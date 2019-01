Historik: Od léta 1988 se atmosféra ve společnosti výrazně měnila

Na rozdíl od Polska či Maďarska, kde se poměry uvolňovaly dříve, v Československu a ve východním Německu se režim dlouho držel. „Změny ale přišly i sem. Komunisté věděli, že to dál nejde, ale o nějakých politických změnách příliš neuvažovali, spíše o ekonomických či hospodářských. Ale že by chtěli omezit svoji moc, to je nepravděpodobné,“ poznamenal Svoboda.

Za využití brutálního násilí si ji chtěli udržet i při výročí 20 let od upálení Jana Palacha. Den předtím, v neděli 15. ledna 1989, měly být na Václavském náměstí položeny květiny a promluvit měla Vlasta Chramostová o smyslu Palachovy oběti. Akt se ale přesunul k Federálnímu shromáždění, neboť byli zadrženi zástupci nezávislých iniciativ. „Systém věděl, že se něco chystá, takže i z toho důvodu od pátku či soboty byly u náměstí kovové zátarasy, začaly se uzavírat ulice,“ vysvětlil Svoboda.

Anketa Rozhazuje vláda Andreje Babiše zbytečně a nezodpovědně naše peníze? Rozhazuje 25% Nerozhazuje 75% hlasovalo: 12230 lidí

Lidé následně na Václavském náměstí demonstrovali každý den od pondělí do pátku. Nejostřejší zásah podle Svobody se uskutečnil ve čtvrtek 19. ledna. „Násilí bylo přehnané. Režim ztrácel jistotu a počínal si s takovou brutalitou, že to postihlo celou řadu lidí, kteří by se vůbec nezapojili,“ řekl s tím, že zbiti byli třeba i lidé, kteří pouze vystoupili z metra.

Demonstrace měly vyvrcholit sobotní poutí k Palachovu hrobu ve Všetatech. „Začali tam přijíždět lidi, kteří nebyli disidenti, hodně to byli mladí lidé. Hlídali to policisti. (...) Ty, kdo tam bydleli, pustili, ostatní odváželi k výslechu,“ poznamenal Svoboda. „Pár lidem se podařilo v noci přehodit kytky přes zeď u hřbitova, jinak ale to systém hlídal opravdu bedlivě,“ dodal.

O dění takzvaného Palachova týdne se i přes komunistickou propagandu veřejnost mohla dozvědět. „V roce 1989 už to mělo rezonanci, nešlo to umlčet a tvářit se, že se nic nestalo. (...) Od konce roku 1988 už nebyla rušená Svobodná Evropa, takže lidé mohli poslouchat zpravodajství,“ vysvětlil Svoboda. Někde podle něj bylo možné sledovat rakouskou a západoněmeckou televizi. „Informace mezi lidi hodně pronikaly, nedalo se to dostat pod pokličku, jako tomu bylo v předcházejícím období,“ řekl.