Ukrajinský brigádní generál Andrij Bileckyj předpovídá, že příštích šest až devět měsíců bude představovat rozhodující „bod obratu“ ve válce s Ruskem. Ruská armáda je podle něj vyčerpaná a není schopna velkých průlomů, což by Ukrajině mohlo umožnit získat iniciativu na bojišti a posílit pozici před případnými mírovými jednáními.
Bileckyj, který velí třetímu armádnímu sboru ukrajinských ozbrojených sil a v minulosti vedl prapor Azov, to sdělil v exkluzivním rozhovoru pro agenturu Reuters na neznámém místě v Charkovské oblasti. „Věřím, že příštích šest měsíců je nejkritičtějších. Potřebujeme definovat směry, v nichž můžeme zlepšit své pozice. Obsadíme strategické body a pak budeme mluvit s Rusy z pozice síly, ne slabosti,“ uvedl generál.
Ruská armáda je podle jeho názoru vyčerpaná a neschopná dosáhnout zásadních průlomů. Ruské síly podle něj utrpěly těžké ztráty v důstojnickém sboru a jejich personální krize brání takovým postupům, jaké prováděly před rokem.
„Pokud si ukrajinská armáda dokáže během několika měsíců vybudovat a udržet dynamiku postupu, může získat iniciativu podél celé frontové linie a přimět Rusko, aby upustilo od svých plánů na ovládnutí poslední části Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, kterou dosud neokupuje,“ domnívá se Bileckyj.
Ukrajina by podle něj měla využít momentální převahy, kterou získala díky dronovým útokům na ruskou logistiku a protivzdušnou obranu a omezení přístupu ruských sil k satelitnímu systému Starlink Elona Muska. Bileckyj také poukázal na ukrajinský pokrok v používání bezpilotních pozemních vozidel a těžkých dronů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že ukrajinské síly v letošním roce získaly zpět téměř 600 čtverečních kilometrů území, toto číslo se však nepodařilo nezávisle ověřit. Rusko ovládá přibližně pětinu ukrajinského území. Analytik John Helin z finské skupiny Black Bird a také Institut pro studium války (ISW) potvrzují rostoucí vyčerpání ruských sil. Je prý možné, že Ukrajina začne aktivněji narušovat poziční charakter bojů.
NEW: SPECIAL REPORT | Ukraine is actively challenging the positional character of the war that has dominated the battlefield since 2023. Russian battlefield gains are approaching net zero while Ukrainian forces are setting conditions potentially to break out of positional warfare… pic.twitter.com/LkTnS4YFCT— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 25, 2026
„Ukrajinské síly dosahují dočasné taktické převahy v oblasti dronů v některých úsecích frontové linie, což zpomaluje ruské ofenzivní operace tím, že snižuje jejich efektivitu. Taktická dronová převaha také pravděpodobně umožňuje ukrajinským silám podnikat více úderů na ruské cíle. Údaje ukrajinských sil o úderech na bojišti od 1. září 2025 do 23. května 2026 naznačují, že celkový počet ukrajinských zásahů ruských cílů vytrvale rostl a 13., 15. a 16. května dosáhl dokonce více než 2 000 úderů denně,“ uvádí ISW.
MORE | Tactical Drone Supremacy: Ukrainian forces are achieving temporary tactical drone overmatch in some frontline sectors, which is slowing Russian offensive operations by degrading the effectiveness of Russian shaping operations. The tactical drone overmatch is also likely… https://t.co/qPTqZlRH9P pic.twitter.com/d8PzUwE0ti— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 27, 2026
Ukrajinské síly podle ISW také zachytávají více taktických dronů, což pravděpodobně dále oslabuje schopnost ruských sil odrazit ukrajinské postupy. Uvádí také, že ukrajinské síly začaly aktivně narušovat ruskou železniční logistiku na okupovaném území Ukrajiny a v západních ruských oblastech. Záběry zveřejněné v březnu a dubnu ukazují řízené ukrajinské drony, které poškodily nebo zasáhly nejméně 10 nákladních vlaků a cisternových vozů na palivo, převážně v okupované Luhanské oblasti.
