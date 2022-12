Hilšer možná odstoupí

„Vzdáte to, nebo půjdete do volby se vším všudy?“ Ptal se moderátor Jan Benešovský. Odpověď Marka Hilšera naznačovala možnost převratného rozhodnutí. „No, ještě bude nějaké překvapení. Já chystám něco na pondělí, nemůžu překvapení prozradit ještě před tím, než se stane. Tak to se na mě nezlobte,“ nechtěl Hilšer blíže odhalovat, co chystá.

Po opakovaných výzvách, aby nastínil, o co přesně půjde, byl nakonec sdílnější, a prozradil, že svou účast v prezidentských volbách vážně zvažuje: „Rád bych vám to řekl. Bude se to týkat jaksi mého dalšího působení, jestli ano, nebo ne.“

Na přímou otázku, zda plánuje z kandidatury odstoupit, poté na Rádiu Impuls prohlásil: „Já vám to nemůžu prozradit, je to fakt překvapení, nemohu dát žádný náznak,“ zopakoval senátor Hilšer, že finální rozhodnutí oznámí až v pondělí.

Senátor Marek Hilšer se o post českého prezidenta pokouší znovu po pěti letech, podle svých slov jako zcela nezávislý kandidát, do voleb míří bez drahé kampaně. Nedávno uvedl, že jeho nízké preference mohou změnit klíčové prezidentské debaty, které mu mohou pomoct získat hlasy voličů.

Politologové v poslední době zveřejňovali své odhady, že Hilšer nakonec svůj boj o Hrad vzdá. Ač nyní čelí tlakům, aby od boje o Hrad pro nízké preference raději rovnou ustoupil. Například podle odborníka na politický marketing Jakuba Hussara by Hilšer a i třeba Fischer měli upozadit své ego a vzdát to, protože mohou ohrozit postup expremiéra Andreje Babiše do druhého kola prezidentské volby.

Podobně uvažuje také politolog Jiří Pehe. Pokud do druhého kola postoupí Petr Pavel, tak tam podle průzkumů Andreje Babiše jednoznačně porazí. Hlavním cílem Babiše tedy je „nepustit Pavla do druhého kola“.

Naopak Hilšer je přesvědčen, že ti, kdo by měli z volby prezidenta 2023 odstoupit, jsou Petr Pavel nebo Danuše Nerudová; dali by podle jeho slov šanci někomu jinému, kdo by mohl získat třeba přes 50 procent, uvedl to ve čtvrtek v pořadu Hyde Park v České televizi.

Agentura Median překvapila. Přišla s průzkumem, který na první místo voličských preferencí v blížících se lednových prezidentských volbách staví Danuši Nerudovou, a to s 28 procenty získaných hlasů v prvním kole. Druhý Andrej Babiš (ANO) má 26,5 procenta hlasů a třetí je podle tohoto průzkumu generál ve výslužbě Petr Pavel se ziskem 23,5 procenta hlasů.

Čtvrtý Pavel Fischer skončil v průzkumu se ziskem 5,5 procenta. Za ním pak senátor Marek Hilšer s odborářem Josefem Středulou, kteří mají oba po 3,5 procenta.