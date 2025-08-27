Ivan Bartoš překvapil slovy o Green Dealu. Ukázal na Babiše a KDU-ČSL

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Preference jsou proměnlivý ukazatel, což víme. I tak ale člověka mnohem víc těší, když rostou, než když klesají. Ten hlavní hnací motor ale pro nás je, že čím silnější jako Piráti budeme, tím líp budeme moct plnit naše sliby občanům. Nastartujeme výstavbu a přineseme na trh s bydlením 200 000 nových domovů. Zlevníme 90 % rodin život. Nakopneme modernizaci státu díky tomu, že zapojíme skutečné odborníky a profesionály do správy země. Což se nám daří. Zatočíme s korupcí, aby státní peníze nekončily v kapsách oligarchů a podvodníků, ale lidí. A současně posuneme na vyšší úroveň naši obranu i spolupráci v Evropě. Máme zkrátka dobrý program, máme tým odborníků, který ho připravil a čím víc nás bude, tím snadněji a kompletněji ho prosadíme.
Piráti jdou tentokrát do voleb samostatně. Na kandidátkách máme schopné expertky a experty a i když jsou někteří z nich nestraníci nebo odborníci ze strany Zelených, kandidují všichni pod pirátskou vlajkou a s jasným pirátským programem. A já věřím, že každý z kandidátů či kandidátek, které voličům nabízíme a který se do sněmovny dostane, bude pro Česko přínosem.
Stoupají vám preference i díky vašemu zásadovému postoji při neuvěřitelné bitcoinové aféře? Jste spokojeni s politickým vyřešením tohoto průšvihu, kdy odstoupil jen ministr spravedlností Blažek (ke kterému jste měli výhrady od počátku)?
Řešíme to, co lidi opravdu pálí: dostupné bydlení, moderní vzdělávání, férové pracovní podmínky a digitální stát, kde se dá vše vyřídit onl-ine a bez zbytečných front. A taky jsme hodně mezi lidmi a o tomhle všem s nimi mluvíme. Taky za sebou máme celou řadu viditelných výsledků. Věřím, že právě tohle stojí za růstem našich preferencí.
Piráti v tomto volebním nakopli výstavbu dostupného bydlení pro lidi i potřebné investice a zákon o podpoře bydlení. V tomto volebním období jsme podpořili vznik 5000 bytů s levným nájmem pro české lidi navíc. Připravili a spustili programy na nájemní byty s levnějším nájmem a zajistili z EU zdrojů 10 miliard na výstavbu. 600 milionů jsme investovali, aby města s malými rozpočty mohla připravit projekty bytů pro lidi a to se stalo. V tuhle chvíli je zde dalších 100 projektů po celé ČR před realizací. 85 % z nich má stavební povolení a další asi za 20 miliard po celé ČR. Z toho bude dalších 5000 bytů, což je 1/5 roční komerční výstavby.
20 miliard ročně z evropských zdrojů na chytré úvěry pro ty, kdo staví dostupné nájemní byty, je lepší než dotovat fosilní oligarchy a agromamuty. Lidi to vědí! Nakopli jsme jako první v ČR výstavbu levnějšího dostupného bydlení pro lidi a máme plán, jak v tom pokračovat! Napsali a prosadili jsme zákon o podpoře bydlení, což se nikomu 30 let nepodařilo, který může pomoci klidně 1,5 milionu lidí a pracuje s dobrovolným a aktivním zapojením prázdných bytů jako v Dánsku.
Piráti od začátku bitcoinové kauzy upozorňují na to, že 10 miliard pravděpodobně pochází z ukradených peněz z černého trhu – a už to potvrdila tři právní stanoviska. Navíc když už je dříve odsouzený obchodník s drogami Jiřikovský zpátky ve vazbě, neměla by se konečně i ODS a vláda přestat dohadovat a jít konečně zodpovědně k jádru věci?
Pirátská strana vznikla před 16 lety, před několika měsíci si prožila docela velkou vnitřní krizi, kdy ji opustila řada členů včetně bývalých poslanců a europoslanců. Už jsou tyto spory zažehnány?
