I po referendu v ČSSD Milan Štěch trvá na svém: I slepý člověk vidí, co se děje. Jsme na podobné křižovatce, jako v roce 1948

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) znovu hlasitě odmítl koalici sociální demokracie s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem. I slepý člověk prý dnes už ví, co se to kolem nás děje. Štěch aktuální politickou situaci vysvětluje následovně...

Štěch má za to, že sociální demokracie se nalézá na podobné křižovatce, na jaké stála už v roce 1948. Tehdy sociální demokraté podlehli komunistům a tvrdě za to zaplatili. S Andrejem Babišem jím prý hrozí to samé. Šéf hnutí ANO prý celé své vládní angažmá využije k vlastnímu zviditelnění, jak to udělal už v minulé vládě. Sociálním demokratům prý zbudou jen oči pro pláč. A pár funkcí pro největší zastánce vládní spolupráce.

Babiš potřebuje ČSSD jen k tomu, aby si vylepšil svůj obraz v zahraničí. Využil k tomu prý i svá média, toho času odložená ve svěřenském fondu. Babišovy Lidové noviny přišly s článkem o tom, že by mohla vzniknout úřednická vláda vedená šéfem ČEZu Danielem Benešem, aby se zvýšil tlak na ČSSD.

„Jméno Daniela Beneše bylo dle mého názoru vypuštěno zcela účelově přes Lidové noviny. Taková účelovka, prostřednictvím které by se vytvořil nátlak na ČSSD. I hluchý a slepý člověk už dnes ví, k čemu tyto noviny slouží, a je zjevné, co si ti, kdo tyto zprávy píší, myslí o občanech naší země,“ prohlásil Štěch v rozhovoru pro Forum24.cz

„Ale jinak bych řekl, že žádná vláda nemůže být horší než ta, kterou povede Andrej Babiš. On sám je v hnutí ANO šéf, majitel, to by byla vláda jednoho muže. Mohlo by to dopadnout tak, že se budou vytvářet kauzy na lidi s opačným názorem, než má Babiš. Kdyby náhodou vznikla úřednická vláda, považoval bych ji za lepší řešení než tu, která bude stát na trestně stíhaném podnikateli,“ pokračoval.

U Babiše je prý třeba být připraven na úplně všechno, protože Babiš je schopen takřka všeho. Podle Štěcha má hroší kůži. V minulosti přece už přísahal na život svých dětí, že svá média neovlivňuje, ale podle předsedy Senátu tak přesto činí.

V tuto chvíli má Babiš podporu prezidenta Miloše Zemana, ale Štěch připomněl Zemanova slova, že jen blbec nemění názory. Ani spojenectví Zemana a Babiše tak nemusí trvat věčně. Pak bude Babiš slabší. Pokud navíc svým počínáním vyvolá předčasné volby, oslabí v očích lidí ještě víc. Občané nemívají příiš v lásce politiky, kteří vyvolali předčasné volby. A spočítají jim to u volebních uren.

