsem vyzývána různými válečníky, k tomu, abych se vyjádřila k útoku v Kyjevě, při němž byla zasažena i dětská nemocnice. Ano. To je válka. Ta válka, kterou vy podporujete a do jejíž útrob lijete další a další miliardy korun, eur i dolarů. Vy všichni, kteří byste… pic.twitter.com/gHgdPAanIl — Kateřina Konečná (@Konecna_K) July 10, 2024

To vyburcovalo k reakci novináře Petra Honzejka. „Vy nejste hloupá, takže víte, že agresora nikdy nelze uchlácholit. Lze ho jenom porazit. A protože přesto voláte po chlácholení, je jasné, že agresora ve skutečnosti podporujete,“ odpověděl europoslankyni.

Vy nejste hloupá, takže víte, že agresora nikdy nelze uchlácholit. Lze ho jenom porazit. A protože přesto voláte po chlácholení, je jasné, že agresora ve skutečnosti podporujete. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) July 10, 2024

„Za to vy hloupý zcela jistě jste. A taky zbabělý. Jinak byste už byl na frontě,“ zareagoval na Honzejka sociolog Petr Hampl.

Za to vy hloupý zcela jistě jste. A taky zbabělý. Jinak byste už byl na frontě. — Petr Hampl (@SociologPetrHam) July 10, 2024

Chování Konečné pohoršilo i miliardáře a publicistu Jana Dobrovského. „Nejodpudivější na vás je, že se ani trochu nestydíte. Vy sama podporujete agresora, usilujete o to, aby vyhrál a ostatní obviňujete, že podporují válku. Něco tak odpornýho se nedá zapomenout,“ vzkázal Konečné.

Nejodpudivější na vás je, že se ani trochu nestydíte. Vy sama podporujete agresora, usilujete o to, aby vyhrál a ostatní obviňujete, že podporují válku. Něco tak odpornýho se nedá zapomenout. — Jan Dobrovský (@JanDobrovsky) July 10, 2024

„Jste typická nová generace komunistů, která působí dojmem, že vás přitahuje rovnostářský idealismus, ale ve skutečnosti pěstujete autoritářství tím, že skrýváte své skutečné pocity a identitu. Vaše tragédie spočívá ve vaší oddanosti chybnému a irelevantnímu historickému modelu, bolševické revoluci a sovětskému státu. Máte uzavřenou mysl, vždy tak jistou, vždy tak tupou. Nudíte nás, nudíte mě a vaše hluboce nevzdělaná rétorika o vaší ‚zastaralé‘, ‚utopické‘ a ‚pomýlené‘ ideologii z vás dělá velmi primitivního člověka,“ napsal Konečné politik Jiří Lobkowicz ze známého šlechtického rodu.

Jste typická nová generace komunistů, která působí dojmem, že vás přitahuje rovnostářský idealismus, ale ve skutečnosti pěstujete autoritářství tím, že skrýváte své skutečné pocity a identitu. Vaše tragédie spočívá ve vaší oddanosti chybnému a irelevantnímu historickému modelu,… — Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) July 10, 2024