Hynek Beran: Je lež, že máme povinnost stavět větrné parky

Ve své přednášce pro starosty postižených obcí jmenujete sedm lží, které se v české politické scéně šíří o větrných parcích. Mohli bychom je společně pro naše čtenáře vyjmenovat?
Začněme od té zásadní, záchrana planety. Světová energetická rada varuje před přeměnou půdy nebo konverzí krajiny. Toto je ve světě stejné riziko jako je CO2. Naším obnovitelným zdrojem je půda, kterou si nenávratně ničíme betonovými sokly, a také narušení režimu podzemních vod. Nejde vůbec o „udržitelný rozvoj“, na takto znehodnocené půdě si budoucí generace ani neškrtnou podobně jako v Horním Jiřetíně, ale o devastaci přírody a životního prostředí. Ekologický odpad není také vůbec vyřešen, po skončení životnosti zůstane hromada vrtulí a dalšího odpadu, který dnes neumíme recyklovat a je daleko objemnější než třeba jaderné palivo, které se v podstatě vejde do jedné větší tělocvičny. Zanecháme tedy budoucí generaci zdevastovanou půdu a hromadu nepoužitelných plastových lopatek.
Kritizujete nezákonné vytyčování akceleračních zón?
Ano, to je ta druhá lež našich politiků. Podle směrnice RED III jde přednostně o umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy a fasády budov, dopravní infrastrukturu a její bezprostřední okolí, parkoviště, zemědělské podniky, skládky, průmyslové areály, doly, umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera nebo nádrže, městské čistírny odpadních vod, a znehodnocenou půdu, kterou nelze využívat pro zemědělství. Už to umí lidé i nazpaměť.
Předpokládám, že by si to politici, například jako je Filip Turek, který s tím mediálně vystupuje, měli konečně přečíst také. Dělat národního zmocněnce pro Green Deal a namísto neužitečných ploch chtít dávat 250metrové věže lidem 700 metrů od domu jako „benefit“ namísto 500 metrů, není opravdu na místě. I na Slovensku, kde proti tomu protestují, mají 1000 metrů. Podstatné je ale, že podobní „odpůrci“ řeší ve svých prohlášeních něco jiného než evropskou legislativu. Až se mediálně vyjádří, že budou akcelerační zóny na té nepotřebné půdě nebo střechách logistických hal, rádi jim zatleskáme. Zatím k tomu není úvod, tleskají zejména větrní developeři, a tyhle debaty zbytečně odvádějí od jádra problému, kterým je překrucování evropské legislativy proti vlastním lidem.
Mnozí politici se k tomu stavějí podobným způsobem, jako kdyby po sovětské okupaci v roce 1968 tvrdili, že je okupace nutná, ale oni budou zmírňovat její následky. Větrné elektrárny budou podle jejich plánů strašit v naší krajině stejně dlouho, jako byl „dočasný pobyt“ sovětských vojsk, ti tu nedobrovolně pobývali také přes 20 let, akorát byli se svými základnami zalezlí v lesích a nestrašili s nějakými monstry před Blaníkem.
Je povinnost ty větrné parky skutečně postavit?
Tohle je další lež našich politiků, zejména z kruhů kolem Ministerstva průmyslu a obchodu i některých českých energetických společností. Máme povinnost vytýčit pozemky, kde se bude moci stavět bez zbytečných obstrukcí, ještě k tomu na neužitečných nebo již zastavěných plochách. Co to znamená? Například na logistické hale si pak může majitel postavit fotovoltaiku bez složitého stavebního řízení. My máme splnit pouze to, že bude dost těch hal, kde si to takto mohou postavit, když budou chtít, ne je k tomu násilím nutit.
