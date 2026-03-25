Írán hýbe světem. EU nechce obnovovat sankce na Rusko

25.03.2026 8:15 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Válka v Íránu pokračuje. Server deníku New York Times napsal, že Američané nabízejí Íránu patnáctibodový plán na urovnání konfliktu. Jenže agentura Reuters tvrdí, že se Američané chystají do oblasti vyslat tisíce vojáků z elitní 82. výsadkové divize, což přiživuje obavy z další eskalace války. A Íránci se mají na pozoru. A jedna změna se rýsuje i v Evropské unii. Změna týkající se ruské ropy.

Mírový plán USA pro Írán podle New York Times obsahuje tři zásadní body. Demontáž íránského jaderného programu, ukončení podpory různých bojujících skupin v okolních zemích a znovuotevření Hormuzského průlivu. Izraelský Channel 12 s odvoláním na tři zdroje uvedl, že USA usilují o měsíční příměří, aby mohly 15bodový plán projednat.

Pákistánský premiér v úterý uvedl, že je ochoten uspořádat rozhovory mezi USA a Íránem o ukončení války.

V příspěvku na X premiér Šehbáz Šaríf uvedl, že Pákistán plně podporuje probíhající úsilí o dialog a je připraven uspořádat „smysluplné a přesvědčivé rozhovory o komplexním urovnání“.

„Pákistán vítá a plně podporuje probíhající úsilí o dialog s cílem ukončit válku na Blízkém východě v zájmu míru a stability v regionu i mimo něj. S výhradou souhlasu USA a Íránu je Pákistán připraven a poctěn tím, že bude hostitelem a zprostředkuje smysluplná a přesvědčivá jednání o komplexním urovnání probíhajícího konfliktu.“ Zdroj z pákistánské vlády uvedl, že jednání o schůzce jsou v pokročilé fázi.

 

Ale izraelský Channel 12 také píše, že Írán má podezření, že Trumpova nabídka rozhovorů je novým trikem, novým podvodem. V Teheránu mají pocit, že je prezident USA už dvakrát oklamal, a „nechtějí být znovu oklamáni“.

Agentura Reuters navíc tvrdí, že se Američané chystají do oblasti vyslat tisíce vojáků z elitní 82. výsadkové divize, první výsadkové divize v armádě USA. Jde o slavnou jednotku, která mimo jiné bojovala ve Vietnamu a po 11. září 2001 v Afghánistánu.

„Tyto síly se připojí k 50 000 amerických vojáků, kteří jsou již v regionu, a urychlí masivní nárůst americké vojenské přítomnosti v této oblasti, což přiživuje obavy z delšího konfliktu,“ napsala agentura Reuters.

„Trumpovy řeči o jednáních by také mohly poskytnout čas pro příchod dalších amerických vojáků na Blízký východ, pokud se Washington rozhodne provést pozemní operaci v Íránu,“ napsal k tomu server katarské televize Al-Džazíra.

Íránské rakety a rakety Hizballáhu mezitím zasáhly Izrael a způsobily rozsáhlé škody v několika městech.

Předseda íránského parlamentu Mohammad Kálíbáf na sociálních sítích prohlásil, že žádná jednání s USA neprobíhají. „S USA se nekonala žádná jednání a falešné zprávy o nich se používají k manipulaci s finančními a ropnými trhy a k úniku z bažiny, v níž jsou USA a Izrael uvězněny,“ napsal Mohammad Kálíbáf na sociální síti.

 

Ale ať už chce Trump udělat cokoli, rozhodnutí není zcela v jeho rukou. Írán, napadený podruhé za necelý rok, nyní zřejmě nemá takovou motivaci ukončit válku,“ upozornil také server katarské televize.

Pokračující válka v Íránu má vliv i na EU. Korespondent pro otázky národní bezpečnosti agentury Reuters Idrees Ali napsal na sociální síti X, že „Evropská komise již 15. dubna nepředloží návrh na trvalý zákaz dovozu ruské ropy kvůli válce Moskvy na Ukrajině, což bylo původně v plánu. Naznačuje to aktualizovaná legislativní agenda EU.“

 

