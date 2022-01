Hilšer a Janeček v překvapivé shodě. Nechtít vakcínu pro děti? Pandemický zákon neobstál

Dva muži, kteří se příští rok v březnu budou ucházet o post hlavy státu. Jsou jím matematik a filantrop Karel Janeček a senátor a lékař Marek Hilšer. Oba byli hosty pořadu CNN Prima NEWS Co Čech, to politik.

Stejného času, tedy úvodní minuty, využil ke své představě i Hilšer. „Já jsem kandidoval už v té minulé prezidentské volbě a získal jsem jako občanský kandidát, který začal úplně od nuly, zhruba 450 tisíc hlasů českých voličů a voliček. Beru to jako velký závazek, vstoupil jsem kvůli tomu i do politiky, ve které nyní dále pracuji, a rozhodl jsem se kandidovat znovu. Rozhodl jsem se kandidovat proto, že jsem přesvědčen o tom, že naše Česká republika, nebo respektive politika, potřebuje zastání u občanů, nebo respektive občané potřebují zastání, a je zde zapotřebí občanský kandidát. Kandidát, který je nezávislý, který není zapojen v těch současných strukturách, kandidát, který je nadstranický. Kandidát, který bude opravdu hájit veřejný zájem. Zájem občanů, a ne nějakých lobbistických skupin či finančních skupin, a to si myslím, že by měl být český prezident,“ dodal Hilšer.

Janeček se následně ohradil proti označení antivaxer, kterým je někdy častován. „Doporučoval jsem očkování pro rizikové skupiny. Jsem proti očkování dětí,“ sdělil Janeček. Jak tento pohled vnímá Hilšer? „Musíme rozlišovat, koho očkujeme a jak očkujeme, a my víme, že mezi těmi skupinami je z medicínského hlediska rozdíl. Máme pediatry, máme lékaře pro dospělé. Takže už jenom to naznačuje, že ty skupiny jsou odlišné, a myslím si, že i ta vědecká komunita k těmto věcem také přistupuje odlišně – myslím k těm starším lidem. A stejně tak k dětem. Je to třeba odlišit a myslím si, že ten, kdo to rozlišuje, tak by neměl být automaticky označován za antivaxera,“ podotkl Hilšer.

Dále se oba muži vyjádřili k novele pandemického zákona, Janeček se k ní vyjádřil v minulosti velmi kriticky. Nyní zopakoval, co mu na novele nejvíce vadí. „Ta novela je úplně hrozná věc, která ukrajuje strašným způsobem lidské svobody. Vlastně na základě pandemického zákona by ministr mohl rozhodnout o tom, že najednou lidé kompletně ztratí svobodu. Esemeskou by bylo doručeno, že se člověk má uchýlit do nějaké izolace, kde ani není specifikováno, jaké. My bychom si hypoteticky dovedli představit, že by esemeskou byl člověk donucen jít do nějakého internačního tábora. Ten potenciál zneužití je prostě strašný. A není k tomu důvod,“ domnívá se Janeček.

„Pokud bude další vlna, tak samozřejmě na ni musíme být připraveni. Ale já se podobně jako pan Janeček domnívám, že ta novela pandemického zákona není dobře udělána, koneckonců o tom hovoří i řada právníků, například ústavní právník Jan Wintr tuto novelu z právního hlediska kritizoval. Kritizoval tam právě některé ty momenty jako to, že není dočasně, že vlastně tam nebyla omezena účinnost tohoto zákona. To je první věc, a další momenty, které jmenoval pan Janeček, to znamená zasílání zpráv esemeskami a tak dále. To si myslím, že není možné. A proto by bylo třeba, aby se ta diskuse vedla podle mého názoru lépe a i delší dobu, tak aby opravdu nevznikaly v té společnosti takové vášně kolem tohoto zákona,“ sdělil svůj názor Hilšer.

Janeček se závěrem opětovně vymezil proti očkování zdravých dětí, které covid-19 neohrožuje. „A v podstatě nemá smysl tím pádem riskovat jejich zdraví tím, že budou mít vedlejší účinky vakcín. Ty jsou prokázané, že nějaké jsou, a samozřejmě nevíme, jaké budou střednědobé, dlouhodobé. Ta miska očkování dětí je naprostý smysl. Zdravých dětí,“ poznamenal Janeček.

Jaký názor má na očkování dětí Hilšer? „Každé očkování přináší nějaká rizika. Ale já bych pana Janečka trošku opravil: My vždy očkujeme zdravé děti. A covid je také choroba, která může způsobovat onemocnění i dětí. Situaci bych neviděl tak jednoznačně. Nicméně ano, jak jsem říkal na začátku, rozlišujme mezi skupinami a já si také nemyslím to, že bychom měli nyní nějak hromadně prostě očkovat děti. V této situaci, která je. Pokud se situace zhorší, pak je třeba se o tom na odborné úrovni bavit,“ podotkl Hilšer. „Pracoval jsem jako dobrovolník během jedné pandemické vlny, v jedné nemocnici a viděl jsem, co ten covid způsobuje. Proto vlastně mě nějaká takováto zkušenost vede k tomu, abychom byli opatrní, na druhou stranu chápu ty obavy o omezování svobod – nikdo nechce, aby se mu svobody omezovaly. Ale buďme také odpovědní k našemu okolí. Pro mě některá ta opatření znamenají, byť jsou nepříjemná, odpovědnost vůči těm ostatním lidem, kteří mohou být touto chorobou vážně postiženi,“ zmínil Hilšer a dodal, že vnímá však světlo na konci tunelu. Vyzval, ať si všichni drží palce, aby omikron byl poslední variantou.