Ukrainian forces started actively disrupting Russian railway logistics in occupied Ukraine and Russian western regions in Spring 2026. Geolocated footage published in March and April 2026 shows guided Ukrainian drones damaging or striking at least 10 freight trains and rail fuel… https://t.co/1bJaJFbglV pic.twitter.com/psX2enpYer— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 26, 2026
„Rusko je silně závislé na své železniční síti pro operační logistiku a úspěšná ukrajinská kampaň proti nákladním vlakům a cisternovým vozům může dále oslabit schopnost Ruska přibližovat těžkou techniku, palivo a další materiál k bojišti. Státní společnost Ruské železnice čelí od roku 2025 velké krizi v důsledku kritického nedostatku personálu a lokomotiv, což by mohlo dále ovlivnit výstupy ruské obranné průmyslové základny a jejich dodávky na frontové linie,“ píše ISW.
Putin slibuje brzké vítězství
Z ruské strany však přicházejí odlišné informace. Podle agentury TASS ruské síly nejnověji osvobodily dvě obce v Sumské oblasti a pokračují v útocích na ukrajinské vojenské cíle. Ruské ministerstvo obrany a představitelé Kremlu pravidelně hlásí ukrajinské útoky drony a raketami na civilní i vojenské objekty v Ruskem kontrolovaných oblastech, včetně Doněcké a Luhanské lidové republiky, při nich dochází také k civilním obětem.
TASS informuje i o ukrajinských útocích na Sevastopol, Záporožskou jadernou elektrárnu nebo civilní infrastrukturu, přičemž Rusko v reakci provádí údery na ukrajinský vojensko-průmyslový komplex v Kyjevě. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že válka se blíží ke konci a slíbil vítězství.
Situace na frontě zůstává napjatá, zejména v Doněcké oblasti kolem „pevnostního pásu“ včetně Kosťantynivky a Slovjansku. Zatímco ukrajinská strana mluví o příležitosti k obratu, Rusko zdůrazňuje své postupné zisky a odvetné akce. Nezávislé ověření bojových úspěchů je v současných podmínkách obtížné. Mírová jednání podporovaná USA zatím narážejí na zásadní požadavky obou stran ohledně území Donbasu. Válka, která začala plnohodnotnou ruskou invazí v únoru 2022, si vyžádala desítky tisíc obětí na obou stranách a pokračuje již více než čtyři roky.
Rusové si stěžují na nelidský kyjevský režim a žádají OSN o pomoc
Ukrajinské síly podle Rusů úmyslně útočí na záchranáře ministerstva pro mimořádné události, kteří přijíždějí na místa ukrajinských útoků, a to i v pohraničních oblastech federace. Na Mezinárodním bezpečnostním fóru to uvedl náměstek ruského ministra pro mimořádné události Alexej Kostrubickij.
Od roku 2022 v důsledku útoků ukrajinských dronů zahynulo při výkonu služby třicet tři zaměstnanců ruského ministerstva pro mimořádné události a více než 300 jich bylo zraněno.
„Škody způsobené ukrajinskou armádou v pohraničních oblastech Ruska dosáhly celkové výše přes 140 miliard rublů (1,97 miliardy dolarů),“ uvedla na Mezinárodním bezpečnostním fóru oficiální mluvčí ruského vyšetřovacího výboru Světlana Petrenková.
Ruští poslanci vyzvali mezinárodní zákonodárce a Organizaci spojených národů, aby požadovali zastavení veškeré vojenské, finanční a materiální pomoci ukrajinskému režimu, který podle nich „mění vzdělávací zařízení, obytné budovy a nemocnice v teroristické cíle“.
Zákonodárci ve středu na plenárním zasedání schválili návrh výzvy Organizaci spojených národů, světovým parlamentům a mezinárodním organizacím s cílem odsoudit zločinnou činnost Kyjeva v souvislosti s nedávným ukrajinským útokem na Starobělsk.
„Členové Státní dumy vyzývají všechny své rozumné protějšky v globálních parlamentech a mezinárodních organizacích, kteří se rozhodli nezůstat němými svědky takových projevů nelidskosti kyjevského režimu, aby rozhodně odsoudili jeho zločinné činy,“ uvádí se v dokumentu.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
