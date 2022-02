Havlíček si prostudoval Stanjurovy škrty: Švindl, účetní hra. Witowská se posmívala, co s tím zmůžou

Vláda dnes schválila návrh vládního rozpočtu, schodek má být o necelých 97 miliard nižší, než navrhoval předchozí kabinet. Opozici se ohlášené úspory nelíbí, návrh označila za „asociální“, šetří na nejslabších. „Je to švindl, je to účetní hra. Vláda nedá tam, kde slíbila!“ zlobil se v Interview ČT24 poslanec Karel Havlíček (ANO), stínový ministr průmyslu a obchodu. Opozice se podle něj připravuje na tvrdý sněmovní boj o rozpočet. Prozradil, co přesně se jí nelíbí. Poznámky moderátorky, že je to marná snaha, jej zaskočily.

reklama

Podle premiéra Petra Fialy je návrh rozpočtu úsporný, protiinflační, a tedy i daleko lepší než ten z pera vlády předchozí. Vláda také počítá s dodatečnými příjmy, které chce stát využít na letošní mimořádné navýšení důchodů, zvýšení příspěvků na bydlení nebo kompenzace pro podnikatele.

Návrh vládního rozpočtu zhodnotil Havlíček úvodem těmito slovy: „Asociální a švindl,“ konstatoval a rovnou popsal, jakou strategii zvolí hnutí ANO ve Sněmovně při projednávání zákona o státním rozpočtu. „Je jasné, že si to 108 protlačí, my alespoň budeme chtít poukázat na položky, které jsou z našeho pohledu asociální a takové, že je to pouze účetní hra,“ upozornil například na „hru“ s obnovitelnými zdroji.

„Upozorníme na to, že vláda nebude vydávat peníze na to, co slíbila!“ hovořil místopředseda poslaneckého klubu, exministr dopravy, exministr průmyslu a obchodu například o dopravní infrastruktuře, kam předchozí kabinet zásadně navyšoval.

Psali jsme: Bohudíky, že jsme v Unii, jásal náměstek ze zahraničí. Jinak by prý s námi Polsko o dolu na hranicích nejednalo

Fiala slibuje: Od března se zruší skoro všechno

Lze podle něj očekávat, že sněmovní projednávání zákona o státním rozpočtu bude jistě dlouhé. Moderátorka se zajímala, zda má tedy vůbec smysl tak dlouho jednat, když vláda má ve Sněmovně jasnou převahu. „Tak to bychom do té Sněmovny, paní moderátorko, nemuseli vůbec chodit,“ pousmál se Havlíček nad otázkou Světlany Witowské.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je třeba ukázat, že v dolní komoře je sebevědomá opozice. „Že má koalice 108, neznamená, že opozice bude držet ústa a krok a posílat jim to korespondenčně. My jsme ale sebevědomou opozicí. Jsme největší poslanecký klub a podle toho se budeme chovat. To od nás očekávají nejenom naši voliči, ale i veřejnost,“ řekl, že opozice se důkladně chystá na sněmovní boj o rozpočet.

„My jsme prostě přesvědčeni, že je tam celá řada špatných věcí, takže na to budeme poukazovat. Jako doposud budeme tvrdou a důraznou opozicí,“ zopakoval exministr. Předeslal, že nemají v plánu obstruovat. „Nikdy jsme neobstruovali a nebudeme obstruovat ani nyní,“ doplnil.

„Jste taky opozice konstruktivní?“ tázala se Witowská. „Jsem přesvědčen, že ano. A pokud ne, nechť tedy někdo řekne, v čem jsme nebyli konstruktivní, ať už při vyslovování důvěry vládě nebo při schvalování stavebního zákona či při pandemickém zákonu,“ připomněl Havlíček.

Fialova vláda škrtá na obraně, v investicích, které podle ní nebyly dobře připravené. Počítá také s nižším růstem mezd a zrušila navýšení příspěvku za státní pojištěnce.

Co z toho vadí hnutí ANO úplně nejvíce? „Ti státní pojištěnci nám opravdu vadí. To přece není žádná úspora,“ klepal si exministr na čelo. „Vždyť je to částka určená pro zdravotnictví, které utrpělo obrovské rány. Já vůbec nechápu, proč se na tom dnes šetří,“ pozastavoval se poslanec hnutí ANO a opět zmínil nevhodné úspory v dopravní infrastruktuře.

Psali jsme: Vláda sníží platby za pojištěnce, naznačil nepřímo Válek. Na kvalitě péče se to nemá projevit

Zatím nevyčíslil, s kolika návrhy se chystá ANO do Sněmovny. „Kolik bude pozměňováků, v tuto chvíli říct opravdu nemohu, celý dnešek se s tím seznamujeme. V tuto chvíli sleduji hospodářské položky, tedy za kolegy nemohu v tuto chvíli říct,“ dodal Karel Havlíček.

Psali jsme: Rovnice ekonoma Kovandy: Čím víc Stanjura ořeže v rozpočtu, tím víc hlasů Babiš za rok získá Starosta Jiraský: Investiční plány Vysokého Mýta Tak lidi obejdou karanténu. Smůla. Advokát Sokol má jasno Stanjura doškrtá a předloží rozpočet příští týden





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama