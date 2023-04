Hovínka, 700 tisíc, 200 tisíc. Babiš rozstřelil Českou poštu. S důkazy

reklama

„Já jsem nechtěl vystupovat, ale my jsme včera chtěli diskutovat o České poště. No, a jednotka arogance, pan Rakušan, samozřejmě zaútočil úplně stejně, jako pan ministr Jurečka,“ začal Andrej Babiš (ANO) svůj projev na schůzi Poslanecké sněmovny s tím, že vládní koalice zase jen mluví o Babišovi a nic jiného neumí.

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš znovu premiérem? Chci 79% Nechci. Odmítám Fialovu vládu, ale Babiš už ne 17% Nechci. Jsem příznivcem Fialovy vlády 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21393 lidí

„Ale Babiš nikdy neměl na starosti Českou poštu. Ano, já jako ministr financí jsem vždy trval na tom, aby hospodaření České pošty bylo transparentní. Proto jsem nechtěl dávat peníze. Českou poštu poprvé zničila ODS a IPB,“ vzpomněl bývalý premiér na krach jedné z největších tuzemských bank a nebál se zmínit ani obří peníze, které ho doprovázaly, ani konkrétní osoby – bývalého ministra financí Miroslava Kalouska a sponzora STAN a kontroverzního politika s vazbami na daňové ráje, Věslava Michalika, který loni zemřel na horách.

„A znovu vám připomenu třistamilionový úplatek. Tehdy tam byl váš Kalousek, ještě byl v KDU, nebo kde už byl, protože on člověk i ztrácí přehled. Jednou je to KDU, potom je to STAN, potom je to topka, potom je to Michalik, který zázračně zbohatl na 200 milionech – Creditanstalt Investment Bank. O čem tady vykládáte, pane ministře? O čem?“ nevěřil Babiš a pokračoval.

„Včera tady vystoupil pan Rakušan a včera jsme viděli video paní Bobošíkové. Ty smlouvy, agentura Kantar, dva miliony. Agentura, která exkluzivně dělá pro Českou televizi, co je samozřejmě provládní televize. Dvakrát vám vyhráli volby,“ narážel Babiš na pořad Jany Bobošíkové, který se smlouvami České pošty zabýval.

„Vy máte máslo na hlavě a vy máte tu drzost se tady postavit. Ano, Českou poštu zničily tradiční strany – ODS, KDU, ČSSD. V České poště byl Chovanec. Dělali kšefty. Stejná agentura, která radí panu premiérovi! Vždyť ten Růžička tam je! Celá ta parta od OKD a všechno. O čem tady vykládáte? Kdybyste aspoň mlčeli,“ narážel bývalý pemiér na privatizaci OKD a osoby s ní spojené.

Fotogalerie: - Proti odvolání Ševčíka

„Tak se podívejte na ty smlouvy, jak to teče do Kolína. A nevím, co to tam vyráběli – hovínka,“ mluvil šér ANO o smlouvě České pošty s kolínskou firmou Kefír, která inkasovala od České pošty peníze na projekt, který produkoval umělé exkrementy, nebo prak, kterým lze vystřelit rodiče.

„To je neuvěřitelné, ty smlouvy,“ pokračoval Babiš výčtem sponzorských smluv České pošty.

„Stále jsou tam nějaké mediální tréninky. Tam stále trénují někoho na té poště a dělají kšefty. Takže já nechápu, proč vy si mě berete do úst,“ divil se Babiš a připomněl, že založil protikorupční hnutí a že se na poště historicky kradlo a dělaly se kšeftíky a smlouvičky. Pustil se ale také do minulosti státního podniku.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Takže já znovu opakuji, že Českou poštu jsem vždy kritizoval, odmítal jsem podporovat Českou poštu, když se tam dělaly podivné kšefty a opakovaně jsme jednali i s ČSSD, aby nám to dala, tu Českou poštu. Dal jsem tam Kratinu, nejlepšího ředitele České pošty. Toho vyhodili, protože se ptal. Toho vyhodili. Topolánek ho vyhodil. To byl nejlepší ředitel a měl skvělý plán,“ kritizoval bývalý ministr financí také bývalého premiéra za ODS.

„Takže my s tím nemáme nic společného. Včera jsem tady jasně řekl, my jsme dali do pořádku podniky, které byly tunelovány, jako ČSA, jako letiště atd., kšeftíky, ČEPRO apod. My jsme je dali do pořádku, co jsem měl v portfoliu, a Českou poštu jsem neměl. A stále jsem psal, aby mi řekli, co tam dělají za kšefty,“ stál si Andrej Babiš za svým a opět připomněl rétoriku stávající vládní koalice, která velmi často používá slovo Babiš.

„Tak mi dejte pokoj, nemluvte o Babišovi. Je tam Rakušan a jak to má dlouho? Co ty smlouvy tam? Co to jsou za smlouvy? Ať to vysvětlí, proč tam jsou nějaké smlouvy do Kolína, jak rozděloval ty pobočky, to uzavírání? Podle toho, že Půta si řekl, že to nechci, potom Kolín, ne,“ naznačil bývalý premiér, že se pobočky České pošty, které mají být zrušeny, vybíraly podle osobních a politických preferencí a ujistil, že za vlády hnutí ANO to tak nefungovalo.

