Prokšanová (KSČM): Česká televize není objektivní instituce

12.06.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k objektivnosti vysílání České televize

Prokšanová (KSČM): Česká televize není objektivní instituce
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Veřejnoprávní televize placená občany naší země se už zcela otevřeně přihlásila k tomu, že je ovlivňována účelově zřízeným Ústavem pro studium totalitních režimů. Ústavem, který má za úkol špinit naší národní minulost, podkopávat vztah k naší vlasti, snižovat přínos Rudé armády na osvobození od fašismu,...

V dubnu 2026 podepsaly ÚSTR a ČT memorandum, kterým se ČT stala generálním mediálním partnerem ústavu. Společně se zaměřují na tvorbu dokumentárních pořadů, archivní výzkum, vzdělávací projekty a expertní vstupy do zpravodajství, např. v pořadech typu Historie.cs.

A asi vás nepřekvapí, že právě do pořadu Historie.cs byl uklizen nikým nechtěný Jakub Železný. Už jen to o úrovni tohoto rádoby historického pořadu vypovídá vše. Až se budete koukat na Českou televizi, myslete na to, že její pořady jsou manipulativní a rozhodně nejsou vysílány s cílem objektivně informovat a vzdělávat!

A také podepište petici za zrušení zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů (ZDE). Neexistuje žádný důvod pro jeho existenci, naopak existuje mnoho důvodů, proč by do veřejného mínění a vzdělávání našich dětí neměl zasahovat.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://petraproksanova.webnode.cz

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Článek obsahuje štítky

Česká televize , ČT , historie , KSČM , petice , ÚSTR , objektivnost , Prokšanová

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Je pravda, že jste loni koupil nemovitost za skoro 400 milionů? A proč nechcete říci, o co šlo? To mi přijde divné a taky to, jak to, že to není dohledatelné třeba v nějakém katastru. Obecně, jak pak hlídat, kdo co má a nemá a na co má nebo nemá nárok (teď myslím třeba i obyčejné lidi, co chtějí něj...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k objektivnosti vysílání České televize