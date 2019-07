Hospodský chtěl udělat hospodu jen pro dospělé. Co pak zažil s úřady jej šokovalo

Provozovatel restaurace na pražských Hájích David Salomon v rozhovoru pro server Info.cz popsal nepochopitelnou byrokratickou mašinerii, se kterou se srazil poté, co do svého podniku zakázal vstup osobám mladším 18 let. Za tento čin jej následně čekala pokuta od České obchodní inspekce. „Není mým cílem kohokoliv diskriminovat a porušovat zákon, jen jako podnikatel chci mít hospodu pro dospělé, což dává smysl z podstaty věci, a zároveň chci dostát přísným pravidlům protikuřáckého zákona,“ tvrdí Salomon, který nyní podává na ČOI správní žalobu na postup při kontrolní činnosti.

Anketa Kdo je nejlepší prezident? Miloš Zeman 91% Zuzana Čaputová 7% Frank-Walter Steinmeier 2% Andrzej Duda 0% Alexander Van der Bellen 0% hlasovalo: 6281 lidí

„Když do podniku nemá mladistvý přístup, tak si tam přece nemůže koupit ani cigarety, ani dát alkohol, to je logické, nebo ne?“ obhajuje svůj postup Salomon. Dále k omezení prý vedla i představa, že koncept podniku pro dospělé hosté preferují. „Je to můj podnikatelský záměr dělat hospodu pro dospělé, čemuž je přizpůsoben sortiment i otevírací doba,“ dodává.

„Co má co dítě dělat večer a v noci v hospodě? Hned vedle je v provozu stripbar, takže tu de facto probíhá erotický program, z určitých míst je vidět na tanečnice nahoře bez, a to by děti nejspíš také neměly vidět. Do toho v televizi běží vysílání nevhodné pro děti a mladistvé, máme zde program sprostonárodních písní s harmonikou a další akce cílené na dospělé. Objektivně víme, že nejsme místem pro děti, a veřejně to i deklarujeme,“ popisuje své rozhodnutí Salomon a dodává, že si stejně tak někdo může postavit podnikatelský záměr úplně opačný – dětskou restauraci s hřištěm, hračkami a sortimentem pro děti. Měla by to být každého svobodná volba.

Fotogalerie: - Proti kouření

Do hledáčku České obchodní inspekce se jeho hospoda dostala na základě četných udání nespokojených rodičů. Přidat se však mohli i například ukřivdění zaměstnanci či pobouřený strávník, vedle něhož mohl někdo na zahrádce kouřit. Oněch udání přišlo za rok devět.

ČOI následně majiteli udělila pokutu za diskriminaci spotřebitele na základě věku. Na dotaz, jak se k tomu Salomon staví třeba ve světle nedávného případu řešeného Ústavním soudem, kdy hoteliér odmítl ubytovat občany Ruska, kteří odmítali odsoudit okupaci Krymu, a bylo rozhodnuto, že v tomto případě o diskriminaci nešlo, tvrdí, že mu to nahrává. „Soud rozhodl, že provozovatel byl v právu, protože jeho činnost byla zcela transparentní a otevřeně na webu i na dveřích a na recepci dával najevo svůj záměr. Prospělo mu i to, že v nedaleké blízkosti měli odmítnutí hosté několik alternativ, kde se mohli ubytovat. U nás je to totéž jak s transparentním přístupem, tak s tím, že v těsné blízkosti je hned několik jiných hospod – patnáct na kilometru čtverečním, jedna je ani ne přes silnici. Po tomto nálezu se cítím být ještě více v právu a méně se bojím řešení. Jen jsem si vědom, že je to běh na dlouhou trať,“ objasňuje hospodský.

