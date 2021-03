Hlavně se nepo... Karel Voříšek o Železném a konci na TV Nova

Do diskuzního pořadu Face 2 Face zavítal populární moderátor TV Prima, dříve TV Nova, Karel Voříšek. S Reném Kekelym probrali minulost, např. vzpomínky na Vladimíra Železného a Voříškův konec na TV Nova. Také co Voříšek vidí na cestování a jakou má životní filozofii. Kromě toho Voříšek vzpomínal, jak ho plísnila Kamila Moučková: „Vořechu, co ty ruce?“

Voříšek uvedl, že v únoru roku 1997 zahlédl inzerát do zpravodajství TV Nova a řekl, že to zkusí, i když neočekával, že pozici dostane. „Nás chlapů je málo, který by chtěli dělat tuhletu práci," vysvětloval moderátorovi, co rozhodovalo při konkurzu. Nicméně konkurz trval rok a bylo v něm údajně 5000 uchazečů. A nakonec z něj vítězně vyšel on a Dana Makrlíková a Denisa Kapitančiková.

Vzpomínal i na další lidi, kteří ho ovlivnili, mimo jiné i na Vladimíra Železného. „To byla obrovská televizní škola,“ řekl. Železný byl podle něho vynikající šéf. „On uměl takové ty finty, které ty manažery nic nestojí a přitom se zaměstnanci dělají divy,“ prozradil. Když začínal, Železný kolem něho prošel na chodbě, Voříšek ho pozdravil, Železný se vrátil, řádně se představil a začal se vyptávat, jak se mu v televizi líbí atd. „Kratičký rozhovor, ale já z něj žiju 23 let, to jsou ty drobnosti v životě, které dělají opravdu velké věci,“ popsal zkušenost s nejznámějším ředitelem TV Nova. A dodal, že někteří manažeři na to zapomínají.

Došlo také na kauzu, která ho donutila přesedlat z Novy na Primu, tedy obvinění, že spolupracoval s StB. Toto obvinění se Voříškovi podařilo u soudu vyvrátit, 30. července 2014 Městský soud v Praze rozhodl, že Voříšek byl ve svazcích Státní bezpečnosti veden neoprávněně. Ale přesto s TV Nova po vzájemné dohodě ukončil čtrnáctiletou spolupráci a ještě před definitivním vítězstvím u soudu se stal moderátorem zpravodajství na Primě. „Stalo se, stalo. V životních situacích, jako je tahlecta, a dějí se lidem daleko horší věci, tak, jak říká jeden můj kamarád, je ze všeho nejdůležitější se z toho nepodělat,“ řekl Voříšek s tím, že jeho již zesnulá kamarádka Helena Růžičková by tak slušné slovo nepoužila. „Říkal jsem si, že nejsem ještě tak starý a hlavně jsem věděl, že to není pravda, takže jsem to měl v tomhle smyslu velice jednoduché. A pak jsem to měl jednoduché v tom, že jsem měl kolem sebe lidi, kteří mi věřili a věří. Nad to taky v životě není. Mít práci, která tě baví, mít lidi, kteří ti věří, a potom, v dnešní době aktuální, zdraví,“ popsal, jak se se situací vyrovnával.

Moderátor se zeptal i na Voříškovu zálibu ve východních zemích a ten řekl, že s ohledem na to, jaké jsou dnes možnosti cestování „bude trošku plakat“. Řekl, že má rád neuspořádané země a dal příklady jako např. Vietnam, Myanmar, Kambodžu, Thajsko či Japonsko. „Mě na tom fascinuje to, že tam je skoro pořád teplo. Zima, to není nic pro mě,“ ocenil východoasijské podnebí a líbí se mu i tamní chování lidí, alespoň navenek. Také ho fascinovaly prastaré chrámy v Indii.

Co se týče víry, Voříšek začal citátem Járy Cimrmana, že je takový ateista, až se bojí, že ho pánbůh potrestá. Líbí se mu buddhismus. „Já si myslím, že smutno je člověku, který nevěří vůbec v nic. Ani v sám sebe. To jsou potom lidé, kteří nemohou najít ukotvení ani sami v sobě,“ řekl a dodal, že není pravověrný u žádného náboženství, ale věří v nějakou myšlenku, která všechny přesahuje.

Další osobnost, na kterou vzpomínal, byla Kamila Moučková. Ocenil, že uměla všechno říct na rovinu. „I když to bylo tvrdý. Rozezvučela ten svůj nezaměnitelný chraplák a už to do mě valila. Ale myslím, že je důležité mít okolo sebe pár takových lidí, od kterých víš, že ti řeknou pravdu, ale víš, že ti nechtějí ublížit. Spousta lidí ti říká pravdu, aby tě naštvala a ublížila ti. Ale od některých lidí cítíš, že to tak není. A to byla Kamila,“ řekl.

„Po zprávách mi pravidelně drnčel telefon, tam Kamča. Zvednul jsem to. Vořechu, co ty ruce? Já hejbám hodně rukama. Musíš je mít na stole, nesmíš s nima tak hejbat,“ ilustroval, jakou mu veteránka dávala zpětnou vazbu.

Až covid skončí, Voříšek má jasno: „Kupuju letenky a vyrážíme.“ Těší se, až se život vrátí k normálu. Ale obává se, že situace hned tak neskončí. „Druhá moje obava je, co to bude ten relativní normál,“ doplnil.