Jsme demokratická strana, která je na rozdíl od ostatních na vnitřní demokracii fakt založená. Někdy se sice na všem neshodneme, ale to k tomu patří. U nás šéf strany prostě není diktátor ani majitel, co zařve a všichni musí do pozoru nebo z kola ven. Nebylo to tak, když jsem byl předseda já a není to tak ani teď pod Zdeňkem Hřibem.
Odchody některých teď už bývalých kolegů mě samozřejmě mrzí. U některých, musím se přiznat, jsem však slzu neuronil. Za ty společné roky toho člověk zažije hodně. Navíc já mám lidi rád a vždycky jsem se snažil se všemi najít společnou řeč. Moc na názorové proudy nehraju. Prostě se vždycky snažím řídit tím, co považuju za správné a co je podložené fakty. Ale rozhodnutí každého respektuju.
Atmosféra ve straně je teď dobrá a plná energie. Jasně, je to i náročné jako vždycky před volbami a když jde o hodně, ale děláme super kampaň, která nás baví, potkáváme se hodně často s lidmi, což je taky nabíjející a hlavně máme nadupanej program, o který se můžeme opřít. A navrch to vypadá, že se nám to zatím docela daří předat i voličům a míříme k dvoucifernému výsledku. Z toho mám fakt radost, protože jedině silní Piráti můžou zabránit vládě populistů a extremistů. Takže současný stav vnímám dost pozitivně.
Ceny bytů jsou vysoké a nájmy za posledních několik let šly výrazně nahoru. Je to pro mnoho lidí (a nejen pro mladé) velký problém. Jaké nabízíte řešení?
Bydlení je základ, ne luxus. Předchozí vlády o podpoře bydlení jen mluvily a skutek utek. To trvalo posledních 30 let. Mně se pak podařilo nachystat zákon o podpoře bydlení, který měl pomoct až milionu a půl lidí. Vyjednat peníze na výstavbu nových bytů a zařídit 10 000 nových bytů navíc. Ale to všechno je jen začátek. Máme plán, jak dostupné bydlení nakopnout mnohem víc: Zajistíme 200 tisíc nových domovů díky akceleračním zónám, kde bude výstavba rychlejší a jednodušší, a osekáme byrokracii. Ulevíme cenám tím, že zpřístupníme výstavbu a odstraníme zbytečné regulace. Podpoříme družstva, koleje i nájemní bydlení s férovými podmínkami. To všechno zlevní nové byty až o milion. Prázdné byty vrátíme do oběhu tím, že umožňujeme majitelům přepronajímat byty přes město a zastavíme šroubování cen. Bydlení má být dostupné, bezpečné, funkční a především pro lidi, ne pro spekulanty. Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Jsou to spojené nádoby, dětí se nebude rodit víc, když se mladí lidé budou muset každý měsíc bát, jestli zaplatí nájem, když ceny i základních potravin jsou stále vyšší nebo když rodičům nezajistíme dostatek míst ve školkách nebo dětských skupinách. Proto dlouhodobě říkáme, že musíme zajistit dostatečnou síť předškolní péče. Ta umožní rodičům, kteří chtějí, rychlejší návrat do práce. Protože pomoc s péčí a svoboda volby jsou motivační. Když tedy lidé budou vědět, že založení rodiny neznamená automaticky pro jednoho z rodičů, nejčastěji ženu, konec kariéry a nepřetržitou péči o děti kvůli nedostatku kapacit v předškolních zařízeních, pozitivně to ovlivní i porodnost. Taky jsme už v tomto období zvýšili rodičák na 350 000 a chceme to posunout ještě dál na 420 000 korun. A součástí našeho ekonomického plánu je třeba i bonus na první dítě, sleva na poplatníka nebo snížení DPH na základní potraviny a další nezbytnosti. A jak už jsem říkal, prostě máme plán, jak zvýšit příjmy pro 90 % rodin a srazit ceny u nezbytných výdajů, aby založit rodinu a vychovávat děti nebyl nedosažitelný luxus.
