Hřib jim to platí, šílenci! 17letý gay naložil LGBT aktivistům. Popsal, o co jim prý jde doopravdy

Aktivisté podle něj „samozřejmě nemluví za všechny gaye a všechny lesby, a zelení aktivisté nemluví za ekology, kteří jdou v neděli do lesa a sbírají tam PET láhve, stejně jako aktivisté Black Lives Matter v USA nemluví za všechny černochy“.



Co se týče samotných LGBT aktivistů, poukázal student třeba na iniciativu Jsme fér, která prosazuje LGBT agendu a Prague Pride. Podle něj tito aktivisté „hrozně rádi s obrovskou vervou a oblibou tvrdí, že jejich oponenti hledají v lidech zlo, a v podstatě je to jenom o citech“.

„To samozřejmě vede spoustu lidí, hlavně mladých, k tomu, aby je začali podporovat, protože je jednoduché uslyšet, že jsou šikanováni a že jim v jejich hrůzostrašném těžkém životě ještě všechno znesnadňují. Já jsem se koukl na faktickou stránku, a ta není, například na straně iniciativy Jsme fér – je to jedna lež vedle druhé, a je to manipulace,“ vyjádřil se Vavruška.



Od aktivistů se podle něj lidé s homosexuální orientací po uvědomění si své orientace dozví, že je „celý svět zlý a netolerantní“. „Nepopírám, že existují případy, kdy to mladí lidé mají stejně těžké jako já, ale to není důvod dělat z ČR nějaký fašistický stát. Myslím, že jsme velmi tolerantní národ, a 90 procent coming outů proběhne naprosto v pořádku. Maminka si pobrečí, ale všechno jde dál. Ale samozřejmě nejvíce se čtou příběhy, kdy je mladý 17letý gay vyhozen z domova,“ říká k tomu Vavruška. On sám prý problémy pocítil teprve až tehdy, když se otočil proti LGBT aktivistům; ostatní lidé prý ve škole, v rodině ani mezi přáteli na jeho odlišnou sexuální orientaci žádné negativní reakce neměli.



LGBT aktivisté podle studenta rozhodně oněch 500 tisíc lidí v ČR s menšinovou sexuální orientací nezastupují; tvrzení aktivistů, že je podporuje 97 procent této komunity, jen už jen z podstaty dle něj „úplný nesmysl“.

Mnoho lidí v LBGT komunitě by podle Vavrušky na akce typu Prague Pride nešlo, tedy chodí na ně jen malá část ze statisíců lidí s homosexuální orientací žijících u nás. Akci podle něj podporuje hlavně velká část heterosexuálů, kteří „se někde potřebují předvádět“.



Pro heterosexuály je dle něj velmi složité se proti podobným akcím obrátit, jinak skončí s nálepkou extremistů či homofobů, ale jakmile začínají sílit výtky i od samotných gayů, tak aktivisté prý mají větší strach.



Aktivisté dle mínění Vavrušky přitom celou situaci kolem vnímání menšin akorát zhoršují a způsobují radikalizaci ve společnosti. Nechápe například to, že „genderoví šílenci“ veřejně na Václavském náměstí tvrdí, že existují stovky pohlaví a že pro ně chtějí určitá práva. Mnozí aktivisté pak prý navíc tyto činnosti nečiní z vlastního přesvědčení, ale proto, že cítí, že si mohou na věci ukrojit něco z dotací. Vavruška ukázal například na peníze, které aktivistům proudí od pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) z veřejných financí.

Za práva sexuálních menšin se dnes stavějí hlavně „neomarxisté“, jelikož si našli v tématu zalíbení: „Dnes je tady nad nimi vykořisťovatel, bílý heterosexuální postarší muž, který sbírá diesely, které dělají nechutnou uhlíkovou stopu, má rád hovězí steaky,“ ukázal Vavruška na jejich oblíbený „narativ“.



Podobně je na tom prý i teze aktivistů ze Západu, že „pro firmy je přínosné, a dochází v nich k toleranci a respektu, když uměle doplňují lidi do správních rad firem ne podle toho, co umí, co mají za sebou, ale na základě jejich barvy pleti, a jejich sexuální orientace“. „Když to přeneseme, je to vlastně rasismus,“ hodnotí mladý student gymnázia.



