Hněv. „Moderní“ pohádka ČT propadla, diváci k hodnocení používají fekálie

Pohádka Tři princezny byla odvysílána Českou televizí v hlavním vysílacím čase na Štědrý den 2024, což je nejsledovanější den v roce. Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 4% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2401 lidí

Příběh sleduje tři sestry – chytrou Sofii, odvážnou Leonu a krásnou Flóru – které se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit své království před zlou královnou Mortanou toužící po věčném mládí, je ochotná ničit přírodu a vést válku, aby dosáhla svého cíle. Princezny musí spojit své síly, využít svůj důvtip, odvahu a šarm, aby překonaly nástrahy a úkoly, které je na cestě čekají. V pohádce vystupuje postava prince Felixe, kterého ztvárnil Josef Trojan. Felix je vedlejší, ale důležitou postavou příběhu, který se zapojuje do dobrodružství tří princezen při záchraně jejich království.

Pohádku napsali Hana Cielová a Zdeněk Jecelín. Režie se ujal Tomáš Pavlíček.

Jejich vánoční pohádkový počin, který měl být výpravnou podívanou s důrazem na silné ženské hrdinky, rozčílil diváky i recenzenty. Mnozí jej označují za obrovské zklamání, přičemž nejčastěji kritizují její moralizující tón a snahu zavděčit se moderním trendům na úkor pohádkového kouzla.

Hodnocení pohádky je nízké, a to jak mezi diváky, tak u odborníků, čímž se Tři princezny staly jedním z nejkontroverznějších vánočních projektů České televize za poslední roky.

Ostatně rozpačité dojmy diváků se odrážejí i na ČSFD, kde pohádka k dnešnímu dni zatím dosáhla hodnocení pouhých 27 % z možných 100 %.

Česká televize vnímala pohádku jako jeden z hlavních vánočních taháků letošního programu. Vedle výrazné propagace ve svém běžném programu sdílela ukázku například na sociální síti X. „A je to tady. Tři princezny budou zachraňovat králoství,“ uvedla ve slavnostním duchu.

A je to tady! ?????? Tři princezny budou dnes večer zachraňovat království. ?? pic.twitter.com/RtOKvBhAFz — Česká televize (@CzechTV) December 24, 2024

Negativní ohlasy na sebe nenechaly po odvysílání pohádky dlouho čekat. A komentáře byl skutečně velmi jadrné.

Někteří nešli daleko k použití vulgárních slov a zpochybňují smysluplnost televize veřejné služby: „Hrozná sračka,“ nebral si servítky s hodnocením pohádky pod ukázkou České televize přispěvatel do diskuse. „Sračka,“ souhlasil jiný komentář. „To je hrozná sračka. Za chvilku vás zrušíme,“ shodovali se lidé v komentářích.

To je hrozná sračka.??

Zachvilku vás zrušíme. — Jeřdno (@_Jerdno_) December 24, 2024

Diváci v reakci na pohádku Tři princezny volali k návratu k tradičním pohádkám. Často zmiňovali ikonické tituly jako jsou Tři oříšky pro popelku. „A kde jsou Tři oříšky pro Popelku?“ napsala Barbora Mercury.

A kde jsou Tři oříšky pro Popelku??? — Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) December 24, 2024

Pohádku Tři princezny spojovali s progresivními společenskými postoji, které se k pohádkám pro děti nehodí. „Další woke ideologická kravina,“ poznamenal po jejím zhlédnutí další divák.

Další woke idealogická kravina — Pavel Plechovka (@studentHonza) December 24, 2024

Někteří se na pohádku nemohli ani dodívat do konce. „Je to ještě blbější než upoutávky. Dal jsem tomu šanci, teda jen asi prvních 15 minut,“ podělil se o své dojmy sledující.

Je to ještě blbější, než upoutávky. Dal jsem tomu šanci teda jen asi prvních 15 minut. — Josef z bažin (@Josefzbazin) December 24, 2024

A nebyl zdaleka jediný, kterého Česká televize donutila po pár minutách přepnout kvůli pohádce Tři princezny na jiný program. „Tak jsem tomu šanci dala, ale nedalo se to dokoukat. Než abyste točili takové pohádky, to raději netočte žádné,“ vzkázala České televizi diskutérka Leona.

Tak jsem tomu šanci dala, ale nedalo se to dokoukat. Než abyste točili takové pohádky, to raději netočte žádné — Leona Moli (@leona76m) December 24, 2024

Trochu mne děsí, že tohle někdo schválil a přišlo mu to dobrý. Tak příšerný dialogy a herecký výkony už jsem dlouho neviděl, zaznívalo v diskusi k pohádce z dílny veřejnoprávní televize.

