Hyeny, kolaboranti, štváči. Okamura zabral Sněmovnu a jelo to

„Já bych navrhl některé další body pro projednání na schůzi Sněmovny, protože já bych rád využil toho, že je tady pan Bartoš, ministr pro místní rozvoj, a zároveň pan premiér Petr Fiala, že tady je za mnou, ten teď odchází,“ poznamenal úvodem svého monologu Okamura.

„A předseda Pirátů Ivan Bartoš si nedá říct a nadále natvrdo podvádí voliče a v rozporu s kodexem Pirátů kumuluje dokonce tři funkce najednou. Je poslancem, ministrem a místopředsedou vlády. Přitom Piráti mají jasně v jejich kodexu, který slíbili občanům dodržovat, zakázanou kumulaci funkci člena vlády a poslance. A teď bylo dobré, že právě ze strany poslanců vládní koalice se ozýval smích. Asi je to pohrdání těmito předvolebními sliby,“ zmínil Okamura.

„Takže Ivan Bartoš by měl podle našeho názoru okamžitě položit funkci poslance nebo ministra a místopředsedy vlády a přestat podvádět lidi. Ivan Bartoš to ale v rozporu s předvolebními sliby udělat nechce, protože se Pirátům zalíbily funkce a teplá korýtka a sosají z veřejných peněz plnými doušky. Takže já bych chtěl tady vyzvat – a pan ministr Ivan Bartoš, předseda Pirátů za mnou sedí, aby prostě vysvětlil, proč v rozporu s kodexem Pirátů, který slíbili voličům, kumuluje tři funkce. Pane ministře, kumulujete funkci místopředsedy vlády, ministra a poslance. Váš poslanec... kdybyste se náhodou vymlouval, a chtěl jste na ten mikrofon jít, tak váš poslanec Michálek k tomu přistoupil a potvrdil správnost míst a nechtěl kumulovat. Ale vy kumulujete. Prostě čím víc funkcí, tím lépe. Porušil jste všechno, co jste slíbili vy vašim voličům,“ kritizoval Okamura Bartoše.

„Takže my jako první bod bychom dali bod s názvem Kumulace funkcí Ivana Bartoše, aby to mohl vysvětlit,“ zmínil Okamura. Druhá věc, kterou je dle něj potřeba probrat, je netransparentní financování hnutí STAN.

„Vůbec celkově mně velmi už začíná vadit to působení této nové vládní pětikoalice, jako že jsme v souladu s demokratickými principy. Tady prostě je 108, máte tady většinu. Ale vždyť už je skoro čtyři měsíce po volbách a vy jste doteď nenavrhli ani jeden, v podstatě v principu ani jeden zákon, který by zlepšil většímu množství občanů životy. No, ani jeden. Já nestačím zírat, že vy, kteří jste říkali, že jste rok připraveni vládnout jak personálně a programově, tak tady není ani jeden zákon, který jsme tady projednali, přestože máte většinu, který by odešel z této Poslanecké sněmovny, který by přinášel lidem, většímu množství lidí plošněji více peněz, bezpečí nebo spravedlnosti. Tyto tři body, které prosazuje SPD. Pro slušné lidi více peněz, bezpečí, spravedlnosti,“ pokračoval následně Okamura.

„Je to přesně naopak. Vy tady trávíte v podstatě desítky až stovky hodin času. Já vám řeknu, jaké návrhy jste zatím předložili. Předložili jste korespondenční volbu, která se vůbec netýká drtivé většiny občanů České republiky, co se týče toho aktu samotného. Ano, pak se týká samozřejmě ovšem všech občanů České republiky, protože je možnost manipulovat volby, v prvé řadě prezidentské. To je ostatně v tom zákonu přímo napsáno, že to chcete na prezidentské volby. To znamená, vy přijdete s korespondenčními volbami, pak přijdete s pandemickým zákonem. Celá vládní koalice, těchto pět stran – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN – přišly s takzvaným pandemickým zákonem. To znamená, s omezováním ústavních svobod a práv občanů. Takže tady není žádný návrh, nějaký, třeba něco ohledně důchodů, není tady žádný návrh z vládní koalice ohledně třeba zvýšení příspěvků na péči pro invalidy. Není tady žádný návrh, který by řešil například ty statisíce lidí, co mají problémy s exekucemi. Není tady žádný návrh, který by například řešil podporu živnostníků. Není tady žádný návrh, který by řešil větší bezpečnost občanů,“ kritizoval Okamura, že není k dispozici žádný návrh podporující pracující rodiny s dětmi.

