Hloupý sexista Marek Eben. Pán známý z Respektu jej žádá vyvézt do šrotu. A schytal to dokonce i Jan Kraus

Filmový kritik Kamil Fila, který se proslavil svým psaním do Respektu, se obul do moderátora soutěže StarDance Marka Ebena. Hází prý vtipy plné sexismů, o které už dnešní mladé ženy nestojí, a údajně by se měl raději sebrat a odložit se do starého železa. Kamil Fila má zkrátka za to, že moderátorův humor už může oslovovat jen lidi, kteří se nechtějí orientovat v moderní době.

V jednu chvíli šly zvěsti, že by mohl kandidovat na prezidenta, ale on sám to v roce 2016 v rozhovoru pro Český rozhlas jasně odmítl. Ale už to, že se úvahy o možné Ebenově kandidatuře objevily, ukázaly, že pro nemalou část společnosti je Eben uznávanou osobností s osobním kouzlem.

Kamil Fila má však za to, že osobní kouzlo Marka Ebena už jaksi vyprchalo a měl by raději zmizet ze scény. Na serveru Ještěvětšíkritk.cz, kde bývalý redaktor Respektu nyní své úvahy zveřejňuje, sepsal Kamil Fila text, v němž nenechal na moderátorovi Marku Ebenovi nit suchou.

„Možná je načase říct krutou pravdu – nejoceňovanější moderátor Marek Eben začíná pomalu patřit do starého železa. Děje se to už několik let a vrcholí to v jubilejní, desáté řadě televizní soutěže StarDance. Marka Ebena široké publikum pokládá za vzor kultivovanosti a noblesy, neboť jeho vtipy nikdy nejsou úplně prvoplánové, podpásové či vulgární. To ale bohužel neznamená, že jsou nápadité, objevné, trefné, či dokonce – lze-li to o vtipech říct – ‚správné‘. Existuje bezpočet případů, kdy za laskavě znějícím tónem jeho otázek a komentářů probleskuje hloupý sexismus, projevující se třeba v okázalém hodnocení vzhledu žen. Když tanečnici Natálii Otáhalové řekl, že její jméno plné dlouhých samohlásek přesně vystihuje, jak vypadá, tedy že má dlouhé nohy, na rozdíl třeba od nějaké ‚Boženy Buchtové‘, která určitě bude krátká a nakynutá, podívala se na něj dotyčná nevěřícně s dotazem: A to měl být kompliment?“ zeptal se kritik.

Obratem dodal, že dnešním mladým ženám už podobné vtípky nepřijdou vtipné. Ale největší hrůzy se Eben nedopustil vůči žením, ale vůči youtuberům. Alespoň Kamil Fila to tak vidí.

„Do úplného bahna blábolivosti se pak Marek Eben propadnul v epizodě, kde zatoužil publikum České televize a přítomné lidi ve studiu oblažit tím, kdo je nejpopulárnější youtuber na světě – PewDiePie,“ napsal Fila.

Eben přezdívku přeložil jako složeninu slov kostelní lavice, smrt a koláč. Přitom, kdyby si dal tu práci, zjistil by, že si youtuber svou přezdívkou jen dělá legraci z videoher, které recenzuje. Ale Eben si tu práci nedal.

Ebenův humor tak prý může oslovovat už jen lidi, kteří se nechtějí orientovat v moderní době. Zařadil se tím údajně po bok Karla Šípa nebo Jana Krause.

„Žádné publikum si nezaslouží takový humor. Dalo by se říct, že je to humor laciný, ale přitom právě tito tři jmenovaní jsou nejlépe placenými moderátory u nás. Standardy toho, co vyžadujeme po hvězdách oboru, jsou v Česku bohužel nízko. Je vlastně děsivé uvědomit si, že západní úrovni se blíží jenom Leoš Mareš,“ konstatoval Fila.

