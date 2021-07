Herec Měcháček ochutnal vlastní medicínu. Hodně drsně

reklama

„Měcháček mohl mít i sex s ovcí. Asi je to žalovatelné, ale my to riskneme, není nic lepšího než dát ochutnat vlastní medicínu,“ píší v úvodu novináři Konečný a Koukalová.

Připomínají čin Tomáše Měcháčka, který šel na domluvený lifestylový rozhovor s Lubošem Xaverem Veselým a už měl v hlavě plán, že tam „poblije“ moderátora. Úplně tedy nevěděl, jestli to udělat na začátku, nebo kdy, každopádně proběhl nějaký hodinový rozhovor, kde mimo jiné Měcháček mluvil o svých projektech, takže si udělal obrovskou reklamu u cizího muže v cizím pořadu.

„Teprve poté, kdy dostal hodinu prostor žvanit o svých blbostech, se rozhodl, že to Xaverovi strašně natře, a řekl, že televizi XTV platí Rusové. To vše samozřejmě v momentě, kdy Xaver už neměl prostor na to reagovat, vyzval tedy Měcháčka, aby se o tom pobavili jindy a jinde, kde si to budou moci vysvětlit,“ přibližuje Konečný s Koukalovou ve svém textu.

Následně Xaver vystoupil na sociálních sítích, kde objasnil vlastnické poměry XTV, a majitelé, kteří televizi vlastní, se rozhodli, že Měcháčka za jeho slova zažalují. Měcháček samozřejmě Xaverovu výzvu, aby si o tom popovídali jindy a jinde, nechal bez odezvy.

„Po pár dnech se situace vyvinula tak, že Měcháčkovi přišlo zřejmě něco jako předžalobní výzva a panu herci se rozklepaly ruce. Začal mluvit o tom, že to úplně nezvládl, a svoje slova o ruských vlastnících označil za vtip, protože když ze sebe uděláš vola, řekni, že jsi to myslel z legrace,“ píší autoři textu.

Konečný s Koukalovou podotýkají, že každý má svaté právo, aby se proti někomu vymezil, ale výše inteligence svědčí o tom, jak to uděláte. „Existuje sto různých způsobů, jak se úplně v pohodě pustit do Xavera, on navíc není z toho ranku, že by na to nereagoval, ovšem tím nejblbějším je určitě to, pustit se do někoho v jeho vlastním pořadu se lží,“ dodávají na Měcháčkovu adresu.

Lidé jako Měcháček se podle jejich názoru považují za ty, kteří vedou svatou válku proti dezinformačním webům a mají starosti o to, abychom nečetli žádné fake news, přitom jejich plápolající pochodeň si nyní potupně sám nese. „Není to žádný insider, který by měl supertajné exkluzivní informace, Měcháček je zkrátka jen herec, který to někde zaslechl v baru u drinku jako drb a chtěl se stát facebookovým hrdinou tím, že bude strašně bránit Českou televizi a zničí Xavera Veselého,“ míní.

Na Měcháčkův výrok vůči Xaverovi „nechci, abyste pracoval v Českém rozhlase“, pak závěrem reagují: „No a my nechceme, abyste hrál v reklamě na banku, protože se vám nedá věřit, takže co s tím provedeme? Až budete zase někdy v České televizi dělat pořad o fake news, nezapomeňte tam ten váš parádní kousek zařadit. My se tomu jako vtipu určitě zasmějeme taky.“

