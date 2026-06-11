Scheinherr (Praha sobě): Jak to bylo s Dozimetrem?

Tak mám svou premiéru u soudu za sebou! Dojmy? V první řadě jsem rád, že mě soud k podání svědectví předvolal. Byl jsem to já, kdo se svými pochybami šel na policii a tím vyšetřování kauzy známé dnes jako Dozimetr rozjel.
Ale od začátku.
Bylo pro mě poprvé, kdy jsem vypovídal jako svědek před soudem. Je to zvláštní pocit. Celé dva dny jsem stál před skupinou obžalovaných a jejich obhájci. Ti pečlivě sledovali každé moje slovo, dělali si poznámky a novináři je online posílali do světa.
Jednání bylo řízené s velkou profesionalitou. Soudce mi kladl otázky a já popisoval, co se před sedmi lety ve vedení Prahy a Dopravního podniku dělo – jednání, procesy, spory, vzájemné vztahy a kontakty. Pak dostal slovo státní zástupce a nakonec obhájci obžalovaných.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Vysvětloval jsem, jak si TOP09 a STAN do představenstva DPP prosadily Mateje Augustína, který měl nakonec být spojkou ke korupčnímu jednání. Já jsem důrazně vystupoval proti jeho jmenování. Opakovaně jsem s politiky těchto stran řešil na jejich zastupitelském klubu, na koaličních jednáních i napřímo, že Augustín není dobrý kandidát. Ti však na své nominaci trvali a Petr Hlubuček mi dokonce hrozil paralýzou vedení DPP. Podnik tehdy potřeboval především očistit od nánosů pochybných smluv a závazků z minulosti, rozjet metro D a nové tramvajové trati, ne se topit v personálních sporech. Téměř po roce jsem tedy tlaku STAN a TOP09 ustoupil.
V jeden okamžik nechal soud přehrát záznam odposlechu, ve kterém jsem Mateji Augustínovi vytýkal jeho hulvátské jednání vůči člence dozorčí rady, která mu kladla nepříjemné dotazy. Je podivné slyšet po tolika letech svůj hlas a představovat si, kolik lidí hovor za tu dobu slyšelo a pracovalo s ním. Ale vyplynulo z něj také, že naše vztahy nebyly v žádném případě důvěrné. S Augustínem jsem si netykal a neoslovoval ho “Maťo”, narozdíl od Tomáše Portlíka, jak mu před soudem připomněl jiný přehraný odposlech.
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Došli jsme také ke klíčovému bodu celé kauzy. V dubnu 2020 mne oslovil majitel pozemků u nádraží Holešovice Serge Borenstein, se kterým DPP plánoval založit společný podnik, aby se zanedbané území zvelebilo.
Augustín za ním podle jeho slov vyslal prostředníka, aby ho požádal o úplatek údajně 5 milionů korun, jinak dokumentace k projektu nebude Dopravním podnikem schválená. Pan Borenstein žádných 5 milionů nikomu nedal a namísto toho mě na tohle jednání upozornil.
Co s takovým tvrzením udělat? Neviděl jsem tehdy jinou možnost než jít a oznámit vše na policii, a nevidím ji ani teď a udělal bych to znovu. To mi ostatně obžalovaní dneska vytýkali – prý jsem měl své zjištění přinést na politické jednání a řešit ho s nimi tam. Jednat politicky o korupci? Ne, v žádném případě!
Místo toho jsem žil několik let v nejistotě. Věděl jsem, že se kolem Augustína děje něco nedobrého, od policie jsem ovšem neměl žádné informace, co ve věci podniká, a o svém oznámení a zjištěních jsem musel mlčet, jinak bych vyšetřování ohrozil a možná nadobro zmařil. Místo odkrytí kauzy a dnešního soudu by vše zůstalo jen v rovině politických vyjádření, na která všichni zapomenou už druhý den.
Umíte si představit, jak mi 15. června 2022 spadl kámen ze srdce, když jsem ráno po lékařské prohlídce s malým synem našel v telefonu desítky zmeškaných hovorů. Na magistrátu právě zasahovala policie a mně bylo jasné, že tohle svinstvo jen tak nevyšumí.
Je důležité, aby se kauza Dozimetr spravedlivě a srozumitelně uzavřela. Korupční chobotnici je potřeba useknout chapadla a srozumitelně popsat tehdejší vazby a vztahy, aby toxická kauza jednou provždy přestala otravovat české politické prostředí.
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