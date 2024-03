Hon na teroristy. Kdo to střílel? Kolem teroru v Moskvě se valí spekulace

Ozbrojenci v pátek večer vtrhli do koncertní haly na západním okraji Moskvy a před začátkem koncertu začali střílet automatickými zbraněmi do lidí. Z místa byly hlášeny i výbuchy a požár objektu.

„Teď víme, v jaké zemi se ti zatracení parchanti pokoušeli ukrýt – na Ukrajině. V zemi, která se rukama západních liberálních režimů deset let přeměňovala v centrum šíření terorismu v Evropě, přičemž v extremistickém šílenství předčila i Kosovo,“ sdělila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová na online platformě Telegram.

„Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny kategoricky odmítá obvinění, která začali vznášet ruští představitelé, a tvrdí, že Ukrajina byla zapojena do střelby,“ reagovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí a dodalo, že ze strany Kremlu se jedná o snahu vyvolat v ruské společnosti nenávist vůči Ukrajině. Ta má vést ke zvýšené mobilizaci a k utišení protiválečných nálad. Rusko tím chce zdiskreditovat Ukrajinu v očích mezinárodního společenství, tvrdí ukrajinské ministerstvo.

Nakonec ministerstvo vyzvalo mezinárodní společenství, aby podobné snahy Ruska razantně odmítlo a aby nadále pomohlo s obranou Ukrajiny. „Vyzýváme mezinárodní společenství, aby důrazně odmítlo falešná obvinění Ruska z údajného podílu Ukrajiny na střelbě v Krasnogorsku a aby posílilo svou podporu naší zemi v boji proti ruské zločinecké agresi,“ stojí v prohlášení ministerstva zahraničí Ukrajiny.

Mluvčí prezidenta Zelenského Mychajlo Podoljak na online platformě Twitter komentoval ruské obvinění velmi odmítavě. „Očekávali jsme verzi ruských představitelů o ‚ukrajinské stopě‘ při teroristickém útoku. Primitivismus a předvídatelnost jsou ideálními vlastnostmi ruských bezpečnostních služeb,“ ukázal svou nedůvěru vůči prohlášení ruské FSB.

A vysvětluje, proč je vyloučeno, že by s útokem měla Ukrajina cokoliv společného.

„V centrální oblasti prochází skupina ozbrojených mužů do místa velké koncentrace lidí. Bez jakýchkoliv kontrol, a více než 1,5 hodiny aktivně střílela do lidí. Nedochází k žádnému zásahu strážců zákona,“ napsal Podoljak a pokračoval v popisu. „Skupina teroristů v plném složení v klidu opouští budovu a na stejných autech, která dorazila na místo, odjíždí směrem k... frontové linii.“

A zmiňuje i svědecké výpovědi, trvají na tom, že teroristé odpovídali charakteristice islámských radikálů. „Předběžné údaje a výpovědi svědků poskytují portréty útočníků a zcela jasně je spojují s islámskými radikály…“ napsal mluvčí Zelenského.

A pak se podivuje nad tím, proč by teroristé měli utíkat na frontovou linii na Ukrajině, kde je největší koncentrace ruských bezpečnostních služeb. „Hledaní muži míří k zablokovaným hraničním přechodům, kde probíhá aktivní boj a kde je každý metr přesycen ruskými bezpečnostními složkami, aby došlo k manifestačnímu, demonstrativnímu přechodu…“ a tedy ke spojení s Ukrajinou.

Mluvčí Podoljak má jasno. Rusko se snaží útok spojit s Ukrajinou „Závěr je zřejmý: jakékoli pokusy spojit Ukrajinu s teroristickým útokem jsou absolutně neudržitelné. Ukrajina s tímto incidentem nemá sebemenší spojení. Ukrajina je ve válce s Ruskem a řeší problém ruské agrese (mimochodem agrese s promyšlenou teroristickou složkou) na bojišti. Verze ruských speciálních služeb ohledně Ukrajiny jsou naprosto neudržitelné a absurdní,“ tvrdí Podoljak.