„My jsme nikdy, hnutí ANO, politicky nepřistupovali k věcem. Nikdy. Ani na krajích, ani na obcích.“

Andrej Babiš se pak ještě vrátil k tomu, že současná vláda se podle něj velmi často vymlouvá na něj.

„Vy teď zase do mě útočíte. Dejte mi pokoj! Zkuste najít něco jiného než Babiše! Stále se vymlouváte na naši vládu. Všechno jste zdestruovali, co my jsme připravili. Tady ministr zdravotnictví, ten chodí a říká: Pavilon prevence v Brně – blbě. To vymyslel Babiš. Národní boj proti rakovině – blbě. Uděláme si kšeft v Motole. A tak dále. Ne?“

Následně zhodnotil dosavadní vládní činnost a připomněl, že za mnohými projekty, kterými se vláda chlubí, stojí ve skutečnosti jeho hnutí.

„Už jste tam dostatečně dlouho. Jenom profitujete z naší práce. Dálnice, obchvaty, všechno, co stříháte pásky, je naše dílo. A Česká pošta je váš problém. Vy jste ji zničili po revoluci a vaše strana se na tom také podílela nebo ten váš produkt, který potom založil béčko ODS. Dneska se to jmenuje TOP 09. Takže bych byl velice rád, kdybyste mě nechal na pokoji, pane ministře. Já jsem vždycky trval na tom, aby Česká pošta hospodařila transparentně.“

V dalším průběhu se bývalý premiér obrátil na ministra sociálních věcí Mariana Jurečku.

„Pane ministře, já se neživím politikou na rozdíl od vás. Vy jste měl zůstat v tom zemědělství, ale tam se vám nedařilo. Takže já vám zopakuju, a my jsme byli ve společný vládě 2014, co jsme převzali. Nevyčerpané evropské fondy, programy. Já si pamatuju, jak jsme dělali maximum pro to, abychom to vyčerpali. Čerpání prosinec 2016, kdy jsem donutil Ťoka, aby konečně otevřel dálnici Praha–Ústí po třiceti dvou letech, to bylo 30 miliard. Tak o čem vy tady vykládáte?“

Vzpomněl i na preference, které měly podle něj tradiční strany v jejich společné vládě.

„Ano, my jsme to připravili, a když jsme končili, tak bylo připravených až 300 dálnic a obchvatů. A my jsme byli společně ve vládě, pane ministře. Ty vaše tradiční strany. První co bylo – chceme náměstka. Chceme mít všude někoho, aby nám hlídal ty majetky, i na financích, nebudu říkat ani to jméno,“ rozčílil se Andrej Babiš a pokračoval s tím, že Českou poštu tradiční strany zničily v devadesátkách.

„A potom, co jsme včera tady slyšeli pana Rakušana, jak vlastně my za všechno můžeme, to je zajímavé. Ano, mně vadila paní Hrubá na České poště, mně vadilo, co se tam dělo, ano, měla to sociální demokracie pod sebou, ale vy jste byli přece ve vládě. Jaká to byla vláda? No, osm socanů a Bělobrádek. To byla ta vaše většina. Já jsem dával do pořádku finance. Vy jste akorát bral své spolustraníky na svůj rezort. Je jich tam mraky,“ zavzpomínal Babiš na svoje první vládní angažmá jako ministr financí a opět se vrátil k pořadu Jany Bobošíkové Aby bylo jasno, ve kterém se věnovala situaci na České poště a smlouvám, které zajišťovaly peníze na různé projekty a školení.

„Takže včera jsme se dozvěděli od pana Rakušana, jak je to skvělé. A včera vyšlo video, kde jsme se dozvěděli a tady máte ty smlouvy, pane ministře, smlouva o reklamě a propagaci 600 tisíc, kdy to je? To už je rok 2023. Co tady trénujou? Time a Stres Management za 100 tisíc. Trénujou Time a Stres Management. Za to se platí?“ podivil se bývalý premiér a pokračoval ve výčtu výdajů České pošty.

„Školení coaching. Potom tady máme vyjednávací taktiky, představte si. Vyjednávací taktiky, akorát že ta pošta nejednala s těmi starosty, když se učili vyjednávat, jak to tedy vyjednávají,“ dotkl se šéf opozičního ANO toho, že Česká pošta nejednala o uzavření svých poboček se starosty obcí, kterých se to týkalo, a pokračoval dále v sumarizaci školicích programů, které pošta platila.