Naši politici si to ale vykládají tak, že úřady zavřou lidem ústa, když jim budou developeři stavět větrníky doslova nad hlavou, a ještě je za tu devastaci naší krajiny podpoří z našich daní. Dotace ani kontrakt vlády s developerem na kompenzaci nízké ceny na burze nejsou součástí Směrnice RED III ani našeho závazku v EU. Stačilo by tedy v klidu ukázat v Bruselu ty logistické haly, teplárny a další plochy v souladu s evropskou legislativou a máme splněno. Ve skutečnosti lidé bojují s překroucenou intepretací evropských zákonů, na které má někdo vydělávat. O krajině kolem Blaníku jsem v evropské legislativě nečetl ani slovo. Možná je četli ti politici při jednání s developery, když si tam společně plánovali stavební pozemky, a pak dostali místo evropských zákonů do ruky mapu České republiky jako stavební mapu.
Jak se to projeví na regulované složce platby za elektřinu, kterou zejména ministr Havlíček slíbil nezvyšovat?
Větrné parky nejsou, na rozdíl od většiny těch objektů nařízených z Bruselu, v blízkosti elektrické soustavy. Pokud budeme stavět nová vedení k větrným parkům, budeme stavět i nové drahé transformátory a posilovat okolní sítě. Tyto prvky budou mít velmi nízké využití, v podstatě na špičkový výkon, který se ale bude většinou prodávat za dumpingové ceny na lipskou burzu. Návratnost je ve srovnání s jaderným reaktorem, kdyby stál v polích, asi čtyřikrát horší. Stavíme vedení na 2000 ekvivalentních hodin v roce, je to podobné, jako kdybychom stavěli drahou dálnici do Chorvatska pouze na dobu dovolených. Toto zaplatíme v regulované složce ceny. Znamená to zdražení a také nebude na údržbu a obnovu stávajících sítí pro normální lidi, která je v mnoha obcích zanedbaná nebo neodpovídá normě. V obcích si ponecháme stará nadzemní vedení, k větrným parkům natáhneme kabely. Například v Liberci, kde má hejtman Půta s ČEZem, kde je v dozorčí radě, jeden z největších větrných projektů proti vůli řady obyvatel kraje, máme ještě historické sítě VN 10 kV ze 70. let, tedy 50 let staré rozvody. Kdyby pan hejtman lépe „dozíral“, určitě by se měl ptát, kolik prostředků zůstane na jejich obnovu, zatím se plánují především ty jeho větrné parky.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Ve skutečnosti budeme z našich daní kompenzovat dumpingové ceny elektřiny v době přebytků a ze zvyšující se regulované složky ceny přispívat na její dopravu na Lipskou burzu. V obcích tím omezíme komunitní sdílení jejich vlastní obnovitelné elektřiny ještě před volbami, to je nutné si uvědomit už dnes, a dotace v tom příliš nepomohou. Nejsou na to určené a je jich málo.
Větrné parky údajně stavíme proto, abychom mohli odstavit fosilní zdroje
Ideologické příručky zelených svazáků bych vnímali s rezervou. V době solárních baronů měli příručku „zelená revoluce“ a skončilo to solárním tunelem. Čtenáři by se měli podívat na více objektivní zdroje, například na stránky státní společnosti ČEPS, kolik toho můžeme doopravdy odstavit. Ani ty Chvaletice ne. To počítaly stovky inženýrů v Evropské unii.
Když v Německu fouká, bude elektřina z větrných elektráren za dumpingové nebo záporné ceny. Když nefouká, nic nevyrobí u nás ani v tom Německu. Němci už v tom podvádějí dnes a jejich „obnovitelná elektřina“ jsou ve skutečnosti stále fungující uhelné elektrárny dodávané přes takzvané „kapacitní platby“, což je v podstatě pouze pseudonym uhelné elektřiny především z bývalé NDR. Podobně jejich „re-dispečink“ stojí kolem 3 miliard EUR ročně a tu „obnovitelnou elektřinu“ do toho dodávají Křetínský a Tykač s ČEZem, vyrobena je z čistého uhlí. Jsem zvědavý, co udělají, pokud by Tykač zavřel Počerady. Třeba budou v Bavorsku chvíli svítit loučemi.
