Honí ji Seznam Zprávy. Ale proč policie? Nedala si to líbit

Reportérka Seznam Zpráv Kristina Ciroková vypátrala autorku jednoho z textů, na které původně upozornili Čeští elfové. V textu má podle ní šířit konspirační teorii o tom, že do tragické střelby na filozofické fakultě v Praze, při které zemřelo čtrnáct lidí, byly zapojeny tajné služby.

Text Bornová původně zveřejnila na svém blogu, během pár dní jej ale přečetly tisíce čtenářů a zanedlouho se začal šířit v řetězových e-mailech zacílených na seniory.

Na její text, šířený v e-mailech, upozornili takzvaní Čeští elfové, v reportáži hovoří jejich mluvčí Bohumil Kartous, poradce ministra Beka, vyšetřovaný kvůli milionovým nesrovnalostem v Pražském inovačním institutu.

Reportérka Ciroková vyhledala autorku textu osobně, aby se zeptala, co ji vedlo k tomu, šířit tuto konspirační teorii. „To tam nepíšu. Já se omlouvám, ale já zrovna Seznam Zprávy příliš nerespektuju,“ odmítla Bornová komentář.

Zato pro Seznam Zprávy hovořil náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík. Že by proti této autorce policie přímo konala nějaké kroky, z textu nevyplývalo, ale přesto policejní náměstek sdělil, že je to případ, kdy se autor, ať už ze znalosti zákona nebo náhodou, pohybuje přesně na hraně zákona. „Nevylučuji ale, že v kontextu s dalšími okolnostmi, kdyby to mělo nějaký vývoj, že se to spojí s dalšími výroky, tak to může tu hranu trestného činu přeskočit,“ uvedl Kubík pro Seznam Zprávy.

Bornová se k celé věci vyjádřila na svém blogu, kde hovoří o „mediální štvanici“ na její osobu. „Přesně podle očekávání jsou vyseknuty jen kousky toho, co jsem řekla,“ poznamenává k reportáži. A podotýká, že video bylo zveřejněno bez jakékoliv ochrany osobních údajů. Zajímavé je, že video zveřejnili pro statisíce lidí bez jakékoli ochrany osobních údajů.

„Pokud se Seznam rozhodne, že je někdo zlobivý, tak mu smí udělat doxing?“ píše Bornová. Za doxing se označují útoky na konkrétní osobu většinou v internetovém prostředí, kdy jsou její osobní údaje zveřejněny bez jejího vědomí s cílem ji veřejně ztrapnit, dehonestovat či zastrašit.

Redaktorka Ciroková podle ní chtěla hlavně „vyslat signál“, což není příliš profesionální žurnalistika.

Novinářku upozornila, že svým chováním reálně ohrožuje její bezpečnost, ale k ničemu to nevedlo. „Faktem je, že od začátku roku 2020 žijeme v mimořádně stresujícím prostředí. Strašně moc věcí se hroutí, svoboda projevu mizí, firmy krachují, státní dluh obludně roste, stát se pomalu rozpadá, tlak ve společnosti roste. Mnoho lidí cítí obrovskou nervozitu, strach z budoucnosti, zoufalství a mají deprese. V takovou chvíli pak mohou udělat něco hrozného – obvykle jde o pokus o sebevraždu, ale může jít i o agresivní akci proti nějaké exponované osobě. Třeba proti člověku, na kterého se někdo snaží rozjet mediální štvanici,“ poznamenala.

Dnes to podle Bornové vypadá, že „dezinformace je to, co se nelíbí současnému režimu“.

„A pro redakci Seznam Zpráv a podobných médií dodám – kdybyste dělali dobře svoji práci, tak nějakým blogískům nebo řetězovým e-mailům skoro nikdo nevěnuje pozornost. Tím, že se budete snažit společensky zničit nějaké blogery, ten problém s rostoucí nedůvěrou v hlavní média rozhodně nevyřešíte. Spíš naopak,“ uzavřela Nikola Bornová.

Celý text Nikoly Bornové:

Tak je to tady – Seznam zveřejnil zvláštní článek o “dezinformátorce, anti-vaxerce a příznivkyni konspiračních teorií” Nikole Bornové, která ráda dezorientuje bezmocné seniory.

