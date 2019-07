Hovoří generál Opata... Armáda chce komunikovat s veřejností na úrovni 21. století

Co stálo za rozhodnutím vysvětlovat nákup nových bojových vozidel pěchoty na videu? Armáda modernizuje svou komunikaci. Plukovník Miroslav Feix odhalil, co za kampaní stálo. „Nemůžeme komunikovat jako v 19. století,“ říká. A že se mohli diváci leknout, co se stalo, že Aleš Opata „naléhavě hovoří“. Podle Feixe těžko. Říká, že jsme v Čechách 21. století, ne v Jižní Americe v 80. let.

Před třemi týdny obletělo sociální sítě video Armády ČR, ve kterém Aleš Opata „naléhavě“ vysvětloval, proč armáda potřebuje nové bojové vozidlo pěchoty (BVP). „Vždycky jsme bojovali s tím, co armáda měla k dispozici, a nikdy jsme si nestěžovali. Dneska se dostáváme do situace, kdy už to takhle dál nejde. Akutně potřebujeme nové bojové vozidlo pěchoty,“ tvrdil generál a další důstojníci vysvětlovali, jak je současné BVP2 ruské provenience morálně zastaralé a nejsilnější jednotka potřebuje přezbrojit. Ohlasy byly všelijaké.

Proč armáda změnila styl komunikace? Prý se o tom diskutovalo už dlouho, zvláště s příchodem nového náčelníka Generálního štábu. „Svět kolem nás se mění a my se tomu musíme přizpůsobit. Začalo to tím, že náčelník pravidelně komunikuje s novináři, s nimiž dělá přibližně každý měsíc sezení,“ říká Feix. Armáda pak začala používat i sociální sítě, ovšem jazyk, kterým komunikuje jinde, prý příliš nezaujal. „Uvědomili jsme si, že takto se na Facebooku či Twitteru komunikovat nedá a je potřeba s tím něco udělat,“ dodává plukovník. Snaha změnit styl komunikace se sešla s potřebou nakoupit nová BVP, u kterých bylo podle Feixe nutné vysvětlit, proč chce armáda zrovna tento typ. „Nepoužili jsme přitom technologickou řeč, kterou bychom použili, kdybychom to komunikovali expertům, ale zkusili jsme to lidem vysvětlit slovy, kterým by mohli rozumět,“ prohlašuje plukovník. Fotogalerie: - Army den v nákupním středisku

Ohlasy na video jsou dle něj spíše pozitivní. To, že se forma některým nelíbí je prý hlavně nezvyk. A na tvrzení, že tento styl komunikace armádu dehonestuje, odpovídá plukovník, že si nedokáže představit proč. „Nemůžeme komunikovat jako v 19. století. Jenom kvůli tomu, že jsme armáda, bychom neměli mluvit archaickým jazykem,“ říká.

Padla i otázka, zda forma, kdy Aleš Opata hned na začátku řekne, že má naléhavé sdělení, není příliš poplašná. Plukovník argumentoval, že zpráva musí být marketingově výrazná a také, že jak se utratí 50 miliard ze státního rozpočtu je naléhavé a důležité sdělení. Reakce podle něj byly očekávané a vtipné a Česko není podle jeho názoru zemí, kde by se děly vojenské převraty. „Navíc kdyby se něco skutečně dělo, státní systém to nebude ohlašovat na sociálních sítích,“ poznamenal plukovník. Do budoucna se podle něj chystají další vysvětlovací videa a armáda má v plánu se činit i na Instagramu.

autor: kas