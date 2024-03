Inflace, válka a zlato. Ivan Hoffman o lesku dnešního světa

reklama

Někdy je zajímavé ohlédnout se přes rameno a připomenout si loňské prognózy. Pokud jde o cenu zlata, předpovědi na rok 2024 byly optimistické. Experti konstatovali, že „geopolitické problémy a potíže v bankovním sektoru mohou být pro kurz zlata pozitivní“. Rekordních 2145 dolarů za trojskou unci v tomto týdnu tedy nebylo velkým překvapením. Podmínky pro zhodnocení zlata jsou ideální.

Výhodou zlata je to, co finanční spekulanti považují za jeho nevýhodu: nelze ho tisknout ani vyrobit. Za svůj vznik vděčí zlato termojaderné reakci, výbuchu supernovy, což si my, laici, nesvedeme představit. Že se ale o zlato tisíce let bojuje a stovky let slouží jako platidlo, vnímáme jako samozřejmost. I dnes, kdy finanční spekulanti zlato přehlížejí a pomlouvají, protože ho nelze namnožit v počítači a není praktické jím platit v supermarketu, má zlato stále funkci „bezpečného přístavu“. V historii se nejednou stalo, že bankovky neměly ani cenu papíru, na který byly vytištěny. A dnešní virtuální peníze jsou na tom ještě hůř: Platí se čímsi, co nikdo neviděl a co je z velké části fiktivní, kryté pouze sentimentem trhu a očekáváním makléřů.

Prudký růst ceny zlata se aktuálně připisuje geopolitickému riziku na Blízkém východě, finančním rizikům v Číně, anebo reakci Wall Street na stav americké ekonomiky. Všeobecně ovšem platí, že za dobrou kondici vděčí zlato recesi, inflaci, a libuje si v krizích všeho druhu. Z čeho má ovšem zlato vyloženě druhé Vánoce, je válka. Za cenovými rekordy vždy stojí destabilizace, nejistota a strach. Dá se říct, že co je dobré pro lidi, to škodí zlatu; a naopak, co škodí člověku, devastuje společnost, to zlatu prospívá a zvyšuje jeho lesk.

Pokaždé, když zlato zdraží, litují ti, kdo zrovna nevědí co s penězi, že ho nenakoupili, když bylo levnější. Dnes se ovšem nacházíme v unikátní situaci, kdy se investice do zlata, respektive zaparkování peněz do bezpečného přístavu, vyplatí, přestože je zlato na maximu. Stačí si přečíst zprávy o tom, jak si Západ nemůže dovolit prohrát prohranou válku na Ukrajině, jak se Čína rozhodla urychlit vyzbrojení na válku s Amerikou, a podívat se na videa z Izraele a z Gazy.

Kromě chystané války, ve které se už neoficiálně kalkuluje i s použitím jaderného arzenálu, se ve válce řečené hybridní blokují aktiva v bankách a recipročně nepřátelsky ovládají firmy nepřítele. Tato ekonomická válka je pro zlato stejným požehnáním, jako válčení, při kterém se zabíjejí vojáci a civilisté. Koupit si dnes zlatou cihlu anebo zlaté slitky, je sázka na jistotu. Skeptici sice namítnou, že si to zlato nikdo nevezme do hrobu, jenomže do hrobu si nikdo nevezme ani ty jedničky a nuly, anebo papírovou hotovost. U zlata máme jistotu, že nás přežije.