Co se týká akce ČOI, Salomon ji popisuje následovně: „Kontroloři ČOI nejprve přišli s agentem provokatérem, nezletilcem, který vypadal starší než 18 let a kterému chtěli objednat alkohol. Kolegové chtěli doklad potvrzující plnoletost, a když k němu nedošlo, řekli mu, že musí odejít. A to byl pro ČOI důkaz, že diskriminujeme a vyháníme děti. Následně nám přišla do datové schránky zpráva o proběhlé kontrole a další zpráva o zjištěných pochybeních a zákazu diskriminace, kde navíc věk ani není uveden explicitně jako kritérium. To sice nepovažuji za úplně správné, ale je to asi standardní postup.“

Fotogalerie: - Česká hospoda v Hanoji

Skutečně absurdní to prý však začalo být až následně. Následovali jisté machinace s doručováním dopisu o udělené pokutě. „K doručení fikcí došlo v listopadu, kolegyně přišla v půlce ledna s dopisem, že máme zaplatit pokutu 50 tisíc, nebo se do osmi dnů odvolat. To už pochopitelně nešlo a uplynula i doba pro platbu v termínu. Tehdy jsme si vzali právníka, který podal odpor. ČOI se rozhodla věc postoupit vlastnímu odvolacímu orgánu, který rovněž shledal doručení za správné a bez pochybení. Mohli si tak vlastně kdykoliv přijít pro peníze. A celou dobu pochopitelně nabíhá penále a úrok z prodlení. Nejbizarnější je, že o tom, že nám byla pokuta udělena, jsme se dočetli v médiích dříve, než nám bylo cokoliv doručeno, protože redaktorovi to na ČOI na rozdíl od nás řekli,“ poukazuje na bizarní chování ze strany ČOI Salomon.

Následovala i exekuce bez předchozí výzvy, a to i přesto, že by se pokuta dala kdykoli jednoduše strhnout z účtu podniku. „Nezbylo nám než zaplatit, ono když člověk podniká a má každý měsíc mít půl milionu jen na výplaty personálu, tak ty peníze má, ale jde o princip, i kdyby to byly dva tisíce. Ono proč to vůbec je 50 tisíc a ne třeba 20 nebo 100? Záleží to na tom, jak se kdo zrovna na ČOI vyspal? V jedné debatě se mluvčí ČOI vyslovil ve smyslu, že jsem věc medializoval a píši o ní na sociálních sítích, takže mi to dělá reklamu a vlastně by se mi vyplatila i třímilionová pokuta. Co mám k tomuto dodat?“ táže se Salomon a vysvětluje, jak se celá situace prozatím vyřešila.

A nedávno přibyla i další bizarní událost, tentokrát s hygienou: „Sdělili nám například, že máme nevyhovující cedulku o zákazu prodeje a alkoholu a cigaret nezletilým a že upozornění na zákaz prodeje cigaret mladším 18 let je na automatu na cigarety rovněž moc malým písmem. Argument, že si v onom automatu nikdo, komu nebylo 18, cigarety nekoupí, protože takový člověk k nám ani nesmí, o což vedeme spor s ČOI, ignorovali.“

Fotogalerie: - Zvyšování daní

„Jsou prý jiný orgán a toto je nezajímá. Takže jeden státní orgán vám vyměří pokutu za to, že nepouštíte do podniku děti a druhý pak za to, že si děti ve vašem podniku mohou koupit cigarety. To je už úplně postavené na hlavu,“ naráží hospodský na bezvýchodnost situace.

Na ČOI podle svého vyjádření nyní podali správní žalobu, a to na postup při kontrolní činnosti, což však stojí podnik další vynaložené finance.

Celý Salomonův příběh si můžete přečíst ZDE.

Psali jsme: Spotřeba alkoholu a tabáku v České republice je stále vysoká Alkohol tady teče proudem, to je obrovský problém, říká jeden z českých prezidentů Chcete silnější důkaz, že se ženeme do pekel? Profesor historie bije na poplach Alkohol, porno, rozmazlené děti. Český kněz podal nepříznivé svědectví o stavu naší společnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak