Italský ostrov opět kolabuje kvůli migraci. Senátorka Kovářová volá Pavla a Fialu k budíčku

Vnější hranice celého schengenského území už není hlídána, jak bylo původně dohodnuto a miliony nelegálních přistěhovalců bez identity zaplavily evropské země s nejštědřejším sociálním systémem. „Nastala multikulturní katastrofa, jejíž znaky vídáme na ulicích většiny velkých evropských měst. Je jedno, jestli tomu říkáte invaze, ekonomická migrace, útěk před útrapami nebo lidskoprávní katastrofa,“ konstatuje členka horní parlamentní komory Kovářová ve svém komentáři.

V současné situaci je už jedno kolik nařízení, usnesení či mezinárodních smluv k tomu přijme Evropská unie, NATO či Rada Evropy nebo jsme v minulosti podepsali, dodává Kovářová.

Nejde už totiž o naši životní úroveň ani o naše důchody nebo zdravotní péči, ale o život. „Jde nám o život, o naši civilizaci, o naše domy a naše děti,“ upozorňuje s tím, že není v možné zachránit všechny ty miliardy lidí z méně rozvinutých končin země. „Nedokážeme nakrmit všechny hladové děti světa. Nedokážeme vyléčit všechny nemocné a ubytovat ani začlenit všechny trpící a ohrožené. Když se o to pokusíme, zničí nás to,“ zdůrazňuje senátorka.

Umělou a masovou imigraci považuje za civilizační zlo, za nejlepší považuje odstoupení od dohody o Schengenském prostoru: „Musíme zásadně revidovat naše sociální systémy. To zaprvé. A zadruhé: když není spolehnutí na země, které mají hlídat vnější hranice Schengenu, odstupme od dohody o Schengenském prostoru a vraťme se ke klasickému hraničnímu systému, který v západní Evropě fungoval sedmdesát let. A když to nepůjde kolektivně, pak to učiňme jednostranně,“ dodává politička.

„Lampedusa už je zničena. Musíme něco dělat. Musíme se začít bránit. Musíme začít bránit naše hranice,“ upozorňuje Kovářová.

V tomto kontextu z jejích úst zaznívá výzva prezidentovi Petru Pavlovi a premiéru Petru Fialovi, aby začali konat: „Vyzývám vás, pane prezidente, abyste okamžitě odvolal české mezinárodní závazky ohledně ‚schengenských hranic‘. Vyzývám vás, pane předsedo Petře Fialo, abyste svolal Bezpečnostní radu státu a mimořádné zasedání vlády k migrační krizi,“ apeluje na nejvyšší ústavní činitele.

Zároveň Kovářová volá po aktivizaci české armády a její přípravy na obranu hranic. „Bránit hranice svého státu před vniknutím všeho nežádoucího je základní funkcí státu. Francie, Belgie, Německo a Švédsko už trpce litují, co dovolili. Nedopusťte, pánové, aby se imigrantská ghetta rozšířila i k nám. Nedovolte zánik naší země, naší kultury a naší společnosti svou nečinností,“ dodává.

Závěrem pak premiéra Petra Fialu vyzývá, aby se hned spojil s Maďarskem, Slovenskem a Polskem a aktivizoval společnou bezpečnostní politiku V4. „Naše zájmy jsou v tomto bodě společné. Tohle je reálný důvod, kvůli němuž V4 vznikla. Je nejvyšší čas začít konat. Většina českého národa bude stát za vámi,“ zakončuje senátorka Daniela Kovářová.

Ve středu večer vyhlásily úřady na italském ostrově Lampedusa stav nouze poté, co se během tří dnů dostalo na ostrov téměř 7 tisíc migrantů. Je to více lidí, než kolik na ostrově žije. Lampedusa, která se nachází asi 140 kilometrů od tuniského pobřeží, má pouze 6000 obyvatel, dlouhodobě ale čelí migračním vlnám, uvedl server Eurozprávy.cz. Situaci popsal farář Don Carmelo Rizzo ze sicilské provincie Agrigento, pod kterou Lampedusa administrativně spadá, jako „tragickou, dramatickou a apokalyptickou“.

Obyvatelé malého ostrova jsou už z dlouhodobých tarostí s migranty vyčerpaní. „Už toho bylo dost. Je jich prostě příliš mnoho.“ uvedl podle reportáže Die Welt důchodce Salvatore Garito. Místní se podle něj o migranty starají již po mnoho let, poskytují jim přikrývky, chléb a vodu. „Dali jsme jim všechno, co jsme měli. Ale teď už nemáme nic,“ říká. Většina migrantů z ostrova míří dále do Itálie a jiných zemí Evropské unie. Migranti jsou podke zpravodajů většinou velmi mladí muži, někteří dokonce ani nejsou plnoletí. Pocházejí z různých afrických končin, jako Mali, Súdán nebo Pobřeží slonoviny. Na cestě jsou již několik měsíců, chtějí do Říma, nebo jiných velkoměst a na otázku, co tam chtějí dělat, reaugují pokrčením ramen.

