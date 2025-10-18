Hřibova představa: Občanské průkazy bez pohlaví

Zdeněk Hřib, předseda Pirátů, se v rozhovoru s Petrem Ludwigem vyjádřil k jedné z „kulturních válek“, která se vede – ke kulturní válce o pohlaví. Naznačil, že by změnil zásahy státu do otázek pohlaví.
„Můj názor na tadyhlety souboje o ty pohlaví, je ten, že stát nemá vůbec tohle řešit. Podle mě by měla být ta kolonka ‚pohlaví‘ z občanského průkazu vymazána. Státu je úplně kulový po tom, jaký má kdo pohlaví, protože by měl ke všem přistupovat stejně,“ zdůraznil šéfpirát Zdeněk Hřib. Mimo jiné i čerstvě zvolený poslanec.
Petr Ludwig, tvůrce tzv. Štítu demokracie, napjatě poslouchal. Když zakládal projekt Štít demokracie, tvrdil, že mu nejde o jednotlivé politické otázky, ale o obranu demokratických hodnot jako takových. „Nechci se věnovat politice, ale obraně demokratických hodnot, a hlavně tomu, aby se Česko opět nedostalo do ruské sféry vlivu,“ napsal Ludwig v září.
Kupříkladu z levicově orientovaného Deníku Referendum přitom zaznělo, že přesně takhle by obrana demokracie vypadat neměla.
„Štítonoši demokracie chtějí z našich hlav vymazat každou kritiku. Nemá nám vadit, že nám za nečinnosti Fialova kabinetu energetičtí oligarchové, agrobaroni a potravinářský monopol vysávají peněženky, že trh s bydlením selhává — a hlavně ať nás ani nenapadne volit někoho jiného než Fialovu vládu. Pokud prý nepodpoříme Fialu, ztratíme demokracii a s ní i příslušnost k Evropě,“ zaznělo na serveru před pár týdny.
Ale zpět ke Zdeňku Hřibovi. Hřib to vnímá tak, že pokud někdo vede válku o pohlaví, tak to jsou konzervativci, nikoli liberálové „Oni (konzervativci) jsou ti, kteří mají tendenci někomu přezkoumávat ten rozkrok a neustále řešit to, jestli tohle můžete a tohle nemůžete,“ napsal Hřib.
Jenže současně piráti už v předvolební kampani zdůrazňovali, že Green Deal nevidí jako hrozbu a prostor pro zdražování, které dopadne především na nejchudší, ale jako prostor k modernizaci České republiky. To v praxi znamená, že podle Zdeňka Hřiba není státu nic po tom, kdo má co v rozkroku, ale fakticky může lidem mluvit do toho, čím mohou topit, jaké dopravní prostředky by měli používat a tak podobně.
autor: Miloš Polák