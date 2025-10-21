Hejtmani „zbrojí“ na novou vládu. Nechtějí zažívat to, co s Fialou

21.10.2025 16:50 | Zprávy

Chceme být u programového prohlášení vlády, říká za třináct krajských lídrů Radim Holiš, předseda Asociace krajů z hnutí ANO. Hejtmani už se podle něj nechtějí důležité věci dozvídat z televize, jako tomu bylo za Fialova kabinetu.

Foto: Archiv Radima Holiše
Popisek: Zlínský hejtman Radim Holiš

Ve Zlíně si v úterý 21. října připomněli 25 let od vzniku krajů. Vedle bilancování ale zazněla hlavně politická výzva směrem k rodící se vládě: Asociace krajů chce jednat hned a prosadit své priority už do programového prohlášení.

„Dnešní asociace neřeší jen bilanci. Připravujeme se na jednání s novou vládou, čekáme na ni a chystáme si témata, která kraje trápí, abychom byli připraveni,“ uvedl pro ČT24 předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Podle něj se hejtmani nechtějí znovu dozvídat zásadní rozpočtové kroky „z tiskových konferencí“, jako tomu bylo u končícího kabinetu Petra Fialy (ODS), ale usednout k jednomu stolu jako partneři: „Chceme, aby vláda brala regiony jako důležitou součást. Na silných regionech může vyrůst silná republika.“

Holiš předložil konkrétní rozpočtovou matematiku, která podle krajů nesnese odklad. „Od 1. 1. 2026 kraje začínají s velkým deficitem proti tomu, na co byly zvyklé. Vypadává financování silnic II. a III. tříd. Pro kraje to představuje zhruba 4 miliardy korun, pro Zlínský kraj asi 140 milionů korun,“ řekl.

Další zásah podle něj představuje rozhodnutí, aby kraje částečně platily nepedagogické pracovníky ve školství: „Je to zhruba 1,5 miliardy pro všechny kraje, u nás řádově kolem 110 milionů,“ dodal Holiš. Dopad na Zlínský kraj shrnul jednou větou: „Prvního první začínáme minus 300 milionů korun. A takto to budou muset řešit všechny kraje.“

Asociace krajů si chce ještě v říjnu a listopadu formálně potvrdit mandát na politická jednání se vznikající koalicí. „Budu se ptát hejtmanů a hejtmanek na mandát, abychom mohli jednat s koalicí tak, aby opravdu na regiony zaměřila část svých priorit,“ řekl Holiš. Cíl je jasný „Požádám pana Babiše o jednání, společně s ostatními ministry, abych věděl, zda už v programovém prohlášení budou témata, která trápí kraje,“ řekl v přímém přenosu hejtman Holiš.

Na otázku, co by mělo být úplně první položkou, odpovídá bez zaváhání: „Patnáct let stát pravidelně pomáhal krajům s financováním silnic a opravami mostů. Věřím, že to bude jedno z prvních témat. Chystáme rozpočty na rok 2026 a potřebujeme vědět, jak to bude se silnicemi II. a III. tříd.“

Holiš v létě veřejně konstatoval, že už nevěří vládě Petra Fialy. Teď, kdy má mít budoucí kabinet dominanci ministrů za ANO, sází na racionální dohodu: „Premiér Babiš má rád připravené argumenty a jednání za jasným cílem. To je naše naděje. Věřím, že s touto vládou nastavíme jasnou, pravidelnou komunikaci s premiérem i ministry,“ věří Holiš, podle jehož slov je naděje, že Asociace krajů „posílí“, pokud bude moci jednat průběžně a systémově, nikoli ad hoc.

Z regionální „praxe“ Holiš zmínil i přeshraniční agendu se slovenskými župami, která se projevuje především v dopravním propojení, cyklostezkách, kulturních projektech, a hlavně snaze o jednodušší čerpání v programech Interreg. „Budeme chtít po slovenské straně pomoc, jak tyto programy zjednodušit,“ řekl. V bezpečnostní rovině připomněl dlouhodobě otevřené otázky zásahů složek IZS přes hranici a také stále nedořešené nastavení letecké záchranné služby, které trápí občany Zlínského kraje.

Hejtmani si tak k 25. výročí krajů nadělili nový ambiciózní úkol být u zrodu vládního programu. Radim Holiš věří, že jasná čísla, jako chybějící 4 miliardy na silnice II. a III. tříd, 1,5 miliardy na nepedagogy a další reálné minusy v rozpočtech krajů od ledna příštího roku budou pro vládu Andreje Babiše dostatečně pádným argumentem. Pokud vláda vezme regiony jako partnery, může se z „výročního gala“ stát začátek tvrdé rozpočtové dohody. Pokud ne, hejtmani už dali najevo, že jsou připraveni tlačit.

 

autor: Karel Výborný

