Hřib je nadšen: Máme hodně úspěchů. Byty, tramvaje. Na auta ale Praha není připravená

Vláda včera představila, co chce dělat s šířením pandemie koronaviru v Česku v příštích dnech a týdnech. Hřib jako první tak odpovídal na otázku, zda některá z opatření s ním byla konzultována. „Přesně jsme to nevěděli nikdo z hejtmanů, sešli jsme se s panem ministrem Válkem v úterý ráno, kde nám bylo řečeno, že ta opatření s námi konzultována nebudou, to vyvolalo určitou vlnu nevole mezi kolegy. V zásadě nám bylo sděleno nebo nastíněno to, že se budou více zaměřovat na testování ve školách," sdělil Hřib, že toto osobně vítá. Domnívá se však, že opatření by skutečně měla být s hejtmany probírána předem.

„Opatření se jich často týkají, něco z toho musejí zajišťovat. Není dobré, aby se to hejtmani dozvídali z médií,“ dodal Hřib a dostalo se mu od moderátora Strakatého napomenutí: „Nejste hejtman, jste primátor.“

Podle Hřibových slov je nutné si přiznat, že varianta omikron se již masivně šíří v Česku. „Ono je k tomu taková jednoduchá pomůcka. V každé z těch předchozích vln, když byl jejich začátek, tak se objevil takový zajímavý efekt, že se mění podíl těch nově nakažených z Prahy oproti nově nakaženým z celé České republiky. V podstatě je to o tom, že v momentě, kdy toto číslo přesáhne zhruba deset procent, máme tady zhruba 13 procent obyvatel v Praze, takže bychom měli mít 13 procent nově nakažených v celém Česku, pokud by ta distribuce byla skutečně rovnoměrná. A vzhledem k tomu, že vždycky, když to číslo normálně se drželo pod deseti procenty. A když to přesáhlo deset procent, tak to znamenalo, že stojíme na prahu nové vlny. Zatím to tak vždycky bylo,“ sdělil Hřib, že tento fenomén se objevil v datech, která si nechává posílat, před několika dny.

„Takže to je jasný důkaz toho, že omikron je tu s námi,“ sdělil Hřib. „Je to konkurenční epidemie k té předchozí mutaci. Ta předchozí mutace postupně mizí a nastupuje ta druhá. Což, pokud nemáte dostatečný počet diskriminačních testů, nepoznáte. Navíc se k tomu přidají Vánoce, kdy v Praze je kapacita těch testovacích míst dostatečná, ale troufnu si tvrdit, že spousta lidí se nebude nechávat mezi svátky testovat. Pojedeme teď trošku naslepo. Budeme mít informační výpadek,“ dodal Hřib. Vyzval následně všechny, aby se nechali otestovat, než vyrazí za rodinou. Zároveň doporučil, aby se lidé nechali naočkovat boosterem.

„Varianta omikron je zcela reálná hrozba, nejenom pro naše zdravotnictví. Tam jde o to, že musíte mít tu booster dávku, jinak máte výrazně nižší účinnost očkování. A za druhé na to nefungují minimálně některé monoklonální protilátky, které se teď používaly často, pokud jste s tím přišel včas,“ dodal Hřib k nové koronavirové hrozbě.

Hřib se bude opětovně ucházet o post primátora v hlavním městě, zvítězil v primárkách. „Pro mě je důležité, že si skutečně volíme lídra v primárkách, které jsou otevřené. Je to takový svátek demokracie. Nejsme žádná parta, která by měla tady nějaké neodvolatelné vůdce, to si myslím, že je velice důležité, ani se nedělá nějaká zákulisní dohoda u piva. Takže to je první věc. Co pochopitelně ty primárky ukázaly, je to, že tady jsou rezervy ve vnitrostranické komunikaci, z mé strany zcela zjevně. A to je smutným faktem, protože navíc kromě té standardní agendy toho města tady přibyl covid-19, který vlastně z těch tří let a něco, co já jsem ve funkci, tak prakticky skoro dva roky, rozhodně více než polovinu, řeším covid. To je agenda navíc," poznamenal Hřib.

Podle jeho slov se současnému vedení města daří spousta věcí, jen se je nedaří plně komunikovat. „Myslím, že určitě úspěchů, které jsme udělali, je hodně, a zjistil jsem skutečně, že ne všechny jsou prostě dostatečně známé i v naší členské základně. Tady za nás se staví rekordní množství bytů. Staví se tady nové tramvajové tratě, které se tady nestavěly už deset let, staví se rekordní množství P+R parkovišť,“ pochválil se Hřib.

Na co podle jeho slov Praha do budoucna připravená není, je automobilová doprava, kdy podle Hřiba se víc aut do Prahy nevejde. „Prakticky jakákoli uzavírka kvůli selhání semaforu nebo čemukoli ovlivňuje provoz. Doprava je na hraně,“ říká Hřib a slibuje, že v roce 2022 bude uzavírek méně. Situaci by výrazně usnadnil i vnitřní okruh, jehož výstavbu podle Hřiba brzdí státní správa.

Za priority pro další období, pokud by byl opětovně do čela hlavního města zvolen, považuje investice do MHD, která je v kombinaci s chůzí základem dopravy v Praze. Konkrétně uvádí prodlužování tramvajových tratí, stavbu trolejbusové tratě a dostavbu metra D do roku 2028/2029. Zohlednil by i vzrůstající poptávku po cyklotrasách. „Cyklopruhy ve skutečnosti pomáhají i motoristům, protože jak určitě víte, je tady nová legislativa, která vyžaduje odstup 1,5 metru,“ zmínil Hřib, že cyklista si takto může jet ve svém cyklopruhu.