„Talentový program. Objednáváme školení Time a Stres Management – 126 tisíc. Jiná školení měkkých dovedností. To ani nevím, co je to měkká dovednost. Nevím. Jestli to tady někdo ví, jaká je měkká a tvrdá dovednost. Tak já nechodím na ty školení. Co to tam máme, měkká dovednost, objednáváme školení certifikace agilní HR,“ nenechal se zastavit Babiš a v souvislosti s penězi vynakládanými na různá školení a akce vzpomněl i řadové doručovatelky, které pracují za nízké mzdy.

„Teď nevím, co ty chudinky doručovatelky, které berou 22 tisíc. Náklady reprezentace 80 tisíc. To si někdo vymyslel, pane ministře? No ale ta největší pikoška co tady máme,“ navnadil posluchače bývalý premiér na vrchol mezi poštovními výdaji.

„Tady máme smlouvu na milion korun s kolínskou společností Kefír. A není Rakušan náhodou z toho Kolína? Kolínská společnost Kefír a tato smlouva se chlubí, že pořádá nejlepší baby punkovej festival ve vesmíru. Partnerem akce je Balíkovna České pošty, podpořila takzvanou hovínkovou dílnu. Víte, co to je hovínková dílna?“ zeptal se Babiš a pokračoval.

„Byla tam i možnost vystřelit rodiče z praku. Takže na toto dává pošta milion korun.“

Následně se Andrej Babiš obrátil na občany a zároveň pokračoval ve výčtu sponzorských smluv České pošty, které připsal na vrub ministra Rakušana.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tak, vážení občané, vy, kteří přijdete o tu poštu a budete chodit si vybrat důchod nevím přes celé město, tak pan Rakušan z pošty sponzoruje Rugby club Strong Girls 300 tisíc, Svaz učitelů tance 200 tisíc, čtyři a půl milionu poslala pošta firmě Petra Čecha, no super! 700 tisíc dostala firma Český floorball,“ pokračoval výčet poštou vynaložených peněz.

„Zajímavé jsou i smlouvy za školení manažerů. Signatář Milion chvilek, to jsou ti, co tady vždycky pětikoalici pomáhají narušovat naše mítinky, Josef Regner, lektor na volné noze, dostal 99 tisíc za akci Time a Stres Management a dalších 500 tisíc korun zaplatila pošta za Stres management společnosti Marter Training and Consulting. Česká pošta zaplatila za blíže nedefinovaný coaching 60 tisíc korun společnosti Motherboard Consulting for Management and Business Excellence. Stránky této firmy jsou nefunkční, no, tak vidíte. Loni měla zisk 22 tisíc. Super. Takže dostala 60 a měla zisk 22,“ nevěřil bývalý ministr financí, komu všemu Česká pošta přispívala, ale pokračoval.

„Kurz vyjednávací taktiky stál 132 tisíc. Majitelem firmy je prázdninová škola Lipnice. Kurz firemní kultury stál 215 tisíc u firmy Gopa, kterou spoluvlastnil generální ředitel ČT. No, náhodička,“ podotkl ironicky bývalý předseda vlády a zmínil i peníze vynaložené Českou poštou na pořad, kterým provázela sopranistka Fassati.

„170 tisíc stálo zveřejnění loga u české sopranistky Markéty Fassati. Viděl jsem to video, no, neuvěřitelný. Zpěvačka měla smlouvu i v minulých letech. Na konci roku 2021 si pošta objednala čtyři videa s Fassati a cena 500 tisíc korun. Sledovanost 400 lidí,“ zhodnotil Babiš divácký dopad a odezvu na vynaložené statisíce.

„No, a ten bonbónek je Kantar, to je ta Moravcova agentura, vždycky má dobré průzkumy, tak ty dostaly dva miliony. Proč asi?“ nevynechal šéf ANO ani agenturu, která dělá volební průzkumy pro Českou televizi.

„Takže o čem vykládáte,“ končil Andrej Babiš svůj projev.

„Vy jste poštu popravili tím, že jste jí vzali ten kšeft. A chcete tady číst články o tom úplatku 300 milionů,“ vrátil se opět k IPB.

„Takže neříkejte o tom, že my máme něco společného s poštou. To, co jsme dělali v portfoliu, jsme dali do pořádku. Českou poštu jsem kritizoval, je tady mraky podivných smluv České pošty. Ano, tady jsou různé dohody. Z 13. května Deloit za 10 milionů, a tak dále. Tak nechť ukáže pan Rakušan všechny smlouvy, udělejte to veřejně a můžeme se bavit,“ vyzval Babiš ministra vnitra a svůj projev uzavřel.

„Takže to nejsou výmysly. Vy, profesionální politici. Vy jste jeden takový typický, univerzální ministr na všechno, vy umíte krásně mluvit a hned útočíte. Takže to jsou fakta. A klidně se o tom můžeme bavit dlouho, když chcete, dneska.“

Psali jsme: Vláda rozhodla: ČR se nepřipojí k žalobě EK proti Maďarsku Jedna nula pro Ševčíka. Ale odpůrci se už šikují Už jde o násilí. Rušení pošt: Češi to vzali do svých rukou 300 pošt do háje. Budete se objednávat. Chodíte jednou až dvakrát měsíčně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.