Musíme nahradit fosilní energetiku environmentálně udržitelnou?
Ano, to máme v plánu už od toku 2000 a zatím nikdo stavební kolečko v Temelíně ani v Dukovanech neviděl. Slováci a Maďaři to zvládli. My jsme zvládli po roce 2000 dostavět chladicí věže k teplárnám a exportovat uhelnou elektřinu za dumpingové ceny. Potom jsme postavili „solární barony“, kteří nás stáli o ostatními OZE to samé, co zbytek normální elektřiny, ale namísto nahrazení 30 procent energie z uhlí, což nám zelení ideologové v čele s Martinem Bursíkem tenkrát slibovali, nahradili jenom 3 %. Někdo jenom ukradl peníze, a to uhlí muselo zůstat.
I pokud bychom si v současnosti postavili těch 2,5 GW větrných parků, vyrobíme z nich nejvýše 5 TWh elektřiny, ale z uhlí jsme jí v roce 2024 vyráběli přes 25 TWh. Tedy si zničíme krajinu, abychom nahradili 20 % výroby z uhlí? Který tunelář tohle zase počítal?
Pokud jde o ten trvale udržitelný rozvoj, je mezi těmi solárními a větrnými barony přece jenom rozdíl. U solárních baronů je zábor půdy skutečně dočasný. Když se odstraní elektrárna, ve skutečnosti se pouze ze země vytahají podpěry a odnesou dráty, je půda bez problému použitelná k původnímu účelu, kterým je zemědělství. Betonový sokl větrného monstra ale už nikdo neodstraní, možná je budou za pár set let zkoumat archeologové a kroutit nad tím hlavou.
Ohrožení podzemích vod je zato reálné, zejména v Ralsku, které je něco jako „studna“ ČR a část nám jí už zničila sovětská okupační armáda a těžba uranu pro sovětské jaderné hlavice. Větrní developeři za pomoci některých politiků chtějí zřejmě v tomto totalitním díle podobně nevybíravým způsobem pokračovat.
Údajně je elektřina z větrníků levnější
Tohle je sedmá, pro občany asi ta největší lež. Ale ona je vlastně částečně pravdivá. Jak pro koho. Když je v Německu nadvýroba díky přehnaným dotacím, je ta elektřina opravdu za dumpingové nebo i záporné ceny. Někdo ale musí zaplatit ten rozdíl.
Aby na tom větrný developer neprodělal, musí mít kontrakt vládou, která mu tu dumpingovou cenu doplatí do ceny komerční, a může vesele vyrábět elektřinu dotovanou z daní. Budeme mít o to méně na důchody?
Například když bude mít u nás developer ve smlouvě s Ministerstvem průmyslu a obchodu 3 koruny dvacet haléřů na takzvaný „contract for difference“, tedy kontrakt na rozdíl ceny trhu, která byla nabízena v aukcích, a prodá na lipské burze jenom za dvacet haléřů, doplatí mu vláda zbývající prodělané tři koruny z našich daní. Pak může některá firma, například ČEZ, za „fixované“ ceny zákazníkům, které už propagují i někteří naši poslanci a poslankyně, tu elektřinu za dvacet haléřů nakoupit zpátky a prodat ji zákazníkovi třeba za čtyři koruny. Celkový obrat na takové transakci je sedm korun za jednu kilowatthodinu, ale ta elektřina ani neopustí území České republiky.
Podobně jako lehké topné oleje?
Jednodušeji a cenově o to brutálněji. Větrný park vyrobí za domluvenou cenu, když je cena na trhu nízká, doplatí mu zbytek stát. Větrný park prodá elektřinu za „cenu trhu“ a je uspokojený na úkor našeho rozpočtu. Poté to „koupí na trhu“ někdo jiný za tu dumpingovou cenu a prodá to zákazníkům za jejich fixovanou. Klidně sesterská společnost té výrobní, za doby energetické krize to ČEZ výroba a prodej dělal přesně takto, dokonce se ani na tu burzu příliš neobtěžovali.
