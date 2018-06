Hamáček s Pochem po boku pálil od pultíku před novináři: Budeme se ptát Babiše, proč vybral zrovna Malou na spravedlnost

22.06.2018 18:11

Pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka by bylo přijatelné, že by po nějakou dobu řídil Ministerstvo zahraničí v případě, že by Zeman odmítl Pocheho. Zemanovy výhrady trvají.