Trochu mne děsí, že tohle někdo schválil a přišlo mu to dobrý. Tak příšerný dialogy a herecký výkony už jsem dlouho neviděl. — awe_cz (@awe_cz) December 24, 2024

Ti, co se rozhodli na pohádku dodívat až do jejího konce a chtěli dát tomuto pohádkovému počinu šanci, byli podle všeho v ještě větších rozpacích. „Dokoukal jsem do konce. Krvácím z očí,“ podotkl divák.

Dokoukal jsem do konce. Krvácím z očí ?? — Ilia (@RudencoIlia) December 24, 2024

Diváci pohádky Tři princezny naráželi na skutečnost, že podobné projekty jsou financovány z koncesionářských poplatků, povinně placených veřejnoprávní televizi. Nespokojenost navíc zesílila v kontextu jejich plánovaného zvýšení. „Jsem rád, že jste mě násilím donutili to zaplatit,“ napsal nespokojený televizní poplatník.

Jsem rád, že jste mě násilím donutili to zaplatit. — Třetí Kirchhoffův zákon (@ArabaciNejsou) December 24, 2024

Divákům se nelíbilo, jak se Česká televize snaží klasické příběhy přizpůsobit současným genderovým trendům. „Pohádka Tři sestry na ČT1. Nedokoukal jsem, protože vím, jak to dopadne – poslední sestra zemře, ty dvě se stanou sex. otrokyněmi svých věznitelů. Prince macecha předělá na princeznu a provdá do spřáteleného království,“ zaznělo hodnocení na platformě X.

Pohadka 3 sestry na Ct1. Nedoukal jsme protoze vim jak to dopadne:

- posledni sestra zemre

- ty 2 se stanou sex. otrokynemi svych veznitelu

- prince macecha predela na princeznu a provda do sprateleneho kralovstvi. — Tenisove boje (@TenisoveB) December 24, 2024

Někteří diváci pohádku označovali doslova na příšernou.

Ta nová pohádka na ČT je úplně příšerná?? — mrtin (@zmartinkaktin) December 24, 2024

Nebo jako „absolutní slátaninu“: „Štědrovečerní pohádka 2024 na ČT byla absolutní slátanina. Horší pohádka už nebyla dlouho natočena. Ano, každý rok nejde točit dobrou pohádku, ale poslední roky stály alespoň za něco,“ vyjádřil na pohádku Tři princezny názor zklamaný divák České televize.

Tři princezny #triprincezny #pohadka. Štědrovečerní pohádka 2024 na ČT byla absolutní slátanina. Horší pohádka, už nebyla dlouho natočena. Ano každý rok nejde točit dobrou pohádku ale poslední roky stály alepson za něco.. Naopak byly spíše dobré pic.twitter.com/TnT3teGldn — Oli olivander (@olii9) December 24, 2024

Kritice se pohádka nevyhnula ani od těch, kteří mají obvykle tendenci českou tvorbu obhajovat. „Strašně slaboučká pohádka, a to mám obvykle tendenci českou tvorbu obhajovat. Slabý scénář, primitivní dialogy a s humorem se to vůbec nepotkalo. Ale oceňuji využití kůrovcové kalamity,“ rýpl recenzent Filip Duroň do pohádky, která byla částečně natáčena v Českém Švýcarsku.

Strašně slaboučká pohádka a to mám obvykle tendenci českou tvorbu obhajovat. Slabý scénář, primitivní dialogy a s humorem se to vůbec nepotkalo. Ale oceňuji využití kůrovcové kalamity. ?? — Filip Duroň ???????????? (@DuronFilip) December 24, 2024

Rovněž na Česko-Slovenské filmové databázi (ČSFD) se objevily velmi kritické recenze na pohádku Tři princezny. Někteří hodnotitelé šli tak daleko, že pohádku označili za jeden z nejhorších počinů České televize.

„Hloupá ptákovina, co feminismus neviděla ani z vlaku. Protože úroveň ve stylu ženy dokážou cokoli, když je podceňujete, a všechny mužské postavy jsou buď kreténi nebo zženštilé a neschopné, fakt neberu. Dialogy na úrovni tvůrčí skupiny hluchoněmých filmařů, je k pozvracení. Všechny studiové scény vypadají asi jako Buly studio na ČT4 sport a cele je to velkolepé asi jako Moviezone live točený přes zoom. 0/10,“ napsal jeden z recenzentů.

I zde se nešetřilo s vulgárnějším výrazivem. „Sračka roku 2024. Sledovat to bylo pro mě fyzické utrpení. 20 % za ty fajn exteriéry a CG,“ zněla další recenze.

