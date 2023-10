Hra s veřejností. Zahradil odhalil, co se v ODS říká, ale potichu

reklama

Poslanec Evropského parlamentu Zahradil velmi kritizuje, že se vše schyluje k tomu, že koalice SPOLU půjde spolu do evropských voleb. „K mému velkému překvapení se to stalo. Skutečně jsem věřil, že vedení ODS využije příležitosti a vezme eurovolby jako možnost zase jednou po delší době vyprofilovat samostatně značku ODS. Vše k tomu směřovalo, až donedávna,“ dodal zklamaně Zahradil, který si oddechl, že už se jej to naštěstí tak nedotýká, jelikož šéf klubu ODS v europarlamentu končí a nebude již kandidovat.

Společnou kandidátku má vést podle všeho europoslanec Alexandr Vondra (ODS), který se řadil k největším odpůrcům společné kandidatury, na druhou stranu na ní má být za TOP 09 Luděk Niedermayer. „Sám jsem zvědav na to, jak to půjde dohromady. Uvidíme, kdo se objeví na avizované tiskovce a uvidíme, jestli pan Niedermayer vůbec překousne, že by mu měl kandidátku lídrovat soft euroskeptik Vondra, jestli třeba TOP 09 nesáhne jinam, po nějakém méně vyhraněném typu. Speciálně tito dva protipóly Vondra a Niedermayer na jedné kandidátce, to je neřešitelná záležitost. Ti, kdo volí Niedermyera, nemohou logicky akceptovat Vondru a naopak,“ kroutil hlavou.

„Podle mě je to snaha za každou cenu zacementovat značku SPOLU i v těch eurovolbách. Eurovolby mohly povytáhnout zaprášenou a zapomenout značku ODS. Pokud tohle současné vedení odsouhlasilo, tak to je pro mě signál, že je tu dlouhodobá snaha ODSku rebrandovat pod značkou SPOLU, to je něco, s čím bych zásadně nemohl souhlasit,“ zdůraznil Zahradil opakovaně.

„Jestli skutečně vidí vedení ODS budoucnost v nějakém širším celku SPOLU, v nějakém spojení, které jsem přesvědčen, že si Petr Fiala vysnil, že tu vytvoří českou variantu CDU/CSU,“ zmínil německou koalici dvou křesťansko-demokratických politických stran – Křesťanskodemokratická unie a Křesťansko-sociální unie Bavorska. „Že to CDU vznikne spojením ODS a TOPky, a to CSU budou lidovci, kteří by pravděpodobně nikdy nepřistoupili na nějakou fúzi, ale třeba na nějakou dlouhodobou dohodou na spolupráci,“ věří Zahradil, že eurovolby jsou malý krůček k realizaci této Fialovy dlouhodobé představy.

Pokud je to tak, jak se Zahradil domnívá, je zapotřebí s touto představou vyjít ven, dát ji k diskusi do členské základny: „Je zapotřebí lidem nalít čistého vína a říct, že to tak vidí, diskutovat o tom a pak se rozhodnout, jak chceme jít dál. Ale to se neděje. A mně to připadá, že postupuje salámovou metodou, ukrojí se kousek, už se to nedá vrátit a počítá s tím, že ta členská základna to nakonec nějak absorbuje, akceptuje,“ pokračuje europoslanec.

„Tím se vlastně vytváří ta atmosféra, že se to posunuje dál k tomu, že se posiluje značka SPOLU, oslabuje značka ODS, a to mě tedy osobně devadesátkovému dinosaurovi, co stál u zrodu ODS v roce 1991, prostě vadí,“ uvedl Zahradil.

Možné je podle něj tvrzení exprezidenta Václava Klause, že Petr Fiala nechce být předsedou ODS, ale předsedou SPOLU.

Došlo i na dotazy diváků volajících po koalici ODS a ANO po příštích parlamentních volbách, stávající pětikoalice je pro ně „nepoužitelná“. „Já mám větší stupeň volnosti některé věci říkat,“ reagoval Zahradil na poznámku, že se někteří kolegové z ODS striktně staví proti takové možnosti. „Oni to kolegové, kteří to tak veřejně zamítají a odsuzují, pak mezi čtyřma očima v kuloárech mluví úplně jinak. To je trochu taková hra s veřejností,“ uvedl Jan Zahradil.

„Je to zase otázka, jestli se chceme navěky svázat s koalicí SPOLU s dvěma stranami, které jsou hendikepovány tím, že by se tam samy nedostaly, takže to jejich sebevědomí je vlastně úplně na bodu mrazu. Ony tu koalici SPOLU potřebují, ale my tedy zatím ještě ne. Jestli máme v úmyslu s nimi buď vyhrát, nebo prohrát volby a jít společně do opozice, nebo jestli jsme ochotni se z toho svazku vyvázat a chovat se jako autonomní politická strana a po volbách 2025 třeba za určitých podmínek jednat i s hnutím ANO o nějaké budoucí koalici, jsem stoupenec toho postoje a je mi jedno, že mi za to nadávají,“ dodal Jan Zahradil, podle kterého k takovému názoru dříve či později budou muset dospět i ti, kteří jsou nyní hlasitě proti tomu.

