Hejma v ráži: Potěmkinův lockdown! Železná opona mezi obcemi, ale lidi si stejně jezdili, kam chtěli

„Dneska je 12. dubna a před šedesáti lety vyletěl první muž do kosmu,“ spustil v pondělí Hejma na svém YouTube kanálu. „Jurij Alexendrejevič Gagarin normálně vyletěl, obletěl zemi a zase se vrátil zpátky. Byla to tenkrát neskutečná show, já si to pamatuju jako školák. Byl to zážitek, kterej jsme jako děti tenkrát nedokázali vůbec ocenit,“ dodal a přesunul pozornost k současnému dění.

Nejdůležitější věc totiž podle něj byl pondělní konec nouzového stavu. „Bylo to po snad asi dvou stech dnech, nebo kolik, a už jsme si na to zvykli, jako kdyby to bylo normální. A pak tady taky byl ten lockdown, kterej trval snad šest neděl. A já si to pamatuju, jako by to bylo včera, jak sedím ve studiu u Xavera a jsem rozčílenej a běsnej, že ten lockdown skutečně vláda zavedla,“ vzpomínal Hejma.

„Vláda si to dovolila, přestože věděla, že to drakonické omezování lidské svobody vůbec k ničemu není. Já jsem tehdy dokonce volal po svržení Babišovy vlády, ale jak se ukázalo, nikdo z diváků u Xavera nestál na mojí straně a lidi to tehdy viděli úplně jinak včetně Xavera,“ podivil se Hejma, kterému ale prý dal příští vývoj za pravdu. „Jenže se ukázalo, že jsem měl pravdu, protože ten lockdown byl úplně k ničemu,“ má jasno Hejma.

Policie podle něj byla na silnicích stejně zbytečná, protože stačilo sepsat čestné prohlášení a v zásadě jet kamkoliv. „Ta policie byla normálně milá, těm klukům se to dělat ani nechtělo. Takže to použití brutální síly státu proti nám bylo jen tak, jak nějakej Potěmkinův lockdown,“ zhodnotil situaci Hejma.

„Jinak všechno běží pořád stejně, děti se sice opatrně vracejí do škol, ale jinak sporty a další kroužky mají pořád zavřený, takže budou po škole sedět v respirátoru doma u počítače. Fabriky, ty jedou pořád, na to si dohlídly nadnárodní korporace. Stejně tak média dál běží, stroj na strach a smrt probíhá a média dál dělají svoji špinavou práci,“ pokračoval zpěvák, který bojuje proti covidové hysterii.

Hejma se pustil také do povinného testování ve firmách, které je podle něj naprosto zbytečné. „Dál se tady utrácejí neskutečný miliardy za testování zdravých lidí, což je neuvěřitelná záležitost. Zdraví lidi vlastně pořád dokola musejí prokazovat, že jsou zdraví, to je nesmysl. Takže to všechno běží dál a nikdo moc neví, co bude, a neví to ani nový pan ministr,“ naráží Hejma na výměnu Jana Blatného za Petra Arenbergera.

Blatný podle něj byl jen člověk na špinavou práci. „On byl najat v době před Vánoci, kdy všichni včetně vlády chtěli rozvolnění, které pak nastalo, a Blatnému to od té doby ta samá vláda vyčítala. Blatný pak musel přijmout ten strašlivej lockdown, no a když se ta situace začala lepšit, Blatný musel odejít,“ zhodnotil vládní rošády Hejma.

