Indoktrinace za naše peníze

Česká televize (ČT) spolu s Člověkem v tísni (ČVT) již pátým rokem pořádá semináře pro pedagogy základních a středních škol zaměřené, podle tvrzení na webu ČT, na „mediální gramotnost, výchovu a posilování kritického přístupu k audiovizuálním obsahům“. Od roku 2018 jsou tyto semináře navíc akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Letmý pohled do programu semináře s názvem „Fake news a bezpečné chování v online prostoru“ napoví, co tu můžeme očekávat.

Tak například Marek Wollner z ČT má přednášku na téma „Fake news: Novodobé fenomény mediálního světa“. Co se o ní dozvíme? „Lektor provede účastníky po změnách, kterými v posledních deseti letech prošel mediální svět. Vznik nových internetových médií, vliv sociálních sítí, nové fenomény, jako jsou dezinformace, fake news nebo trolling. Kde se berou, jak se šíří a jaký mají vliv na konečné uživatele, diváky a čtenáře?“ To Karel Strachota z ČVT jde dál: „Mediální krajina se v uplynulém desetiletí proměnila zásadním způsobem. Digitální technologie prostupují našimi životy, většinu informací čerpáme z médií, sociální sítě se staly fenoménem, nemalá část naší každodennosti se odehrává v kyberprostoru. To vše klade specifické nároky na všechny, kdo se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání.“

Ano, to je to klíčové slovo: vzdělávání. Semináře o tom, jak správně chápat svět, jsou určeny pro pedagogy základních a středních škol. Ti se zde dozvědí, co mají vykládat svým žákům a studentům, přesněji: co je jediná povolená pravda určená k indoktrinaci dětí a mladých lidí bez zkušeností, které by jim pomohly nahlížet slyšené sdělení kritickým úsudkem. Takový novodobý VUML pro učitele.

Leč nedosti na tom. Čtěme dál: „Digitální technologie čím dál víc prostupují lidskými životy, nemalá část naší každodennosti se odehrává v kyberprostoru. Je stále zřejmější, že sociální sítě rozleptávají společnost a jejich zneužívání představuje přímé ohrožení demokracie.“ Nebo: „Je nutné mladé lidi mediálně vzdělávat. Učit je samostatně vyhledávat potřebné informace, analyzovat a posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení, rozlišovat ta, která jsou založena na faktech, od těch manipulativních a lživých.“ Sám bych to neřekl lépe. Jen bych se s Karlem Strachotou neshodl na tom, která média jsou „založena na faktech“ a která jsou „manipulativní a lživá“. Stačí si projít mediální mainstream a odpověď najde každý, kdo opravdu chce.

Dále se Strachota přidržuje známého Lasswellova komunikačního modelu, jenž odpovídá na klíčové otázky:

KDO - Kdo je autorem nebo tvůrcem mediálního sdělení, jaké informace lze o autorovi nebo tvůrci sdělení dohledat, kdo má kontrolu nad vznikem a šířením sdělení.

CO - Co je obsahem mediálního sdělení. Jaké názory či hodnoty jsou ve sdělení přítomny. Jsou ve sdělení uvedené zdroje a jak se dají obsažené informace ověřit? Jaké informace či vyjádření nejsou ve sdělení zahrnuty.

KOMU - Jaké cílové skupině je mediální sdělení určeno. Jakým způsobem se sdělení k příjemcům dostává a jak se případně dále šíří. Jak může sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců.

JAK - Jak se mediální sdělení snaží upoutat pozornost. Jaký je jazyk a audiovizuální forma sdělení a proč. Jaké emoce může sdělení v příjemcích vyvolat a proč.

PROČ - Proč bylo mediální sdělení vytvořeno. Kdo má ze sdělení prospěch či užitek

A materiál završuje plejáda „povinných“ publikací a příruček, vesměs vydaných ČVT, resp. jeho součástí, Jedním světem ve školách, jemuž velí právě Strachota. Už jen tituly těch „knih“ jsou výmluvné. Kupříkladu Dezinformační dezinfekce. Zde je poučná zejména kapitola Obchodníci s dezinformacemi, kde se dozvídáme věru objevná zjištění: „Kdo má ze sdělení prospěch či užitek? Prospěch má především autor příspěvku a provozovatel daného webu… Provozovatel inkasuje peníze od inzerentů, jejichž reklama se u článku zobrazuje. Prospěch mají dále inzerenti, neboť skrze tento web oslovili své potenciální zákazníky.“ Dosud jsem se domníval, že prodej inzertní plochy či času je hlavním zdrojem příjmů každého soukromého média včetně těch mainstreamových. Karel Strachota však zjistil, že příjem z inzerce potřebuje i webový portál. Jaké překvapení!

Nebo v brožuře Na pravdě záleží krom jiného zaujme soupis „spolupracujících organizací“. Jsou to např. Open Society Fund, Evropské hodnoty, Manipulátoři.cz, Demagog.cz, Prague Security Studies Institute a další. Co je ale šokující, že mezi „partnery“ najdeme kromě veřejnoprávní ČT také Českou tiskovou kancelář. V jedné řadě se známými firmami jako jsou Hlídací pes, Aktuálně, Seznam zprávy, Respekt, Hospodářské noviny či Rádio Svobodná Evropa.

Tak by se v analýze aktivit ČVT (resp. ČT) dalo pokračovat ještě dlouho. Již z tohoto stručného přiblížení ale jasně plyne, oč tu jde: o indoktrinaci nejmladších prostřednictvím náležitě proškolených učitelů. Ministerstvo školství tuto ideologickou propagandu navíc kryje svou „akreditací“. Vytváří se tak atmosféra jediného povoleného souboru názorů, klauzura, do níž je vtěsnávána nejmladší generace. Pokud je známo, do škol politika nepatří. V normálním světě by toto stačilo na rezignaci rezortního ministra. Ale ve světě našem? Hanba pomyslet. Proslýchá se, že stávající ministr Robert Plaga má být pod svým nástupcem za náměstka či jinou vlivnou postavu. Dá se tedy důvodně předpokládat, že indoktrinace bude pokračovat dál ve stejném duchu. A kdo to platí? Přece my všichni. Jednak koncesionářskými poplatky pro ČT, jednak je z našich daní placen onen ministr a formou různých dotací a grantů též Člověk v tísni. Přemýšlel někdy někdo nad tím, jaké zboží si nedobrovolně za své peníze musíme kupovat?

