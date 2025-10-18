Hřibova představa: Občanské průkazy bez pohlaví

18.10.2025 18:30 | Monitoring

Český podnikatel, publicista, „datový vědec“ a zakladatel tzv. Štítu demokracie Petr Ludwig se dal do řeči s předsedou České pirátské strany Zdeňkem Hřibem. Vzešlo z toho leccos. Včetně Hřibovy poznámky o tom, na co si konzervativci budou muset zvyknout.

Hřibova představa: Občanské průkazy bez pohlaví
Foto: Repro X
Popisek: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v klipu k petici Evropa v plné síle

Zdeněk Hřib, předseda Pirátů, se v rozhovoru s Petrem Ludwigem vyjádřil k jedné z „kulturních válek“, která se vede – ke kulturní válce o pohlaví. Naznačil, že by změnil zásahy státu do otázek pohlaví.

„Můj názor na tadyhlety souboje o ty pohlaví, je ten, že stát nemá vůbec tohle řešit. Podle mě by měla být ta kolonka ‚pohlaví‘ z občanského průkazu vymazána. Státu je úplně kulový po tom, jaký má kdo pohlaví, protože by měl ke všem přistupovat stejně,“ zdůraznil šéfpirát Zdeněk Hřib. Mimo jiné i čerstvě zvolený poslanec.

Petr Ludwig, tvůrce tzv. Štítu demokracie, napjatě poslouchal. Když zakládal projekt Štít demokracie, tvrdil, že mu nejde o jednotlivé politické otázky, ale o obranu demokratických hodnot jako takových. „Nechci se věnovat politice, ale obraně demokratických hodnot, a hlavně tomu, aby se Česko opět nedostalo do ruské sféry vlivu,“ napsal Ludwig v září. 

 

Kupříkladu z levicově orientovaného Deníku Referendum přitom zaznělo, že přesně takhle by obrana demokracie vypadat neměla.

Štítonoši demokracie chtějí z našich hlav vymazat každou kritiku. Nemá nám vadit, že nám za nečinnosti Fialova kabinetu energetičtí oligarchové, agrobaroni a potravinářský monopol vysávají peněženky, že trh s bydlením selhává — a hlavně ať nás ani nenapadne volit někoho jiného než Fialovu vládu. Pokud prý nepodpoříme Fialu, ztratíme demokracii a s ní i příslušnost k Evropě,“ zaznělo na serveru před pár týdny.

Ale zpět ke Zdeňku Hřibovi. Hřib to vnímá tak, že pokud někdo vede válku o pohlaví, tak to jsou konzervativci, nikoli liberálové „Oni (konzervativci) jsou ti, kteří mají tendenci někomu přezkoumávat ten rozkrok a neustále řešit to, jestli tohle můžete a tohle nemůžete,“ napsal Hřib.

MUDr. Zdeněk Hřib

  Piráti
  poslanec
S tím podle Hřiba souvisí i otázka tzv. manželství pro všechny. Pokud chceme tvrdit, že patříme na Západ, tak skutečně nemůžete někomu něco zakazovat jenom podle pohlaví. „Myslím si, že ve skutečnosti je tuhle debatu třeba rychle vyřešit, abychom mohli jít dál, nemuseli se na tom cyklit. Někteří lidé si budou muset zvyknout, že nemají právo na to přezkoumávat jiným lidem rozkroky,“ prohlásil nově zvolený poslanec Hřib.

Jenže současně piráti už v předvolební kampani zdůrazňovali, že Green Deal nevidí jako hrozbu a prostor pro zdražování, které dopadne především na nejchudší, ale jako prostor k modernizaci České republiky. To v praxi znamená, že podle Zdeňka Hřiba není státu nic po tom, kdo má co v rozkroku, ale fakticky může lidem mluvit do toho, čím mohou topit, jaké dopravní prostředky by měli používat a tak podobně.

Psali jsme:

Hřib rozkopal Prahu tak, že Babiš jel do práce metrem
Hřib (Piráti): Vláda Čapího a Orlího hnízda nechce, abychom jí koukali pod prsty
Portlík (ODS): Předání agendy v dopravě je naprosto klíčové, chceme jasný dopravní účet
„Za pár měsíců může hrozit vystoupení z EU a NATO.“ Ludwig začal hrozit

 

Zdroje:

https://denikreferendum.cz/clanek/237882-stit-demokracie-je-ukazkou-toho-jak-by-demokraticke-hnuti-vypadat-nemelo

https://t.co/kCt9PiucAp

https://twitter.com/FialovaD/status/1979115730948780127?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.instagram.com/p/DMYD78lp6gs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

autor: Miloš Polák

Termín svolání ustanovující schůze nové sněmovny.

Můžete vysvětlit, proč čekáte až na listopad? Podle mě jsou věci jasné již dnes a nevidím, že by se chystaly nějaké zásadní stížnosti na volby, které by měly šanci něco zásadně změnit. A týká se to Stačilo a Stanu, které případnou stížnost zvažují. Stačilo na sčítání hlasů a STAN pláče kvůli málo po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

