Hamáček si vzal na Vrbětice příměr z filmu: Japonské lodě. Měli indicie, ne důkazy. Ale pak ty lodě našli a válku vyhráli

Hamáček se na tiskové konferenci vyjádřil ještě jednou ke kauze Vrbětice. „Myslím si, že Česká republika tu asi největší výzvu za poslední dobu zvládla. Zvládli jsme ji po stránce bezpečnostní, tam patří obrovský dík našim bezpečnostním složkám. Zvládli jsme ji i po stránce politické, tam chci poděkovat i našim diplomatům, zejména těm, kteří se stali obětí toho celého příběhu, za který nemohli a ani za něj nemohla Česká republika, nicméně jim to zásadně narušilo životy. Jsem rád, že pan ministr Kulhánek má jako svoji prioritu postarat se, aby jejich život byl tím co nejméně dotčen,“ sdělil Hamáček.

„My jsme zvládli tu první reakci, to znamená vyhoštění osmnácti zpravodajských důstojníků, zvládli jsme i reakci na ruskou reakci a myslím si, že teď je to v rukou diplomatů,“ dodal Hamáček. „Myslím si, že Česká republika v této zkoušce obstála, takže za mě velký dík všem, kteří se na tom podíleli, a věřím, že v tom budeme pokračovat profesionálně i nadále, ale to je role nového ministra zahraničí,“ podotkl Hamáček.

Následně se také vyjádřil ke slovům prezidenta Miloše Zemana, zda existují opravdu dvě rovnocenné vyšetřovací verze v kauze Vrbětice. „Pokud vím, tak v té kauze existuje jedna vyšetřovací verze a ta je spojená s pohybem právě těch příslušníků jednotky 129155,“ poznamenal Hamáček.

Závěrem pak Hamáček odpověděl na to, zda může říct jednu nebo dvě věci, které jej přesvědčily o tom, že říká, že to byli ruští agenti. „Ve Sněmovně minulý týden byla řada poslanců, kteří byli ve výborech, slyšeli tajné služby a řekli: nám ty důkazy stačí, je to jasné,“ poznamenal. „Pane redaktore, já jsem dlouho přemýšlel, jak odpovídat na takovéhle dotazy. Já vás odkážu na relativně nový film Midway od režiséra Emmericha, tam je taková scéna, kdy ten admirál chce po tom šéfovi špionů, aby mu řekl, kde jsou ty letadlové lodě. Japonské. A on říká: To já vám neřeknu, takhle my nepracujeme, ale my prostě vycházíme ze spousty indicií. A takhle prostě pracují zpravodajské služby a můžu vám říct, že ty důkazy, které nám byly předloženy, jsou natolik silné, že jsme byli přesvědčeni o tom, že to tak bylo, stejně jako ti Američané potom ty japonské letadlové lodě našli a tu bitvu vyhráli,“ zakončil Hamáček.