Babiš s Merkelovou schválili Green Deal, jeho rozšíření, které následně vyjednalo KDU-ČSL, bude mít dopad na domácnosti. Ten proces je sice nezvratný, kdo tvrdí, že je, lidem lže. Ale my máme plán, a víme, jak ty peníze vrátit zpátky lidem. Inspirací nám je sousední Rakousko, které vyplácí každému občanovi tzv. energetický bonus. Ve výpočtu to vychází v běžných případech ještě lépe, než jak jsou střízlivě kalkulovány dopady emisních povolenek. Je to cca 9000 korun ročně, se kterými mohou příjemci počítat. V kombinaci s dalšími programy na energetické řešení domácností, myslím, že narozdíl od planých řečí řady politických stran, víme jak na to.
V programu máte boj s korupcí. To už před volbami voliči slyšeli mnohokrát od hodně politických subjektů, ale výsledek je nevalný. Jak chcete omezit rozkrádání – sami uvádíte půl bilionu korun ročně, o které přijde Česká republika kvůli korupci a hospodářské kriminalitě?
Slyšeli, ale ono je něco jiného, když vám to říká strana, která by si svými korupčními kauzami mohla tapetovat byt, a když vám to říká strana, která prostě za celou dobu, co my jako Piráti fungujeme, žádnou korupční kauzu nemáme.
Místo dalších dotací pro miliardáře máme jasný plán, jak posunout Česko dopředu. Ušetřené miliardy chceme využít tam, kde to dává smysl. Chceme tvrdě zasáhnout proti korupci a daňovým únikům, omezit daňové a legislativní triky velkých firem, které vydělávají na úkor všech ostatních – a tyhle peníze využít na to, aby byl třeba v každém okrese dostupný doktor a zubař. Takhle si představujeme moderní a funkční stát. Férovou ekonomiku. Budoucnost, která dává naději – pro rodiny, mladé, prostě opravdu pro běžné lidi, ne pro pár vyvolených.
Vaši oponenti namítají, že nyní sice něco slibujete, ale že jste přece byli po většinu volebního období součástí vlády. Proč jste to tedy už tehdy neprosadili? A jak vlastně hodnotíte svoje působení ve vládě?
Ale my jsme toho spoustu prosadili. Třeba osm protikorupčních zákonů. Nebo to zvýšení rodičáku, jak jsem říkal. Napsal jsem zákon o podpoře bydlení. Spustil eDoklady, se kterými letos půjde i volit nebo mega úspěšný nový Portál občana, který funguje i v telefonu. Když jsem se ujímal úřadu, Portál používalo asi 50 tisíc lidí a dalo se přes něj udělat asi 50 úkonů. Dnes se člověk dostane přes portál k 600 službám a používá ho 1,5 milionu lidí. Nastartovali jsme programy na levné obecní nájemní bydlení. Vyjednali jsme pro lidi řadu důležitých věcí. Teď je ale potřeba na to všechno navázat. Prospěla někdy ODS České republice?
Účast ve vládě, i když byla v mnohém bolestná, nám ukázala, že musíme být tvrdší a dál bojovat za lidi. Už máme zkušenosti a víme, jak to v zákulisních strukturách funguje. Víme, s kým na čem jsme. Máme zkušenost ze všech pater politiky. Máme plán. A když budeme mít jako Piráti silné zastoupení, třeba těch 25 poslanců si myslím, že je reálných, prosadíme toho mnohem víc a onačejší rychlostí, než když jsme teď byli jenom čtyři.
Ale my nejsme nijak zhrzení nebo naštvaní. V politice na nějaké velké emoce není místo. Jde nám hlavně o to, abychom toho prosadili co nejvíc pro lidi z našeho programu. Pro mě je důležité, aby Piráti z voleb vyšli silní, protože čím silnější budeme, tím lepší vyjednávací pozici budeme mít k tomu, abychom fakt prosadili naše sliby lidem, a aby nás ostatní nemohli obejít. Po volbách jsme tedy připravení jednat s těmi, se kterými to budeme schopni splnit. Ostatně už před měsícem jsme zveřejnili, jako to děláme vždycky, strategii, kde říkáme, s kým budeme spolupracovat a za jakých podmínek a s kým ne. Jsme v tomhle naprosto transparentní. Jednoznačně odmítáme spolupráci s trestně stíhanými a s extremisty zleva i zprava, tedy s ANO, komunisty i s nácky.
autor: Oldřich Szaban