„Co se týče dalšího tématu, který jsem chtěl zmínit, tak je to bezesporu téma Ukrajina. A to si myslím, že by bylo vhodné, abychom to projednali jako třetí bod. Tady bych rád řekl, že to, že ministryně obrany Jana Černochová z ODS a ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů tady prosazují a vláda rozhoduje, rozhodla o tom, že bude vysílat vojenskou pomoc, tak to je prostě jasná podpora a eskalace hrozby válečného konfliktu v Evropě, do kterého hodlá Českou republiku tato vláda Petra Fialy zatáhnout. A musím říct, že tedy řada voličů mi ohledně toho píše. A zajímavé je, že jsou to často i dřívější, anebo minimálně nespokojení voliči ODS, protože od ODS čekali prostě, samozřejmě čekali marně, proto mi píšou, proto nám píšou, tak čekali jiný postoj. Čekali zdrženlivější postoj k této věci. Ale je vidět a znovu se to potvrzuje, že ODS je prostě tvrdě probruselská globalistická strana a tímto způsobem proto také postupuje. A vlastně ODS a vláda Petra Fialy hájí stanovisko, které v současnosti prosazuje Británie a Spojené státy, co se týče Ukrajiny. Ale je to jiné stanovisko, než prosazuje Francie a Německo mimo jiné. Ale to je také zajímavé si říct, na čí stranu se kdo přiklání v této situaci na Ukrajině. Protože samozřejmě středoevropskému Německu je jasné, že nechce být zataženo do válečného konfliktu, Francii je to jasné také. Ale prostě zcela hloupě a naivně a opravdu aktivisticky ministryně obrany Jana Černochová a ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů se staví na stranu států v tomto konfliktu názorů, který v podstatě na té naší evropské pevnině, když to řeknu tedy trošku nadneseně z hlediska Británie, ani tady s námi nežijí, protože mají nějaký odstup určitý. A to samozřejmě Británii mám jinak rád. Co se týče... Co se týče tohoto přístupu, tak prostě váleční štváči, Černochová, Lipavský, ve své ideologické zaujatosti prostě nás zatahují skutečně do hrozby války, válečného konfliktu. Českou republiku do toho zatahují,“ obává se Okamura.

Za skandální považuje také vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS), jež nevyloučila, že vláda vyšle české vojáky na Ukrajinu. „No, to si snad dělá legraci! To si snad vláda Petra Fialy dělá legraci. Normálně nás otevřeně zatáhnou do konfliktu, do války na Ukrajině? Hnutí SPD odmítá, aby se Česká republika ocitla kvůli vládě pětikoalice, kvůli vládě Petra Fialy ve válce proti Rusku. A to není, doufám, že každému je jasné, že není žádný důvod toho, jestli někdo má Rusko rád nebo nemá. Přece to může chtít jenom blázen – zatáhnout nás do války. A já to upřesním, co řekla ministryně obrany Jana Černochová. Ona totiž řekla, že pokud by ze strany Ukrajiny přišla žádost o vyslání českých vojáků, vláda by ji zvážila a brala by ji velmi vážně. To snad není vůbec možné! Já bych rád upozornil, že Ukrajina navíc ani není členem NATO, takže my vůči ní nemáme ani žádné závazky. A hnutí SPD odmítá, aby se Česká republika kvůli některým kolaborantským, a už to musím říct, vládním představitelům dostala do války proti Rusku. A to je jedno do války proti komu. Ale hlavně do války. A my odmítáme odnést náklady za imperiální politiku velmocí a za neschopnost ukrajinské vlády. A odmítáme i dodávání české munice ukrajinské armádě,“ zmínil rovněž Okamura.

Následně hovořil i o rozpočtu či exekucích a pomoci živnostníkům. „Pořád tlačíte tu korespondenční volbu, což je ohrožení demokracie v České republice a dává to prostor k manipulacím. Místo aby se tady projednávalo například ukončení zneužívání a nepřizpůsobivými. To je přesně to, o čem tady hovořím. Nebo místo aby se projednal návrh SPD ‚Můj dům, můj hrad‘. To jsou přesně priority pětikoalice versus priority SPD. Pak tady máme zákon na uzákonění minimálního důstojného důchodu. Tak to je zákon, který platí v řadě vyspělých zemí, protože v řadě vyspělých zemí si uvědomili, že prostě za ty důchody – a už to aplikují na situaci v České republice, takže za ty důchody 10 tisíc, v našem případě třeba 9, 10, 11 tisíc, se prostě nedá vyžít. Nedá se vyžít za ně. Proto v mnoha vyspělých zemí přistoupili k uzákonění minimálního důstojného důchodu. A my to navrhujeme, aby to bylo na hranici minimální mzdy,“ poukazoval Okamura.

Své řekl také k odvolatenosti politiků a zejména k chování předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). „V Senátu by to šlo, u prezidenta, což my také prosazujeme, protože nehledě na to, kdo je prezidentem, tak institut té odvolatelnosti by tam samozřejmě měl být, aby to byla přímá demokracie. Nikoliv tou formou, řekl bych, až ústavního puče mi to připadalo, to, co předvedl předseda Senátu Vystrčil. To skutečně zavánělo až přípravou ústavního puče. To bylo neuvěřitelný, kdy už viděli pana prezidenta na smrtelné posteli, a ono se ukázalo, že to je úplně jinak. To bylo úplně neuvěřitelný chování. Normálně lidský hyeny, co tady předvedl předseda Senátu Vystrčil za ODS. A taky se teď pořád snaží z toho vyviňovat a někde se v televizi omlouvat za to, jako že to tak nemyslel prý. No myslel. Myslel a viděla to celá Česká republika. No hrozný, hrozný úplně, hrozný chování,“ zmínil Okamura v dlouhém monologu.

