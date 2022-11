Historik Snyder: Tohle všechno pro vás dělá Ukrajina. A vy jí nechcete dávat peníze?

Američané začínají přemýšlet o tom, zda se jim nadále vyplatí finančně podporovat Ukrajinu. Historik Timothy Snyder se rozhodl nejen Američanům vysvětlit, že Ukrajinu je třeba podporovat, protože ta pro bezpečnost USA dělá víc, než udělali sami Američané od konce studené války. „Je trapné říci, že ukrajinský odpor udělal pro bezpečnost Američanů více než jakákoli americká politika od konce studené války. Ale je to pravda a je třeba to říci,“ pravil uznávaný historik.

Ze Spojených států v posledních týdnech zaznívá, že je třeba více tlačit na jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Opoziční republikáni před volbami do Kongresu rozvíjejí úvahy o tom, zda podpora Ukrajiny není pro Američany až příliš drahá. Úvahy tohoto typu rozvíjejí především opoziční republikáni a stávající prezident Joe Biden na nich za to nenechal nit suchou.

„Řekli, že pokud vyhrají, nebudou pravděpodobně financovat, pokračovat ve financování Ukrajiny," řekl prezident na politickém večeru ve Filadelfii. „Jde o východní Evropu, jde o NATO. Takovéto jejich rozhodnutí by mělo závažné politické důsledky. ... Oni nemají žádný smysl pro americkou zahraniční politiku," tepal republikány prezident Biden. Na jeho slova upozornil server amerického listu Washington Post.

Slavný historik Timothy Snyder nejen Američanům na Twitteru vysvětlil, proč je pro USA dobré Ukrajinu podporovat.

„Od některých republikánů jsem slyšel myšlenku, že ukrajinský odpor je pro Američany drahý. Nic nemůže být chybnější. Ukrajinský odpor poskytuje Američanům mimořádné bezpečnostní výhody,“ začal Snyder.

A hned vysvětlil jaké.

Ukrajinci se brání proti pokusu o genocidu vlastního národa Ruskem tak statečně, že to mění rovnováhu mezi státy na mezinárodní scéně a to tak, že to podle Snydera povede k lepší bezpečnosti ve světě. Ze Snyderova pohledu totiž statečná obrana ukrajinské vlasti snižuje pravděpodobnost vypuknutí světové války i jaderné války. Ukrajinci by si proto podle Snydera zasloužili větší uznání a především více podpory.

„Republikáni prezentují Čínu jako skutečného a dlouhodobého rivala Ameriky. Demokraté souhlasí. Scénář americko-čínské války je čínská invaze na Tchaj-wan. Tím, že Ukrajinci odolali ruské invazi, ukázali obtížnost takových operací, takže tento scénář je méně pravděpodobný,“ upozornil profesor na Yaleově univerzitě Snyder.

„Ukrajinci omezili možnost čínské agrese přes Rusko a snížili pravděpodobnost přímé čínské agrese. To vše udělali jen tím, že se bránili, aniž by podnikli jakýkoli krok proti Číně. Bez Ukrajinců by k tomu Spojeným státům chyběly politické nástroje. Ukrajinci svým odporem vytvořili příležitost pro politiku USA, která by jinak neexistovala,“ rozváděl dál myšlenku.

Ukrajinci prý pomohli Američanům ještě v jedné věci.

„Po desetiletí se republikánské i demokratické administrativě nedaří formulovat politiku, která by mohla Rusku zabránit v oslabení a rozvrácení mezinárodního řádu,“ upozorňoval dál Snyder s tím, že Ukrajinci teď ukazují světu, co Rusko páchá. l tím pomáhají formulovat politiku proti němu a zároveň se tím formuluje i politika proti Číně, protože mezi Moskvou a Pekingem existuje smlouva o spolupráci prezentovaná na letošních zimních hrách v Pekingu.

Snyder v této souvislosti připomněl, že za toto vše neplatí američtí občané svými životy, jen penězi a to ještě penězi, které představují zlomek z celkového obranného rozpočtu USA.

„Zisky, které ukrajinský odpor přináší americké bezpečnosti, jsou tak obrovské, že se etablishment národní bezpečnosti USA stydí o nich přímo mluvit. Je trapné říkat, že jiná země pro nás dělá tolik. Je trapné říci, že ukrajinský odpor udělal pro bezpečnost Američanů více než jakákoli americká politika od konce studené války. Ale je to pravda a je třeba to říci,“ pravil uznávaný historik.

A pokud by Američané přestali podporovat Ukrajinu, Rusům, ale i Číňanům by se podle Snydera ulevilo, protože by mohli snáz realizovat své plány. Bezpečnost Američanů by se současně snížila. Snyder o tom ani trochu nepochybuje.

