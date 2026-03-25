Írán hýbe světem. EU nechce obnovovat sankce na Rusko

Pákistánský premiér v úterý uvedl, že je ochoten uspořádat rozhovory mezi USA a Íránem o ukončení války.
V příspěvku na X premiér Šehbáz Šaríf uvedl, že Pákistán plně podporuje probíhající úsilí o dialog a je připraven uspořádat „smysluplné a přesvědčivé rozhovory o komplexním urovnání“.
„Pákistán vítá a plně podporuje probíhající úsilí o dialog s cílem ukončit válku na Blízkém východě v zájmu míru a stability v regionu i mimo něj. S výhradou souhlasu USA a Íránu je Pákistán připraven a poctěn tím, že bude hostitelem a zprostředkuje smysluplná a přesvědčivá jednání o komplexním urovnání probíhajícího konfliktu.“ Zdroj z pákistánské vlády uvedl, že jednání o schůzce jsou v pokročilé fázi.
Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026
Agentura Reuters navíc tvrdí, že se Američané chystají do oblasti vyslat tisíce vojáků z elitní 82. výsadkové divize, první výsadkové divize v armádě USA. Jde o slavnou jednotku, která mimo jiné bojovala ve Vietnamu a po 11. září 2001 v Afghánistánu.
„Tyto síly se připojí k 50 000 amerických vojáků, kteří jsou již v regionu, a urychlí masivní nárůst americké vojenské přítomnosti v této oblasti, což přiživuje obavy z delšího konfliktu,“ napsala agentura Reuters.
„Trumpovy řeči o jednáních by také mohly poskytnout čas pro příchod dalších amerických vojáků na Blízký východ, pokud se Washington rozhodne provést pozemní operaci v Íránu,“ napsal k tomu server katarské televize Al-Džazíra.
Íránské rakety a rakety Hizballáhu mezitím zasáhly Izrael a způsobily rozsáhlé škody v několika městech.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Kálíbáf na sociálních sítích prohlásil, že žádná jednání s USA neprobíhají. „S USA se nekonala žádná jednání a falešné zprávy o nich se používají k manipulaci s finančními a ropnými trhy a k úniku z bažiny, v níž jsou USA a Izrael uvězněny,“ napsal Mohammad Kálíbáf na sociální síti.
1/ Iranian people demand complete and remorseful punishment of the aggressors.— ???????? ??????? | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026
All Irainan officials stand firmly behind their supreme leader and people until this goal is achieved.
„Ale ať už chce Trump udělat cokoli, rozhodnutí není zcela v jeho rukou. Írán, napadený podruhé za necelý rok, nyní zřejmě nemá takovou motivaci ukončit válku,“ upozornil také server katarské televize.
Pokračující válka v Íránu má vliv i na EU. Korespondent pro otázky národní bezpečnosti agentury Reuters Idrees Ali napsal na sociální síti X, že „Evropská komise již 15. dubna nepředloží návrh na trvalý zákaz dovozu ruské ropy kvůli válce Moskvy na Ukrajině, což bylo původně v plánu. Naznačuje to aktualizovaná legislativní agenda EU.“
BRUSSELS, March 24 (Reuters) - The European Commission will no longer submit a legal proposal to permanently ban Russian oil imports over Moscow's war in Ukraine on April 15 as previously planned, an updated EU legislative agenda showed on Tuesday.— Idrees Ali (@idreesali114) March 24, 2026
