Hilšer nevydýchal Turka a Konečnou. Velmi hutné

Člen horní parlamentní komory se podle všeho nediví, že v evropských volbách slaví koalice STAČILO! a koalice Přísaha a Motoristé úspěch. Poukázal na nedávný nejmenovaný průzkum, který ukázal nálady společnosti; v něm 33 % občanů ČR souhlasilo s tím, že totalitní režim bez regulérních voleb by byla dobrá volba pro naši zemi. Hůře na tom byli jen na Slovensku a v Rumunsku, kde souhlasilo 36 %.

„V kontextu těchto čísel není divu, že volby u nás dopadly tak, jak dopadly,“ píše Hilšer ve svém facebookovém komentáři.

Následně se opřel do šéfky KSČM Kateřiny Konečné, která byla lídryní evropské kandidátky STAČILO!, a také do lídra koalice Přísaha a Motoristé Filipa Turka: „Přes 20 % získala zhnědlá komunistka a heilující sňatkový podvodník, který léčí savem,“ uvedl Hilšer například k Turkově nacistické kauze, kdy jezdil v autě se zdviženou pravicí.

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů, bude tak mít sedm mandátů. Druhá koalice SPOLU obsadí s 22,27 procenta šest křesel. Uspěla také koalice Přísahy a Motoristů s 10,26 procenta, která obsadí dvě křesla, stejně tak uskupení STAČILO!, které získalo 9,56 procenta hlasů.

S jeho glosováním výsledků evropských voleb ale někteří lidí nesouhlasili, což dali Hilšerovi pocítit v následné diskusi.

„Vy jste opravdu ubožák. Česky neumíte a stav společnosti hodnotíte stejně jako Nerudová,“ vzkázal senátorovi Jakub Gregor.

Hilšer se následně bránil, že Filip Turek si takovou kritiku zaslouží. „Podívejte se, jak se vyjadřuje např. o ženách. Jak já bych byl rád, kdyby v politice byli samí slušní lidé... To by se debatovalo úplně jinak,“ uvedl.

„Takže opět odporné plivání na ‚konkurenci‘ bože, normální člověk by se zastavil a zamyslel se, jejda, jestli nedělám něco blbě, třeba bych se měl zamyslet, jak věci dělat líp... Zajímalo by mě, jaký relevantní důvod máte, že tato změna, kterou lidi evidentně chtějí (z toho se nelze vykroutit), že není lepší? Lidé chtějí nové strany, těm starším se nedá věřit, mnohaletá zkušenost za námi. A když ukážou, že umí i držet slovo. Bude všem u zadku, že se to jmenuje KSČM, aspoň se za to nestydí,“ napsala Pavlína Kořínková.