Je to dvojí přeprodej, jednou dotovaný z našich daní na levnou cenu, kdy na tom výrobce vydělá, podruhé za fixovanou cenu zákazníkovi, kdy dodavatel inkasuje velký zisk. Inkasuje se dvakrát. Kdyby měl developer svůj obnovitelný zdroj třeba v teplárně a ta to kupovala za čtyři koruny rovnou, nemůže si přijít pro kompenzaci svého prodělku do státního rozpočtu. To je celý princip. Větrné parky nemají být v teplárnách ani na logistických halách, ale rovnou napojeny do sítě 110 kW a přes ni na lipskou burzu. Fakticky ale ta elektřina vůbec nevyteče z republiky, je to jenom stroj na peníze.
Levně prodají – vezmou „ušlý zisk od státu“ – za levně si „v Lipsku“ přeprodají“, draho prodají zákazníkovi za fixovanou cenu.
Otázka poslední, jak to zarazit?
Předně si musejí lidé ještě před obecními volbami uvědomit, že k dodržení současných závazků EU na vytýčení akceleračních zón větrné developery nepotřebujeme vůbec, a vyzývat politiky, že víme, že nám lžou, pokud by tvrdili něco jiného. Tím dáme šanci těm slušným. Nestačí jednou v nějaké petici, ale veřejně, na pracovištích, v restauracích, s rodinami a známými. Ať o tom všichni víme. Dnes jsou to nejméně statisíce lidí, možná se už blížíme k milionu.
Developer potřebuje tři věci pro svou úspěšnou existenci. První je zákon, podle kterého smí stavět. Je vcelku jednoduché odmítnout „českou cestu“ nedodržování evropské legislativy a plánované devastace půdy a krajiny, stačí vytýčit akcelerační zóny podle zákona a zarazit postup nezákonný.
Druhé jsou peníze, ty jsou možná i na prvním místě. Pokud nebude mít developer vládou pokryta rizika záporné ceny na lipské burze, banka mu ani nepůjčí, a bude muset jít třeba někam na logistickou halu, do teplárny a podobně. Když už by měl dostat podporu z našich daní, měl by podpořenou elektřinu dodat za rozumnou cenu v České republice, a ne pomocí „trhu“ tunelovat státní peníze. Zásadní je tedy nepodporovat ze státního rozpočtu dumpingové prodeje na burzu. Tady jdou proti lidem veliké peníze, ale když se budou lidé zainteresovaným politikům vysmívat, že to všichni vědí, asi to i před volbami zabere. Covid zlikvidoval dvě politické strany, které byly v parlamentu od samého počátku, a větrné Frankensteiny jsou spíše jako očkování s trvalými následky v krajině, bude se na ně koukat každý. Učitelé ve školách mohou třeba se žáky počítat ceny na burze a podle toho dopady na státní rozpočet, ta úloha není těžká a budoucí generace žáků zejména středních škol se určitě ráda pocvičí v energetické gramotnosti. Data a zadání k takovým příkladům můžeme s kolegy z univerzit dodat.
Třetí potřebou je příslib pozemku, kde se bude stavět. Zde je nutno zmařit, tedy zastavit, současné netransparentní určování akceleračních zón od samého počátku. Někdo tu už delší dobu pracuje s mapou, kterou lidé v dotčených oblastech ani neznají, a chce ji legalizovat o prázdninách, až budou lidé na dovolené, aniž by se k tomu měli možnosti vyjadřovat. Tenhle postup je ale v Evropské unii a v České republice vzhledem k jejím zákonům a mezinárodním závazkům nezákonný. Tedy zamezit nezákonnému pokoutnímu vytyčování akceleračních zón pro větrné developery bez účasti a informování zainteresovaných obcí a občanů.
