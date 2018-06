Hádka v rozhlasu: Aktivista tleskal Merkelové za slova o vyhnaných Sudeťácích a Zahradil se neudržel

V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus rozebírali europoslanec Jan Zahradil (ODS) a aktivista David Macek výrok německé kancléřky Angely Merkelové, že ani hrůzy druhé světové války neospravedlnily vyhánění německy mluvících obyvatel ze zemí východní a střední Evropy. Zatímco Macek Merkelovou hájil, Zahradil nikoli. Ve studiu to jiskřilo.

Zahradil měl za to, že toto téma bylo vlastně uzavřeno Česko-německou deklarací z roku 1997. Merkelová podle politika použila formulace, které byly jen těžko stravitelné, protože na odsun je třeba dívat se očima roku 1945 a ne očima roku 2018. Proto bylo podle Zahradila na místě, že se Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) nebo předseda ODS Petr Fiala ohradili proti výroku Merkelové.

Macek se Zahradilem nesouhlasil. „Já ten důvod k reakci nevidím. Ta slova, která byla použita v daném kontextu, jsou v podstatě jen parafrází toho, co říkal premiér Nečas. Přijde mi to jako parafráze částí Česko-německé deklarace," zdůraznil aktivista, který se podílí na pořádání tzv. Pouti smíření, kde se připomíná odsun německy mluvícího obyvatelstva z Brna. Z města byly vyhnány tisíce lidí a musely absolvovat trýznivý pochod.

„Eduard Beneš minimálně od roku 1943 velmi vzbuzoval tu nenávist na různých místech a říkal, že chce tu otázku tzv. vylikvidovat. V tomto kontrastu stojí slova Václava Havla „Nejsme jako oni“. Tohle je z mého pohledu vyspělý státnický postoj. To, že to byli katani, ještě neznamená, že my musíme přebírat metody katanů," zlobil se v rádiu Macek.

Anketa Je morální ospravedlnění pro odsun sudetských Němců z ČSR po roce 1945? Je 95% Není 5% hlasovalo: 7684 lidí

Zahradil si však trval na svém a připomněl, že k odsunu došlo na základě dohod z Postupimské konference. Právě zde byly položeny základy. Tuto skutečnost připomněl během své cesty po Ústeckém kraji i prezident Miloš Zeman.

Zahradilovi se navíc zdá, že otázka odsunu Němců byla zneužita v německém vnitropolitickém boji. „Já si myslím, že je to součást vnitropolitického německého boje Merkelové s (ministrem vnitra) Horstem Seehoferem a já nepovažuji vůbec za vhodné, že se k německému vnitropolitickému boji používají takto citlivé otázky," kroutil hlavou Zahradil. Europoslanec má za to, že téma odsunu otevírají stále jen Němci. Česká strana ho považuje za uzavřené.

Když Macek slyšel tato slova, začal se smát. „Myslím si, že ten problém je především na naší straně. Jsem rád, že se k tomu město Brno jako první dokázalo postavit čelem," konstatoval aktivista. Obratem také připomněl, že Češi po válce v Postoloprtech umučili stovky lidí, ale o tom se moc nemluví. Podle jeho názoru bychom měli mluvit o pronásledování tisíců německy mluvících občanů, o jejich utrpení a také o tom, že kvůli divokému českému odsunu umírali.

Ani Zahradil ale od svých názorů neustoupil. „Panu Mackovi zjevně chybí to, co nechybělo kancléřce Merkelové, totiž pochopit příčiny a následky," zlobil se Zahradil. Během divokého odsunu docházelo k excesům, ale neměli bychom zapomínat na to, že šlo jen o reakci na organizovaný nacistický teror.

Posléze zopakoval, že česká strana považuje téma za uzavřené od dob Česko-německé deklarace. Merkelová toto téma otevřela v souvislosti s dnešními uprchlíky a apelovala na potomky sudetských Němců, že by měli mít pochopení pro dnešní uprchlíky. „Já myslím, že je to velmi nemotorná snaha spojit dvě věci, které spolu nesouvisí. Ona to myslela jako štulec svému ministru Seehoferovi," uvedl Zahradil.

Macek trval na tom, že to Merkelová myslela dobře. „Já myslím, že všichni Češi bychom měli Angele Merkelové držet palce, aby se jí podařilo prosadit celoevroské řešení migrační krize, protože pokud se to bude řešit na úrovni jednotlivých zemí, tak my Češi budeme ve velkých problémech," varoval Macek.

