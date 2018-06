Hamáček čistí Lidový dům od Sobotkových lidí. Jako první se prý musel balit ekonomický expert Pícl

Jan Hamáček vede sociální demokracii už pár týdnů, tým poradců si ale začal měnit až teď. Zprávu deníku Právo o změnách v Lidovém domě převzal také server televize Nova TN.cz. Hamáček prý chce dát šanci ministrům a členům nového vedení ČSSD. Změně poměrů v Lidovém domě údajně padne za oběť jako první ekonomický expert strany Michal Pícl.

Kompletní složení svého týmu chce však Hamáček prozradit až v okamžiku, kdy bude kompletní. Pokud je pravda, že sáhne do řad ministrů, pak by se Hamáčkovým poradcem mohl stát např. uvažovaný ministr zemědělství Miroslav Toman. Toman sice není členem ČSSD, ale už nejednou poznamenal, že uvažuje o vstupu do ČSSD.

Podle informací deníku by v expertním týmu měli zasednout také místopředsedové strany. Jana Fialová by měla na starosti školství, Roman Onderka dopravu a Martin Netolický regionální politiku.

autor: mp