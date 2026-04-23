Nejde tu o ČT, ale o politické zájmy, obává se Žantovský. Někdo to vymyslí, někdo financuje, někdo organizuje

V novém dílu Týdne médií se Petr Žantovský vrací především k České televizi a návrhu ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) na změnu financování veřejnoprávních médií. Podle něj má návrh zásadní slabinu, která může otevřít prostor pro politické spory o peníze pro Českou televizi i Český rozhlas. Žantovský připomíná, že k návrhu se již dříve stavěl kriticky. „Problémem toho návrhu zákona je to, že nechává vše na svém místě, kompetence rady, všechny další legislativní záležitosti, jenom tam zavádí rozpočtové financování,“ uvedl.
„Je to velká chyba Oty Klempíře, je, že tam dal tuto formulaci, protože tím nahrál samozřejmě velice snadno na vlastní gól,“ dodal s tím, že se kritici návrhu okamžitě zaměří právě na možnost každoročního rozhodování o částkách ze státního rozpočtu. „Ta druhá strana se toho pochopitelně ihned zmocní a bude argumentovat: podívejte, to je o tom, co jsme říkali, oni budou každý rok rozhodovat o nějaké finální částce, ať je to šest miliard, sedm miliard pro Českou televizi, dvě miliardy pro Český rozhlas,“ uvedl.
Současný návrh podle mediálního analytika zbytečně otevírá každoroční politický boj o peníze pro veřejnoprávní média. Za rozumnější považuje systém, v němž by financování České televize a Českého rozhlasu bylo automaticky navázáno na vývoj hrubého domácího produktu.
Podle něj by tak média v době růstu ekonomiky získala vyšší prostředky, zatímco v horších časech by stejně jako ostatní veřejné instituce musela šetřit. Takový model označuje za spravedlivější, stabilnější a dlouhodobě předvídatelný. „Aby Česká televize a Český rozhlas měly privilegium, že budou stát nad realitou a budou ignorovat, co se děje kolem nás, to nepovažuji vůbec za správné a za rozumné,“ dodal.
Podle něj je návrh v současné podobě těžko průchodný a otevírá prostor pro protestní akce.
„Tento návrh je v tuto chvíli v podstatě neprojednatelný. Myslím si, že druhá strana se z toho raduje,“ uvedl, zmínil plánované aktivity spolku Milion chvilek, který chystá petici s názvem Ruce pryč od médií a další veřejné akce.
Reagoval také na argumentaci spolku Milion chvilek, podle něhož chce vláda narušit systém financování veřejnoprávních médií, který „fungoval desítky let.“ Takový pohled označil za problematický s tím, že samotná délka fungování ještě neznamená nedotknutelnost systému. „Staré uspořádání veřejnoprávních médií dávno není aktuální a neodráží stav společnosti, dokonce ani těch technologií, takže je tu prostor pro diskusi a pro změnu,“ zdůraznil Petr Žantovský.
Současně tvrdí, že odpor části prostředí je pochopitelný i z lidského hlediska. „Je to jakási sebeobrana u zaměstnanců, jichž lze pochopit, u politických zastánců také, ale v jiné rovině. Oni to považují jako politický klacek pro boj vůči vládě Andreje Babiše,“ uvedl a dodal: „Cožpak jsme tak hloupí, abychom věřili, že když něco fungovalo desítky let, že to bude fungovat beze změny dál. K tomu není třeba komentáře,“ uzavřel téma.
Piráti, stávková pohotovost a politizace sporu o ČT
Další pozornost Petr Žantovský věnoval tiskové zprávě Pirátů s názvem Piráti podporují stávkovou pohotovost ČT a ČRo na obranu veřejnoprávních médií, chystají další kroky, z níž podle něj vyplývá, že celá debata kolem České televize a Českého rozhlasu se posouvá především do politické roviny.
Podobné tlaky byly podle něj patrné už při volbě kandidátů do Rady ČT v prvním kole na volebním výboru: „Viděli jsme to ostatně i před volbou kandidátů do Rady ČT v prvním kole ve volebním výboru, kde došlo k tomu, že některé vybrané kandidáty, třeba pana Etzlera nebo Čermáka, prezentovali Piráti na své vlastní tiskové konferenci, čímž dali jasně najevo, jak si představují tu demokracii a rovnost příležitostí pro jedny a druhé,“ řekl Petr Žantovský.
Současné vyjádření předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba podle něj tento trend jen potvrzuje: „Stávková pohotovost ČT a ČRo je varováním pro všechny, proto podporujeme zaměstnance veřejnoprávních médií, kteří brání své pracovní podmínky i nezávislost médií v této zemi a budeme stát na jejich straně,“ citoval Hřiba. „To je naprosto jasný důkaz toho stranického vstupování do procesů a procedur, které by měly stát zcela mimo politiku a zcela mimo politické strany,“ dodal mediální analytik.
Ostře se vymezil také vůči dřívějším návrhům Pirátů na veřejnou volbu členů mediálních rad.
„Veřejná volba v personálních otázkách nepatří do demokracie, protože vás vystaví na pranýř a můžete nést potom velkou kritiku,“ řekl Žantovský, který očekává, že se spor o financování veřejnoprávních médií může dál vyhrocovat. „Je klidně možné, že se celá věc odloží o rok a někdo bude doufat, že se o tom přestane mluvit. Bude se to ale jenom stupňovat a bude to jenom horší,“ varoval.
Na závěr dodal, že z vleklého sporu může politicky těžit opozice, zatímco vládní koalice nemusí v otázce veřejnoprávních médií dosáhnout výsledku, který původně zamýšlela.
Univerzity daly studentům bianco šek?
Třetím tématem byly studentské protesty proti zmíněnému návrhu ministra kultury Oty Klempíře, který počítá se změnou financování České televize a Českého rozhlasu. Studenti pod hlavičkou Média nedáme ve středu kolem poledne odešli z výuky na řadě míst v Česku a dali najevo obavy, že změna může ovlivnit fungování veřejnoprávních médií a otevřít prostor politickému vlivu.
Žantovský tvrdí, že podobné akce podle něj nevznikají samovolně. „Jednak je zjevné, a navazuje to na to předchozí i to pirátské stanovisko, že všechny tyto aktivity mívají své, řekl bych, zájmové pozadí. Někdo to vymyslí, někdo to financuje, někdo to organizuje a v něčí zájmu se to koná,“ uvedl.
Nejvíce mu však vadí informace, že účastníci protestů měli být předem omluveni z výuky. „Na druhou stranu mě na tom zarazila informace, že studenti, kteří odcházejí v poledne z výuky na vysokých školách, jsou za tuto neúčast omluveni. Trošku mi to připomíná komunistický režim,“ uvedl.
„Ty vysoké školy, které opatří bianco šekem v podobě odpuštění absence těmto studentům, opustily zákonem stanovenou apolitičnost akademického prostředí a staly se hybateli nějakého politického názoru,“ řekl, že univerzity tím překračují svou roli. „Ať si to ti lidé dělají ve svém volném čase. Ale nevidím nejmenší důvod, aby se tyto věci odehrávaly s posvěcením rektorátů vysokých škol v tom studijním čase,“ zakončil Petr Žantovský.