Reportáž je samozřejmě podložena tklivou hudbou a přesně podle očekávání jsou vyseknuty jen kousky toho, co jsem řekla při snaze je slušně odmítnout (a podle očekávání byla část natáčena nenápadně kamerou od boku). Bavit jsem se se Seznamem nechtěla, rozhovor jsem odmítla, ale reportáž přeci jen vznikla. Zajímavé je, že video zveřejnili pro statisíce lidí bez jakékoli ochrany osobních údajů. Pokud se Seznam rozhodne, že je někdo zlobivý, tak mu smí udělat doxing? Divím se, že tam nedali i adresu a nenapsali lidem, ať sem přijdou něco zničit nebo ublížit našim pejskům nebo mojí partnerce…

Co je vlastně cílem paní nebo slečny Kristiny Cirokové s touhle reportáží? Proč ji s kolegy udělali zrovna takhle? Jak by bylo příjemné jí, kdyby udělala nějaká velká redakce přepadovku na ni samotnou při práci na zahradě před jejím domem? Nevadilo by jí, kdyby pak o ní udělali reportáž takovým způsobem, aby jí začalo co nejvíc lidí nenávidět? Přemýšlí paní Cirokové vůbec o tom? Udělala to schválně, aby společně “vyslali signál”, že kdo se bude příliš ptát, bude špiněn v médiích? Jak je možné, že Seznam Zprávy klesly už takhle hluboko, že se živí na snaze o ničení konkrétních lidských životů? Tohle je dnes profesionální žurnalistika?

A jéjé, už jsem to udělala zase – už se zase ptám. A podle mnohých lidí i pouhá otázka znamená, že jste špatný člověk a je třeba vás zničit. A prosím bez výmluv – způsob, jakým to bylo od začátku připraveno, opravdu nemůže být nic jiného, než agresivní útok. Kdyby šlo o férovou reportáž, neudělala by to paní Ciroková takhle přepadově (tam je cílem člověka zaskočit, nic víc), ale normálně by se se mnou předem domluvila na rozhovoru a kladla by mi normální otázky (a rozhovor by byl bez střihů). Tedy tak, jako se bavila třeba s panem Kartousem z Českých elfů.

Faktem je, že od začátku roku 2020 žijeme v mimořádně stresujícím prostředí. Strašně moc věcí se hroutí, svoboda projevu mizí, firmy krachují, státní dluh obludně roste, stát se pomalu rozpadá, tlak ve společnosti roste. To znamená mimo jiné to, že mnoho lidí cítí obrovskou nervozitu, strach z budoucnosti, zoufalství a mají deprese. Pro současný stav masivní epidemie psychických problémů se začal i používat shrnující termín “free-floating anxiety“, tedy “volně plovoucí úzkost”. A všechna média naneštěstí růst FFA nadšeně podporují. Obrovským problémem masového rozšíření FFA je nejen zhoršování zdraví (i fyzického, protože psychika a tělo jsou samozřejmě silně propojeny), ale i to, že některým lidem může při nahromadění psychického tlaku prostě “přecvaknout”. V takovou chvíli pak mohou udělat něco hrozného – obvykle jde o pokus o sebevraždu, ale může jít i o agresivní akci proti nějaké exponované osobě. Třeba proti člověku, na kterého se někdo snaží rozjet mediální štvanici.

Doufám, že paní Ciroková si dobře promyslela, co dělá a co svojí akcí může způsobit. Že chápe rozdíl mezi tím, klást na blogu otázky k podivné a tragické události a mezi tím někoho všem ukázat na videu (bez jeho nebo jejího dovolení) a udělat takzvaný “hit piece”, aby měli vynervovaní lidé koho nenávidět. Protože tohle je jediný logický důsledek podobné reportáže – zvýšení nenávisti v populaci a také poskytnutí potenciálního ventilu pro uvolnění “volně plovoucí úzkosti”. Rozhodně to není o nějakém “boji proti dezinformacím”, jak si možná paní Kristina Ciroková nedělá alibi. Touhle reportáží množství dezinformací ve společnosti rozhodně nesníží – ať už těch skutečných (které šíří i její médium) nebo těch domnělých, které jsou definovány jako “dezinformace je to, co se nelíbí současnému režimu“.

A pro redakci Seznam Zpráv a podobných médií dodám – kdybyste dělali dobře svoji práci, tak nějakým blogískům nebo řetězovým emailům skoro nikdo nevěnuje pozornost. Nebylo by to potřeba. Jenže vy svoji práci dobře neděláte a tak se lidé čím dál tím více ptají. To je úplně logické vyústění situace. A tím, že se budete snažit společensky zničit nějaké blogery, ten problém s rostoucí nedůvěrou v hlavní média rozhodně nevyřešíte. Spíš naopak.