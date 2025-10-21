Když mává Merkelová, není to hajlování. Bystroň po pokutě 11 250 euro

Jak jsme již informovali, německý europoslanec za AfD Petr Bystroň má dle nedávného nepravomocného rozsudku soudu v Mnichově zaplatit 11 250 eur, v přepočtu skoro 275 000 korun. A to za koláž, kterou Bystroň použil na „rozloučení“ s končícím ukrajinským velvyslancem Andrijem Melnykem. V ní mu „mávali na pozdrav“ politici jako například Angela Merkelová nebo Olaf Scholz. A to zdviženou pravicí, i když ne všichni.
Soud došel k závěru, že to je gesto, které podle německých zákonů spadá pod symboly protiústavních a teroristických organizací. Bystroň soud označil za diskreditaci své osoby a hodlá se odvolat. Podle Bystroňova obhájce má proces politické pozadí, což tvrdí i Bystroň. Aby mohl být europoslanec vůbec souzen, musel být nejdříve zbaven imunity, k tomu došlo na jaře tohoto roku, později byl zbaven imunity i v kauze Voice of Europe.
Koláž Petra Bystroně
Zdroj: Petr Bystroň
Andrij Melnyk tvrdě kritizoval Německo za podle něho nedostatečnou pomoc Ukrajině, na postu velvyslance skončil v roce 2022 po sedmi letech ve funkci. A to poté, co zlehčoval zločiny Stepana Bandery za druhé světové války. Nyní je Melnyk stálým zástupcem Ukrajiny při OSN.
Petr Bystroň ke kauze poskytl ParlamentnímListům.cz své vyjádření. „Tyto politické rozsudky na objednávku deligitimizují celý justiční aparát,“ míní europoslanec. „Mám platit pokutu za to, že jsem zveřejnil fotku Angely Merkelové, jak mává. Přitom s touto fotkou jsem se úspěšně bránil, když mně osobně byl podsouván ten pozdrav. A moji právníci na to poukázali, že je možné vyfotit kohokoliv v určitou sekundu a vypadá to jak to vypadá. Ale ten pozdrav to není. Bystroň když mává, tak je to Hitlerův pozdrav. Když mává Merkelová, tak to není Hitlerův pozdrav. Když Bystroň zveřejní fotku Merkelové, jak mává, tak je to Hitlerův pozdrav. Přesně v tomhle se teď pohybujeme a lidé pro to nemají vůbec žádné pochopení,“ popsal dvojí metr.
Ovšem nezůstalo jen u soudů. „Symptomatické je i chování mainstreamových médií, která absolutně ignorují veškeré výsledky naší práce, naše tisková oznámení, naše úspěchy, když něco odhalíme. Ať už v německém parlamentu, nebo v evropském parlamentu. Ale teď najednou všichni čtenáře informují, že jsem dostal pokutu. Dokonce i Česká televize to vysílala,“ posteskl si europoslanec.
„Oni se tím svým chováním ztrapňují sami a není divu, že ztrácejí věrohodnost. Jak politika, tak justice, tak média,“ dodal ještě Petr Bystroň pro ParlamentníListy.cz.
Bystroň se narodil v Československu, do Německa odešel na sklonku osmdesátých let s rodiči. Dříve byl členem FDP, od roku 2013 je členem AfD. Sedm let strávil v německém parlamentu, od posledních eurovoleb je europoslancem.
„Sporné hajlování“ není kauzou, která by se odehrála jen v Německu. Kromě Bystroně byl z použití „Hitlerova pozdravu“ obviňován i miliardář Elon Musk, který zdravil dav během Trumpovy kampaně. Také popřel, že by se inspiroval v nacistickém Německu. Stíhán nebyl vzhledem k tomu, že v USA není ani skutečné hajlování nelegální. V Česku je pak z hajlování a sympatií k nacismu obviňován poslanec Motoristů Filip Turek, který rovněž podobná nařčení odmítá.
Elon Musk concludes with a gesture resembling Roman salute.— AF Post (@AFpost) January 20, 2025
Follow: @AFpost pic.twitter.com/5RbTecUtoD
autor: Karel Šebesta