Senátor Lindsay Graham, jenž je senátorem státu Jižní Karolína od roku 2003, vyrazil do Kyjeva, a v hlavním městě země vzdorující ruským agresorům nevěřícně kroutil hlavou. Nad tím, proč jsou do armády povoláváni muži až od 27 let věku. Přišel také s myšlenkou, že by americká pomoc Ukrajině měla být chápána jako půjčka – že Ukrajinci jednoho dne Američanům vše vrátí. Server listu Wall Street Journal natvrdo napsal, co si Ukrajinci musejí rozhodnout. A Rádio Svoboda citovala českého prezidenta Petra Pavla.

Senátor Lindsay Graham, který dlouho opakuje, že peníze Američanů na obranu vlasti dostanou Ukrajinci až poté, co začne prezident USA Joe Biden řešit situaci na jižní hranici své země, přijel do Kyjeva. A tady jen nevěřícně kroutil hlavou. Vůbec nechápal, jak je možné, že při napadení země ruským okupantem jsou do zbraně povoláváni až muži starší 27 let.

Ukrajinské zákonodárce vyzval, aby co nejrychleji změnili mobilizační zákony a hned poté spustili další kolo mobilizace. „Doufám, že se ti, kteří jsou způsobilí sloužit v ukrajinské armádě, připojí. Nemůžu uvěřit, že je to až 27 let,“ řekl v pondělí novinářům. „Bojuješ o život, takže bys měl sloužit – a ne ve 25 nebo 27.“ „Potřebujeme víc lidí,“ zdůraznil ještě Graham s odkazem na situaci na frontě.

Na senátorova slova upozornil server amerického listu Washington Post, který také upozornil, že Graham Kyjevu neposkytl absolutně žádné záruky, že Kongres USA skutečně schválí další pomoc Ukrajině. Přišel jen s mlhavým příslibem. Řekl, že je „optimističtější, než jsem kdy byl, že něco bude“.

Server listu Wall Street Journal zašel ještě dál a konstatoval, že Ukrajinci stojí před osudovou volbou. Buď obětují další kus své země a nechají ji ruským okupantům, nebo obětují své životy.

O novém mobilizačním zákonu se na Ukrajině diskutuje už řadu týdnů, protože se ukazuje, že vedle munice začíná Ukrajincům scházet i živá síla. Právě proto by se mobilizační věk mohl snížit na 25 let. Ale jak je vidět, podle amerického senátora Grahama, je to stále příliš vysoká věková hranice. Dobrovolníci mohou do armády vstupovat od 18 let. A prakticky od počátku ruského vpádu na Ukrajinu před dvěma lety platí v rámci stanného práva pro muže ve věku 18 až 60 let zákaz opustit zemi.

Vyzval také Ukrajince, aby svá rozhodnutí vstoupit do armády nezakládali na tom, zda je Spojené státy nadále podporují. „Bez ohledu na to, co děláme, měli byste bojovat,“ řekl. „Bez ohledu na to, co děláme, bojujete za sebe!“ zdůraznil.

Vyrukoval také s nápadem, že prostředky poskytované Ukrajině mají být brány jako půjčka. Jinými slovy, že Ukrajina jednoho dne půjčené peníze vrátí. Stejně jako Velká Británie splácela Spojeným státům půjčky z časů druhé světové války ještě na počátku 21. století. „Myslím, že myšlenka půjčky bude velmi populární nejen mezi republikány, ale také mezi demokraty,“ nechal se slyšet Graham.

Senátor také kritizoval pomalé dodávky raket dlouhého doletu od USA známých jako ATACMS a řekl, že „tu měly být včera“.

Řekl, že doufal, že Ukrajina brzy „získá ATACMS, abyste mohli srazit ten zatracený most spojující Krym s Ruskem“. Ačkoli Spojené státy zakazují Ukrajině používat zbraně dodané USA k úderům uvnitř Ruska, Ukrajina použila ATACMS k útokům na cíle uvnitř Ruskem okupovaných oblastí Ukrajiny.

Rádio Svoboda v souvislosti s válkou na Ukrajině citovala českého prezidenta Petra Pavla, který oznámil, že Česká republika usiluje o to, aby byla potřebná munice na Ukrajinu dodána „co nejrychleji“.

„Výroba potřebného počtu granátů vyžaduje čas. To vyžaduje zvýšení naší výrobní kapacity. Ale Ukrajina potřebuje granáty hned. Nemůžeme čekat na evropské společnosti, takže se snažíme najít munici, kde se dá. Doručte ji na Ukrajinu co nejrychleji. Zároveň ale navyšujeme vlastní kapacity,“ odpověděl na otázku novináře RFE/RL.

Petr Pavel dal také najevo očekávání, že v blízké budoucnosti bude Evropa schopna vyrobit „potřebné množství munice“.

„Evropské společnosti budou schopny v blízké budoucnosti vyrobit potřebné množství munice pro doplnění zásob evropských zemí a také poskytnout Ukrajině munici, pokud ji bude v blízké budoucnosti ještě potřebovat,“ dodal český prezident.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