Převládá naštvání, že Česká televize si neváží svých diváků, pokud jim na Štědrý večer na obrazovku prostře takový amatérismus: „Bude válka? Štědrovečerní prdelačka od České televize postrádající elementární přísady snesitelnosti, poněvadž málokdy se stává, že se na audiovizuálním dílku, jež nenese přízvisko amatérské, dá strhat naprosto vše, snad jen pod šaty nepřitažlivých princezen bych se koukal nerad a díkybohu, že to v rauši té přeúžasné zábavy nikoho nenapadlo. Bohatě stačil král v županu, napínavé dramatické výpady s nožičkou rybičkou proti strašlivému démonu nebo souboj končící dětským kňučením: ‚Řekni, že jsem vyhrála! Řekni to!‘, stejně jako pokus o jistě jen milé a nostalgické připomínání pohádek o Večerníčku a Létajících ševců. Jen škoda, že ze Slunečníka jim tu vyšel Debil, z Měsíčníka Idiot a z Větrníka Konečník, prý v podsvětí s velkou hromadou ománkového hovna (pamětníci si možná vzpomenou). Česká televize si holt se svým divákem zase nehorázně vytřela prdel, inu žádné překvapení. Proti tomuhle je i Troška umění, což bych nikdy neřekl, že napíšu,“ nebere si servítky hodnotitel.

Kritici v souvislosti s příběhem Tří princezen píší o moderním průjmu, který přivodil fyzické utrpení.

„Hrozně moderní průjem, prostý jakýchkoliv náznaků pohádkové poetiky. Jednoduše jsem neměl pocit, že koukám na pohádku. Věděl ten fušer, co za žánr vlastně točí? Ty dialogy, chování, reakce, grimasy – všechno působí tak strašně moderně, až jsem se málem zblil. Naprosto nejhorším elementem jsou herci, kteří neskutečně mumlají. Je jim vůbec není rozumět (u jedné neidentifikovatelné věty, kterou ze sebe rychle vychrlila Melíšková, jsem nahodil výraz ala Gran Torino gif) a sledovat ‚hrát‘ ty tři, nejspíš protekční holčičky, pro mě bylo FYZICKÝM UTRPENÍM (rozmluva dvou sester před bílou bránou je hardcore). Kdo ty dřeva pustil k herectví, proboha? Dalším obřím průserem je to, jak strašně vážně se tato ‚pohádka‘ bere. Není tam vůbec žádný humor, ani nějaké odlehčení, ta negativní/pesimistická nálada, táhnoucí se celým tímto výblitkem mě silně odpuzovala (a vsadím se, že dětské diváky tím tuplem). A nakonec, film často působí příliš amatérsky – spíš jako nějaký studentský projekt prvního ročníku. Že království zachraňují tři princezny namísto třech princů, je to poslední, co by mi tu vadilo. Tušil jsem, že to bude peklíčko, ale až takové? Už toho neumětela nikdy nepouštějte k pohádkám, ať zůstane u komorních blábolů jako Přišla v noci – to je nejspíš maximum toho, co zvládne. TFUJ! P.S. Už teď nevím, o čem to vlastně bylo,“ napsal.

Televizi veřejné služby s její pohádkou Tři princezny posílali lidé do patřičných mezí i na ČSFD. I zde se v tomto kontextu zpochybňovala smysluplnost poplatků. „Vážená ČT, jdi do prdele. Hlavně, že chcete zvedat poplatky. Proč? Aby bylo na točení těchto hoven? Děkujeme, nechceme,“ stalo v komentáři.

„Kdo tohle pustil ven za peníze určené veřejnoprávnímu médiu, zasloužil by pochcat hlavu. Pavlíček je nekompetentní režisér, protože vybral nekompetentní herce, a scenáristům bych nejradši zlámal ruce, aby už nikdy nic nenapsali,“ zněla další z emotivních reakcí.

„Jsem málem zdechla,“ uvedla jiná zhrozená recenzentka.

Pohádka si od některých vysloužila i přízvisko odpad: „Přesně takovou progresivistickou sra*čku s genderovým, ekologickým a pacifistickým (?) poselstvím bylo možný očekávat podle velkohubých prohlášení ‚režiséra‘ o ‚prolamování stereotypů‘ – před uvedením v ČT. Levně okopíroval kdeco, ani jednu ze tří princezen (3 ze 3) nedonutil něco zahrát, ‚princ‘ vypadal, možná až na sexuální preference, jako typickej ‚novej Evropan‘, hlavní záporňačka se svým poskokem, ostatně jako vlastně všichni, předvedli opravdu vostrou šmíru. Nu, co taky čekat od držitele Ceny české filmové kritiky 2024, tedy držitele vstupenky do klubu participantů zákazek pro ČT. Odpad…“

Psali jsme: Jiří Strach: Fandím ČT, ale její zpravodajství manipuluje. Velké zklamání Selhání ČT. Takto se letos chovali k muži, kterého vyznamenal britský král Lidé dobře chápou, co se děje. Ale co s tím mohou dělat? Je to záměr, říká Vyoral o chudnutí Evropy Hydra veřejnoprávních médií: Svobodní bijí na poplach a odmítají zvyšování poplatků