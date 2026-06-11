Prokšanová (KSČM): Česká televize není objektivní instituce

Veřejnoprávní televize placená občany naší země se už zcela otevřeně přihlásila k tomu, že je ovlivňována účelově zřízeným Ústavem pro studium totalitních režimů. Ústavem, který má za úkol špinit naší národní minulost, podkopávat vztah k naší vlasti, snižovat přínos Rudé armády na osvobození od fašismu,...
V dubnu 2026 podepsaly ÚSTR a ČT memorandum, kterým se ČT stala generálním mediálním partnerem ústavu. Společně se zaměřují na tvorbu dokumentárních pořadů, archivní výzkum, vzdělávací projekty a expertní vstupy do zpravodajství, např. v pořadech typu Historie.cs.
A asi vás nepřekvapí, že právě do pořadu Historie.cs byl uklizen nikým nechtěný Jakub Železný. Už jen to o úrovni tohoto rádoby historického pořadu vypovídá vše. Až se budete koukat na Českou televizi, myslete na to, že její pořady jsou manipulativní a rozhodně nejsou vysílány s cílem objektivně informovat a vzdělávat!
A také podepište petici za zrušení zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů (ZDE). Neexistuje žádný důvod pro jeho existenci, naopak existuje mnoho důvodů, proč by do veřejného mínění a vzdělávání našich dětí neměl zasahovat.
Mgr. Petra Prokšanová
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